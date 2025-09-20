دو برادر در تهران به اتهام قتل مادرشان بهدلیل مخالفت با ازدواج مجدد در دادگاه کیفری محاکمه میشوند. این زن با ضربات چاقو به قتل رسیده بود.
به گزارش رسانهها، یک پرونده تکاندهنده قتل خانوادگی در تهران ، بهزودی در دادگاه کیفری استان بررسی خواهد شد. این پرونده مربوط به قتل زنی میانسال به نام شهلا است که توسط پسرش، رهام، به قتل رسیده است. انگیزه اصلی این جنایت، مخالفت شدید رهام با ازدواج مجدد مادرش بوده است. شهلا پس از فوت همسرش، تصمیم به ازدواج با مرد دیگری میگیرد که این تصمیم، خشم و نارضایتی فرزندانش را برمیانگیزد. تحقیقات پلیس نشان میدهد که این قتل با همدستی برادر بزرگتر رهام، حسام، صورت گرفته است.
هر دو برادر پس از ارتکاب این جنایت، متواری شده و تلاش کردند تا آثار جرم را از بین ببرند. بررسیهای اولیه پلیس حاکی از آن است که شهلا در خانهاش و با ضربات متعدد چاقو به قتل رسیده است. صحنه جرم نشاندهنده مقاومت نکردن شهلا در برابر مهاجم بوده و این موضوع، فرضیه آشنا بودن قاتل با مقتول را تقویت میکند. پس از دستگیری، رهام به صراحت به قتل مادرش اعتراف کرده و انگیزه خود را مخالفت با ازدواج مجدد او عنوان کرده است. او در اعترافات خود گفته است که مادرش بدون توجه به مخالفتهای او و برادرش، با مرد دیگری ازدواج کرده و این موضوع، خشم و عصبانیت آنها را به دنبال داشته است. رهام همچنین عنوان کرده که در روز حادثه، پس از مشاجره با مادرش بر سر موضوع ازدواج، تصمیم به قتل او میگیرد و این تصمیم را با برادرش در میان میگذارد. در ادامه تحقیقات، حسام نیز دستگیر شده و به همدستی در قتل اعتراف کرده است. او نیز مخالفت خود با ازدواج مادرش را تأیید کرده و مرگ او را حقش دانسته است. پرونده پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی، به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری استان تهران ارجاع داده شده و کیفرخواست علیه متهمان صادر شده است. این پرونده بهدلیل حساسیت موضوع و تأثیرات روانی ناشی از آن، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. ابعاد این جنایت، از جمله روابط پیچیده خانوادگی، تعارضات نسلی و تأثیر تصمیمات شخصی بر سرنوشت دیگران، به عنوان محورهای اصلی مورد بررسی در دادگاه قرار خواهد گرفت. انتظار میرود دادگاه با بررسی دقیق شواهد و مدارک، رأی نهایی خود را صادر کند. این پرونده همچنین میتواند به عنوان یک نمونه برای بررسی علل و عوامل خشونت خانگی و پیامدهای آن در جامعه مورد استفاده قرار گیرد. بررسی این پرونده، تأکید بر اهمیت مشاوره و گفتوگو در حل اختلافات خانوادگی و جلوگیری از وقوع فجایع مشابه دارد. همچنین، این پرونده نشان میدهد که چگونه تعصبات و باورهای غلط، میتواند منجر به بروز فاجعههای جبرانناپذیری شود. در طول تحقیقات، پلیس به بررسی دقیق روابط خانوادگی، پیشینه روانی متهمان و سایر جوانب پرونده پرداخته است تا به درک کاملی از جزئیات این جنایت دست یابد. بررسیهای کارشناسی در مورد وضعیت روانی متهمان و ارزیابی میزان مسئولیتپذیری آنها در قبال عمل ارتکابی نیز انجام شده است. دادگاه با استناد به این تحقیقات و همچنین شهادت شهود و ارائه مستندات، به بررسی ابعاد حقوقی و کیفری این پرونده خواهد پرداخت. از سوی دیگر، رسانهها به پوشش گسترده این پرونده پرداختهاند و تحلیلهای مختلفی را در مورد علل و عوامل این جنایت منتشر کردهاند. این پوشش رسانهای، آگاهی عمومی را در مورد مسائل مربوط به خشونت خانگی و روابط خانوادگی افزایش داده است. انتظار میرود دادگاه با در نظر گرفتن تمامی جوانب پرونده و در چارچوب قوانین و مقررات، رأی عادلانهای صادر کند که علاوه بر تأمین عدالت، درس عبرتی برای دیگران باشد
قتل خانواده دادگاه ازدواج تهران