محکومیت کیفری هواوی در دادگاه نیویورک، تعطیلی رسانه‌های ایلام و افزایش قیمت اینترنت مخابرات ایران؛ بررسی جزئیات و واکنش‌های رسمی.

هیئت منصفه دادگاه فدرال بروکلین در شهر نیویورک روز سه‌شنبه سوم آذرماه شرکت سازنده تجهیزات مخابراتی هواوی را در ۱۰ مورد از ۱۲ اتهام جنایی متوجهه مجرم شناخت. این حکم مربوط به پرونده‌ای است که در سال ۲۰۱۸ آغاز شد و نشان‌دهنده فشارهای قانونی طولانی‌مدت ایالات متحده علیه این غول فناوری چینی است. اتهامات اصلی شامل فریب دادن بانک‌ها برای تجارت در ایران و توطئه برای سرقت اسرار تجاری از رقبای آمریکایی بود.

جزئیات محکومیت کیفری هواوی در نیویورک

هواوی به اتهام کلاهبرداری بانکی، نقض تحریم‌ها و توطئه برای سرقت اسرار تجاری از شرکت‌های آمریکایی محکوم به مجازات شد. دولت ایالات متحده در سال ۲۰۱۹ یعنی یک سال پس از آغاز این پرونده، نام این شرکت را در فهرست سیاه تجاری قرار داد تا دسترسی آن به فناوری‌های آمریکایی را به بهانه امنیت ملی محدود کند. هنوز مشخص نیست که این شرکت با چه میزان مجازاتی روبرو خواهد شد، اما برنامه‌ریزی‌ها برای صدور حکم نهایی توسط مقامات قضایی انجام شده است.

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قضایای حقوقی فعلی در انتظار صدور حکم نهایی توسط اَن دانلی، قاضی منطقه‌ای ایالات متحده در تاریخ ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۶ است. این تأخیر زمانی نشان‌دهنده پیچیدگی‌های پرونده و اهمیت آن در روابط تجاری بین‌المللی است. تصمیمات نهایی در این دادگاه می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر استراتژی‌های آینده هواوی در بازارهای جهانی داشته باشد.

واکنش‌های دیپلماتیک چین و مقامات داخلی

وزارت خارجه چین روز چهارشنبه اعلام کرد که پکن با آنچه که تلاش‌های ایالات متحده برای سرکوب شرکت‌های چینی می‌نامد، مخالفت می‌کند. گوئو جیاکون، سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در پکن تصریح کرد که دولت چین قاطعانه با سیاست‌های مهار شرکت‌های چینی توسط واشنگتن مخالف است و از حقوق مشروع این شرکت‌ها حمایت می‌کند. این بیانیه در پاسخ به اخبار صدور حکم محکومیت هواوی در دادگاه نیویورک ارائه شد.

تعطیلی رسانه‌های محلی ایلام و اعتراضات

پنج رسانه محلی در استان ایلام از جمله ایلام‌بان، ایلامیان، دنیای ایلام، اخبار ناب و مطالبه‌گران استان ایلام روز چهارشنبه چهارم آذرماه به دستور دادستان مرکز استان تعطیل شدند. مدیرمسئول ایلام‌بان، سجاد صیدی، اعلام کرد که این دستور به صورت شفاهی و از طریق تماس تلفنی پلیس فتا ابلاغ شده است. علت اصلی این تصمیم، انتقادهای شدید این رسانه‌ها از عملکرد احمد کرمی، استاندار ایلام، در واکنش به حادثه مرگبار واژگونی اتوبوس کارکنان مجموعۀ نفت و گاز دهلران دانسته شده است.

در پی انتشار ویدئویی از اظهارات استاندار در مورد این سانحه، این رسانه‌ها عبارت "شوی پوپولیستی" را به کار بردند که منجر به تشکیل پرونده قضایی توسط دادگستری استان ایلام شد. روابط عمومی دادگستری ایلام اعلام کرده که اتهاماتی مانند نشر اکاذیب با هدف تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب تحریک‌آمیز بررسی می‌شود. این واژگونی روز شنبه ۲۳ آبان در مسیر دشت‌عباس به مورموری ۱۳ کشته بر جای گذاشت.

افزایش قیمت اینترنت ثابت مخابرات ایران

داود زارعیان، معاون تجاری و امور مشتریان شرکت مخابرات ایران، افزایش قیمت بسته‌های اینترنت ثابت را تأیید کرد. او این تصمیم را نتیجه ثابت ماندن طولانی‌مدت قیمت خدمات و افزایش هزینه‌های تجهیزات و نگهداری شبکه دانست. زارعیان مدعی شد که شرکت مخابرات خدمات را حتی با قیمت‌های جدید، حداقل ۵۰ درصد پایین‌تر از هزینه تمام‌شده ارائه می‌کند. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که تعرفه‌های اینترنت همراه از ابتدای آبان ۴۰ درصد افزایش یافته بود.

بر اساس تعرفه‌های جدید اعمال شده پس از مصوبه سازمان تنظیم مقررات، حداقل قیمت بسته ماهانۀ اینترنت با سرعت چهار مگابیت بر ثانیه به ۱۰۹ هزار و ۳۰۰ تومان، سرعت هشت مگابیت به ۱۲۲ هزار و ۹۰۰ تومان و سرعت ۱۶ مگابیت به ۱۶۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است. برای مثال، بسته‌ای با سرعت چهار مگابیت که پیش‌تر ۴۳ هزار تومان بود، اکنون با حجم ۲۱ گیگابایت و قیمت ۱۰۹ هزار و ۳۰۰ تومان عرضه می‌شود که نشان‌دهنده افزایش حدود ۱۵۴ درصدی مبلغ پرداختی است.

تصویب طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه چهارم آذرماه در ادامه بررسی طرح "مقابله با نفوذ بیگانگان" تصمیم به محدودیت شغلی برای اتباع خارجی گرفتند. بر اساس این تصمیم، اتباع ایرانی که دارای مجوز اقامت دائم در کشورهای دیگر هستند، از تصدی تمامی مشاغل و سمت‌های حساس محروم خواهند شد. این اقدام در راستای سیاست‌های جدید مجلس برای کنترل نفوذ خارجی در نهادهای مهم کشور انجام شده است.