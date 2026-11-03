گزارش جدید ای‌دریمز اودیجیو نشان می‌دهد بارسلون و مادرید در صدر لیست مقاصد محبوب مسافران اروپایی برای سال ۲۰۲۶ قرار دارند.

شرکت گردشگری آنلاین eDreams ODIGEO در گزارش جدید خود روندهای سفر مسافران اروپایی را برای سال ۲۰۲۶ میلادی تحلیل کرده است. این داده‌ها نشان می‌دهند که شهرهای اسپانیایی با تسلط کامل بر صدر جدول، پرطرفدارترین مقاصد تعطیلات برای اروپایی‌ها هستند.

بررسی رزروهای جهانی و مقاصد برتر

گزارش "سال سفر ۲۰۲۶" از سوی آژانس مسافرتی آنلاین ای‌دریمز اودیجیو (eDreams ODIGEO) تهیه شده و داده‌های جست‌وجو و رزرو مسافران در آلمان، فرانسه، اسپانیا، پرتغال، ایتالیا، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا را بررسی کرده است. هدف این پژوهش شناسایی روندهای سال ۲۰۲۶ میلادی و عواملی بود که ممکن است سفر در سال آینده را شکل دهد.

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در سطح جهانی، بارسلون، مادرید، پاریس، پالما د مایورکا و لندن پنج مقصدی بودند که بیشترین میزان رزرو را در سال ۲۰۲۶ میلادی به خود اختصاص دادند. این نتایج تأیید می‌کند که پایتخت‌های فرهنگی و شهرهای ساحلی محبوب همچنان اولویت اصلی مسافران هستند.

رشد چشمگیر مقاصد دورافتاده و نیمکره جنوبی

پرجست‌وجوترین مقصدها در سال ۲۰۲۶ شامل پاریس، لندن، توکیو، نیویورک و همچنین مکان‌هایی با رشد قابل توجه بودند. مسافران مکان‌های "دورافتاده"ای چون دوربان با رشد ۸۰ درصد، ملبورن با ۵۷ درصد، کیپ‌تاون با ۵۵ درصد، ژوهانسبورگ با ۵۰ درصد و سیدنی با ۴۸ درصد را ترجیح داده‌اند.

این گزارش گفت: "این روند نشان می‌دهد مسافران به گریزهای نیمکره جنوبی علاقه دارند؛ مقاصدی که بهترین‌های بسیاری از جهان را در خود جمع کرده‌اند؛ از شهرهای پرجنب‌وجوش تا دسترسی به سواحل خیره‌کننده و فعالیت‌های فضای باز."

تحلیل رفتار مسافران کشورهای مختلف

مسافران فرانسوی سه مقصد اصلی رزروشده در سال ۲۰۲۶ میلادی مراکش، بارسلون و لیسبون داشتند. پالما د مایورکا و مادرید نیز در این فهرست قرار داشتند، در کنار پورتو، جزیره تونسی جربه و در نزدیکی خانه، شهر نیس.

همانند بریتانیایی‌ها، اسپانیایی‌ها نیز در سال ۲۰۲۶ میلادی مشتاق روند "اقامت در کشور خود" بودند و هفت مورد از ده مقصد اصلی رزروشده، شهرهای اسپانیا بودند؛ از جمله مادرید، بارسلون، پالما د مایورکا، تنریف، مالاگا، سویل و گران کاناریا. مقصدهای غیر اسپانیایی محبوب شامل پاریس، رم و لندن بودند.

برای مسافران پرتغالی، پاریس در سال ۲۰۲۶ میلادی محبوب‌ترین مقصد رزروشده بود. بارسلون و مادرید دو مقصد بعدی بودند و پس از آن‌ها رم، فونشال، لندن، آمستردام، پونتا دلگادا، ژنو و زوریخ قرار داشتند.

مسافران ایتالیایی ترجیح داده‌اند به بارسلون، تیرانا و پاریس سفر کنند. دیگر مقصدهای محبوب برای ایتالیایی‌ها شامل کاتانیا، مادرید، اولبیا، آمستردام، میلان، لندن و ایبیزا بوده است. ایتالیایی‌ها در سال آینده قرار است به پاریس، مادرید، لندن و بارسلون سفر کنند. شرم‌الشیخ در مصر در کنار آمستردام، نیویورک، بوداپست، رم و والنسیا نیز از جمله مقاصد اصلی رزروشده برای ایتالیایی‌ها در سال ۲۰۲۷ میلادی است.

مقصدهای اسپانیا در میان مسافران آلمانی نیز محبوب بوده و سه مورد از ده مقصد اصلی رزروشده شامل پالما د مایورکا و بارسلون در جایگاه‌های اول و دوم و مادرید در جایگاه چهارم بوده‌اند. دیگر مقاصد اصلی رزروشده شامل استانبول در رتبه سوم بوده است.

روندهای رزرو هتل و سفرهای کوتاه مدت

برای نخستین بار، تحقیقات ای‌دریمز داده‌های مربوط به رزرو هتل را نیز بررسی کرده است. در سطح جهانی، مقاصد اروپایی از جمله بارسلون، مادرید، پاریس، رم و شهرهایی مانند کالیاری در ایتالیا، دوبلین در ایرلند و تیرانا در آلبانی نیز به ترتیب رشد ۷۸، ۷۶ و ۷۴ درصدی را ثبت کرده‌اند.

ای‌دریمز اعلام کرد: "مسافران علاوه بر مقاصد محبوب اروپایی، علاقه فزاینده‌ای به شهرهای دوم و حتی سوم پیدا کرده‌اند؛ شهرهایی که تجربه‌های فرهنگی تازه‌ای ارائه می‌کنند."

مسافران بریتانیایی علاقه زیادی به سفرهای کوتاه یک تا دو روزه دارند که ۶۸ درصد رزروها را تشکیل می‌دهد و در فاصله‌ای نزدیک به خانه انجام می‌شود. مقاصد اصلی رزرو هتل برای آن‌ها شامل بارسلون، آمستردام و پاریس است. بریتانیایی‌ها همچنین به اقامت در داخل کشور خود علاقه دارند و مقاصدی مانند منچستر با رشد ۱۱۲ درصد و بلفاست با ۵۶ درصد از جمله مقاصد در حال رشد به شمار می‌روند.

پیش‌بینی آینده و انگیزه‌های سفر

رم، بارسلون، پاریس، لندن، مادرید، پارک "باتری" در نیویورک، بانکوک، ریو دو ژانیرو، آمستردام و سویل همچنان به گفته ای‌دریمز "محبوب‌های همیشگی" در میان مسافران هستند. رزروهای مربوط به سال ۲۰۲۷ میلادی تاکنون "علاقه زیاد به سفرهای شهری اروپایی" را نشان می‌دهد.

غوطه‌وری فرهنگی، غذا و ماجراجویی از مهم‌ترین دلایلی بوده‌اند که برای این رزروها ذکر شده است. غوطه‌وری فرهنگی، غذا و ماجراجویی از مهم‌ترین دلایلی بوده‌اند که برای این رزروها ذکر شده است.

دانا دان، مدیرعامل ای‌دریمز اودیجیو، گفت: "اشتیاق مردم برای سفر همچنان به قوت خود باقی است و بر اساس نشانه‌های اولیه انتظار داریم سال ۲۰۲۷ میلادی نیز سال بزرگی باشد."