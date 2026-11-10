محاکمه شراره، پرستار متهم به قتل بیژن و سرقت اموال در تهران

پرونده قتل بیژن و سرقت اموال او با کیفرخواست جدید به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران رسید. متهمان به جعل اسناد و مسمومیت با متادون متهم شده‌اند.

شراره ، زن پرستار خانگی که متهم است با همدستی خواهر و برادرش، شهره و شهروز ، مردی ثروتمند به نام بیژن را به قتل رسانده و اموال او را سرقت کرده است، در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفت. پرونده با شکایت فرزندان بیژن در سال 99 آغاز شد که مدعی بودند پدر 70 ساله‌شان، مهندس فیزیک و مردی ثروتمند، به مرگ طبیعی نمرده است.

فرزندان بیژن شکایت خود را از طریق وکیل خویش مطرح کردند و درخواست نبش قبر دادند. آنان گزارش پرستار را درباره علت فوت پدرشان نپذیرفتند. با این شکایت، تحقیقات پلیسی وارد مرحله جدیدی شد و معلوم شد اسنادی که برای مرگ بیژن ارائه شده، جعلی است.

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کشف مسمومیت بیژن و جعل اسناد فوت

بررسی‌ها نشان داد که اسناد ارائه‌شده برای مرگ بیژن جعلی است و علت فوت، آن‌گونه که پرستار گفته بود، ابتلا به کرونا نبوده است. پس از نبش قبر، مشخص شد بیژن به دلیل مسمومیت جان خود را از دست داده است.

ماموران شراره، شهره و شهروز را به اتهام دست داشتن در قتل بازداشت و روانه زندان کردند. همچنین راننده آمبولانس حمل جسد و پزشکی که گواهی فوت را صادر کرده بود، شناسایی شدند و برای آنان قرار وثیقه صادر شد.

پس از تکمیل تحقیقات، کیفرخواست این پرونده صادر و برای رسیدگی به شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد. تحقیقات این پرونده شش سال به طول انجامیده بود.

اتهامات متهمان و درخواست قصاص در دادگاه

اصغری، نماینده دادستان، در جلسه رسیدگی کیفرخواست را قرائت کرد و گفت شراره، متهم اصلی پرونده، با خوراندن متادون به بیژن او را مسموم کرده و باعث مرگش شده است. بر اساس کیفرخواست، شراره به اتهام مباشرت در قتل و جعل اسناد و سرقت، شهره به اتهام معاونت در قتل و جعل اسناد و سرقت، و شهروز به اتهام معاونت در سرقت و جعل اسناد متهم هستند.

نماینده دادستان گفت متهمان چند تخته‌فرش زربافت و ابریشم، اشیای عتیقه، پول نقد، 500 سکه طلا و یک کیلو طلای دیگر از مقتول سرقت کرده‌اند. همچنین با استفاده از اموال سرقت‌شده، یک خانه برای شراره و یک خانه برای خانواده او تهیه کرده‌اند.

وکیل اولیای دم در جایگاه حاضر شد و درخواست قصاص داد. او گفت شراره به عنوان پرستار وارد خانه بیژن شد و با آگاهی از ثروت او، از شرایط ناشی از کرونا سوءاستفاده کرده است. وکیل همچنین توضیح داد دایی فرزندان بیژن که در خارج از کشور زندگی می‌کنند، 11 روز پیگیر وضعیت پدر خواهرزاده‌هایش شده و سرانجام به کلانتری مراجعه کرده است.

دفاع شراره از خود و روایت صیغه با بیژن

شراره در جایگاه اتهام را قبول نکرد و خود را نوازنده تار و عکاس معرفی کرد. او گفت پیش از آشنایی با بیژن، در خانه‌ای به عنوان پرستار کار می‌کرد و بعد به پیشنهاد برای پرستاری از این مرد به خانه او رفت.

شراره مدعی شد سه سال همسر بیژن بوده و میان آن دو صیغه خوانده شده است. او افزود بیژن اصرار داشت اعضای خانواده‌اش از این رابطه مطلع نشوند و خودش 30 سال از بیژن کوچک‌تر بوده است. شراره گفت بیژن به الکل، تریاک، متادون و قمار اعتیاد داشته و برای دردهای بدنی متادون مصرف می‌کرده است.

در ادامه، قاضی پرسید چرا صیغه‌نامه، گواهی فوت و مجوز دفن جسد جعل شده است. شراره در پاسخ گفت نمی‌داند چرا این اسناد جعلی خوانده می‌شوند.

روند رسیدگی و مراحل پیش رو در پرونده

این جلسه بخشی از روند رسیدگی به پرونده قتل بیژن در شعبه 10 دادگاه کیفری استان تهران بود و دادگاه همچنان به بررسی اتهامات شراره، شهره و شهروز ادامه می‌دهد. متن خبر تاریخ صدور رای یا جلسه بعدی را مشخص نکرده است.

با توجه به اتهامات مطرح‌شده، پرونده‌ای که شامل قتل، جعل اسناد و سرقت گسترده اموال است، از نظر حقوقی بر پایه مدارک پزشکی قانونی، نتایج نبش قبر و اسناد جعلی بررسی می‌شود. درخواست مجازات متهمان از سوی نماینده دادستان و وکیل اولیای دم مطرح شده و تصمیم نهایی بر عهده دادگاه است.