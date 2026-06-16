در مسابقه ایران‑نیوزیلند لیگ جهانی ۲۰۲۶، مهدی محبی با دست‌های شبیه اسلحه به هواداران اشاره کرد و واکنش‌های گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت؛ رامین رضاییان اولین گل ایران در دو جام جهانی را به ثمر رساند؛ همزمان هواداران با پرچم شیر و خورشید و نمادهای سیاسی به میدان رفتند و فیفا هنوز تصمیمی درباره این نمادها نگرفته است.

پس از به ثمر رساندن گل دوم ایران در برابر نیوزیلند، مهدی محبی با دست‌های خود به شکلی شبیه به اسلحه به سمت هواداران اشاره کرد.

این حرکت که او خود آن را صرفاً "شادی گل" توصیف کرده بود، فوراً موجی از واکنش‌های تند در شبکه‌های مجازی برانگیخت و برخی کاربران ادعا کردند که هدف محبی تحریک تماشاگران و ارتکاب رفتار غیر حرفه‌ای بوده است. هواداران و فعالان حقوق بشر خواستار بررسی این حادثه توسط فیفا و اعمال جریمه‌ای برای بازیکن شدند، در حالی که خود محبی در بیانیه‌ای کوتاه{ "این چیزی بود که به ذهنم آمد، فقط یک شادی گل بود" } تأکید کرد که نیت او صرفاً نشر خوشحالی بود و نه ایجاد هرگونه تنش.

در همان بازی، رامین رضاییان به‌عنوان بازیکن توأم با تاریخ‌سازی، اولین گل ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثمر رساند و این مسأله باعث شد او اولین بازیکن ایرانی شود که در دو دوره جام جهانی گل می‌زند. رضاییان پس از گل مساوی در دقیقه ۳۲ گفت: "نمی‌توانستیم زودتر گل بزنیم اما از بازی لذت بردیم و فکر می‌کنم حق ما بود که پیروزی را بگیریم".

در نیمه اول، شوت مهد‌ی طارمی از پشت ۱۸ قدم به تیرک عمودی برخورد کرد و در آخرین لحظات زمان اضافه، ضربه سر علی نعمتی به تور دروازه نیوزیلند رفت اما به دلیل آفساید رد شد. در مجموع، ایران با گل دوگانه محبی و رضاییان به تساوی ۲-۲ دست یافت، در حالی که الیجا جاست برای نیوزیلند در دقیقه ۷ و ۵۴ گلهای خود را به ثمر رساند.

بازی در لس آنجلس برگزار شد؛ شهری که بزرگ‌ترین جامعه ایرانیان مقیم خارج از ایران را در خود جای داده و همزمان میثاق دو حس متفاوت را برای هواداران به ارمغان آورد: شور و اشتیاق برای دیدن تیم ملی در صحنه بزرگ جهانی و همزمان خشم و نگرانی نسبت به سرکوب معترضان داخل کشور و تهدیدات نظامی آمریکا. حدود سیصد تا پانصد نفر با پر"پرچم شیر و خورشید" و تابلوهای ضدحکومتی در فضای بیرونی استادیوم تجمع کردند و اعلام کردند که ورود به درون ورزشگاه را حمایت از رژیم می‌دانند.

از سوی دیگر برخی تماشاگران با همان نمادها داخل ورزشگاه حضور یافتند. جمهوری اسلامی پیشتر تهدید کرده بود که در صورت استعمال نمادهای سیاسی، مسابقه ممکن است لغو شود؛ اما فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) تنها به ممنوعیت کلی استفاده از پرچم‌ها یا پوشش‌های سیاسی اشاره کرده و هنوز درباره نماد خاص شیر و خورشید تصمیمی قطعی اتخاذ نکرده است.

در نتیجه، بسیاری از هواداران بدون مشکل از بازرسی‌های امنیتی عبور" کردند و حتی برخی نقل کردند که پرچم‌ها را بر روی سکوها اهتزاز دادند. این ترکیب از نمادهای سیاسی و ورزشی نشانگر یک دگرگونی عمیق در رابطه بین فوتبال، هویت ملی و سیاست‌های بین‌المللی است. سخن ویژه‌ای که بازیکنانی همچون مهدی ترابی دربارهٔ وضعیت ویزای خود گفتند،"" : : : : : : : : : : "" : ".

نگاهی به مسائلی مانند صدور ویزاهای تک‌ورودی که منجر به پایان اعتبار مجوز سفر شد، باعث شد که تیم فنی به تنهایی بسیاری از وظایف اجرایی را بر عهده بگیرد. قلعه‌نویی و سرمربی تیم به عدم امکان حضور مدیران فدراسیون و تیم اشاره کردند و افزودند که این محدودیت‌ها مانع از برنامه‌ریزی مناسب برای ریکاوری پس از بازی شد و تیم را مجبور به پرواز به سرعت کرد.

تمام این وقایع زمینه‌ساز تحولات جدیدی در نحوه مدیریت تیم ملی ایران در مسابقات بین‌المللی می‌شود





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