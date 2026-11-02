محمد خالی‌زاده و علیرضا دولتی، بازداشتیان دی‌ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی ایمان افشاری به مجموعاً ۳۵ سال حبس محکوم شدند. جزئیات حکم و روند پرونده را بخوانید.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران حکم نهایی را در پرونده دو شهروند ایرانی به نام‌های محمد خالی‌زاده و علیرضا دولتی صادر کرده است. این دو نفر در ارتباط با اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ بازداشت شده بودند و اکنون مجموعاً به ۳۵ سال حبس محکوم شده‌اند. قاضی ایمان افشاری ، قضایی شعبه ۲۶، این حکم را پس از بررسی جزئیات پرونده ابلاغ کرده است.

نحوه تفکیک اتهامات و حبس در دادگاه انقلاب

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، قاضی ایمان افشاری اتهامات را به شکلی متفاوت برای هر یک از متهمان دسته‌بندی کرده است. محمد خالی‌زاده به اتهام محاربه به ۳۰ سال حبس محکوم شده است که بخش عمده‌ای از حکم نهایی را تشکیل می‌دهد. این اتهام سنگین معمولاً به جرایم امنیتی جدی نسبت داده می‌شود و مجازات آن حبس طولانی‌مدت است.

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در مقابل، علیرضا دولتی متهم به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور شده است. این اتهام برای وی به پنج سال زندان منجر شده است. جمع‌بندی احکام این دو نفر به مجموع ۳۵ سال حبس ختم می‌شود. هر دو محکوم در حال حاضر در زندان تهران بزرگ نگهداری می‌شوند.

ارتباط پرونده با زندانی محکوم به اعدام

این پرونده قضایی مشترک است و یک زندانی دیگر نیز در آن حضور دارد. عمران امانی، که محکوم به اعدام است، در همین پرونده با محمد خالی‌زاده و علیرضا دولتی محاکمه شده است. یک منبع مطلع نزدیک به خانواده این دو شهروند تأیید کرده که هر سه نفر در یک پرونده قضایی واحد قرار داشته‌اند. این منبع در گفت‌وگو با هرانا اطلاعات دقیقی درباره ساختار پرونده ارائه داده است.

گزارش‌ها نشان می‌دهد که این سه شهروند پیش از بازداشت در یک خانه زندگی می‌کردند. این اشتراک در محل زندگی، یکی از عوامل اصلی پیوند دادن پرونده‌های آن‌ها در دادگاه انقلاب بوده است. بازداشت این افراد با حمله ماموران امنیتی به محل سکونت آن‌ها انجام شده است.

زمان بازداشت و تأثیرات اجرایی حکم

ماموران امنیتی در تاریخ ۲۲ بهمن ۱۴۰۴، در راستای سرکوب اعتراضات سراسری، این افراد را در تهران بازداشت کردند. این بازداشت مستقیماً به رویدادهای دی‌ماه ۱۴۰۴ مربوط می‌شود. بازداشت در این تاریخ نشان می‌دهد که عملیات امنیتی با سرعت و دقت بالا انجام شده است.

اجرای احکام صادر شده منجر به نگهداری طولانی‌مدت این شهروندان در زندان تهران بزرگ خواهد شد. این حکم تأثیرات جدی بر زندگی شخصی و خانوادگی محمد خالی‌زاده و علیرضا دولتی دارد. روند انتقال به زندان و آغاز دوره حبس بلافاصله پس از صدور حکم آغاز شده است. منابع حقوقی بر اهمیت توجه به جزئیات پرونده و سوابق قضایی این سه نفر تأکید دارند.

این رویداد بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های داخلی و خبرگزاری‌هایی مانند هرانا و ایران‌وایر داشته است. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که دادگاه انقلاب تهران رویکرد سخت‌گیرانه‌ای را در برخورد با متهمان دی‌ماه ۱۴۰۴ اتخاذ کرده است. ادامه پیگیری‌های حقوقی برای آزادی یا تخفیف احکام در حال انجام است. جامعه مدنی و فعالان حقوق بشر نگرانی‌های جدی درباره روند دادرسی ابراز کرده‌اند.