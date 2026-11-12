محاکمه جاسوسی در بریتانیا و بحران آرد در ایران

دادگاه ولویچ مصطفی سپهوند و فرهاد جوادی‌منش را در اتهام جاسوسی محکوم کرد؛ همزمان گزارش‌های متعددی از کمبود شدید آرد و افت کیفیت نان در سراسر ایران منتشر شده است.

دادگاه کیفری ولویچ بریتانیا روز پنجشنبه ۲۱ آبان، مصطفی سپهوند و فرهاد جوادی‌منش را متهم به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در پرونده جاسوسی علیه مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی ، دو روزنامه‌نگار ایران‌اینترنشنال، محکوم کرد. این حکم پس از بررسی دقیق شواهد و شنیدن شهادت‌های طرفین دعوا صادر شد که نشان‌دهنده تلاش‌های برنامه‌ریزی شده برای شناسایی و تهدید فعالان رسانه‌ای در خاک بریتانیا بوده است.

حکم دادگاه بریتانیا و جزئیات محکومیت‌ها

هیات منصفه دادگاه ولویچ در جلسه پنجشنبه ۲۱ آبان، با بررسی ادله ارائه شده، مصطفی سپهوند را در دو اتهام اصلی یعنی کمک به یک سرویس اطلاعاتی خارجی و قصد اجرای حمله خشونت‌آمیز، به اتفاق آرا مجرم شناخت. این تصمیم نهایی نشان می‌دهد که دادگاه انگلستان اقدامات سپهوند را فراتر از یک همکاری سطحی و در جهت ایجاد خطر جانی برای افراد هدف دانسته است.

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در مقابل، فرهاد جوادی‌منش نیز در اتهام کمک به سرویس اطلاعاتی خارجی با رأی همگان مجرم شناخته شد، اما هیات منصفه او را از اتهام دوم، یعنی مشارکت در برنامه‌ریزی برای حمله خشونت‌آمیز، تبرئه کرد. این تفکیک در حکم دادگاه نشان‌دهنده تفاوت در سطح درگیری و آگاهی هر یک از متهمان نسبت به اهداف نهایی سپاه پاسداران در این پرونده بوده است.

ادعاهای دادستانی و دفاعیات متهمان

ویلیام املین جونز، نماینده دادستانی، در توضیح چگونگی این جاسوسی اعلام کرد که سپاه پاسداران برای فعالیت‌های خود در بریتانیا، مصطفی سپهوند را به عنوان مجری انتخاب کرده و او نیز فرهاد جوادی‌منش و یک فرد دیگر به نام نوری را برای کمک به خود استخدام نموده است. وظیفه اصلی این گروه طبق ادعای دادستانی، مراجعه به آدرس‌های ارائه شده، تهیه تصاویر و فیلم، و شناسایی افرادی بوده که سپاه آن‌ها را به عنوان هدف تعیین کرده بود.

سپهوند در جلسه ۳۰ مهر ادعا کرد که قصد آسیب رساندن به مجتبی پورمحسن و کامبیز حسینی را نداشته و تنها به دلیل تهدید جانی برای خود و خانواده‌اش، به صورت ظاهری همکاری کرده است. او اعلام داشت که مقامات سپاه از او خواسته بودند تا پای و دست کامبیز حسینی را بشکند و مجتبی پورمحسن را بزند تا از نوشتن علیه حکومت منصرف شود، اما او با درخواست پول و بهانه‌تراشی درباره آدرس‌ها، زمان می‌خریده است.

از سوی دیگر، نوری در جلسه پنجم آبان پذیرفت که به درخواست سپهوند برخی عکس‌ها و فیلم‌ها را تهیه و ارسال کرده و سپس آن‌ها را حذف نموده است، اما مدعی شد که از هدف واقعی این کار اطلاعی نداشته و تصور می‌کرده این فعالیت‌ها مربوط به یک پروژه شغلی برای دوستش بوده است. این ادعاها نشان‌دهنده تلاش متهمان برای توجیه نقش خود در یک سازمان جاسوسی خارجی است.

گزارش‌های شهروندان از بحران آرد و نان

در داخل کشور، شهروندان پیام‌های متعددی درباره کاهش سهمیه آرد روستاییان، تعطیلی نانوایی‌ها، افزایش قیمت و افت شدید کیفیت نان ارسال کرده‌اند. بخش قابل توجهی از این شکایات به بیات شدن سریع نان و تغییر بافت آن اختصاص دارد، به طوری که برخی کاربران گزارش داده‌اند نان خریداری شده پس از سه دقیقه خشک می‌شود یا اگر یک ساعت بماند، دیگر قابل استفاده نیست.

مشکل کیفیت تنها به نانوایی‌های دولتی محدود نشده و آزادپزها نیز با چالش‌های مشابهی روبرو هستند. شهروندی از فاز چهار پرند اعلام کرد که سنگک آزادپز کیفیت بسیار پایینی دارد و شبیه خوردن شن است، زیرا آردهای وارداتی بی‌کیفیت شده و محتویات آن‌ها مشخص نیست. همچنین شهروندی از فیروزکوه خبر داد که کیفیت نان در این شهرستان طی دو هفته گذشته به شدت کاهش یافته و رنگ و مزه آن تغییر کرده است.

ادعاهای غیرمتمرکز و کاهش سهمیه‌های آرد

برخی شهروندان ادعاهایی درباره ترکیبات مشکوک آرد مطرح کرده‌اند. یک مخاطب گزارش داده که نان تیره و بی‌کیفیت تحویل می‌گیرد و نانوایی معتقد است خاک در کیسه آرد قاطی شده است. برخی دیگر حتی احتمال وجود خاک‌اره و خوراک دام در آرد را مطرح کرده‌اند، هرچند امیر اسماعیلی، رئیس اتاق اصناف پرند، این موضوع را به طور قطعی رد نکرد اما گفت احتمالاً خرده‌های نان سوخته جدا شده از تنور است.

مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه در مجلس، روز ۱۲ آبان اعلام کرد که سهمیه آرد در برخی مناطق روستایی و عشایری از ۱۰ به هشت کیلوگرم برای هر نفر کاهش یافته و سهمیه برخی خانوارها به دلیل خرید نان از نانوایی شهر قطع شده است. روستاییان از کرج‌آباد مراغه نیز از کاهش سهمیه و کمبود آرد گزارش داده‌اند و بیان کرده‌اند که اگر نتوانند خودشان نان بپزند، دسترسی به شهر برای خرید نان برایشان دشوار است.

شرکت بازرگانی دولتی ایران روز ۱۹ آبان اعلام کرد که سهمیه آرد استان‌ها بر اساس اطلاعات سامانه سیما محاسبه می‌شود و ثبت نشدن اطلاعات مصرف‌کنندگان می‌تواند منجر به کاهش سهمیه شود. با این حال، گزارش‌های میدانی حاکی از تعطیلی نانوایی‌های فانتزی در ممسنی و همدان به دلیل گرانی و کمبود آرد است، که نشان‌دهنده نارسایی شدید در توزیع مواد اولیه در سراسر کشور می‌باشد.