وزیر دفاع آمریکا اعلام کرد محاصره بنادر ایران تا زمان لزوم ادامه خواهد داشت و نیروهای نظامی آمریکا آماده از سرگیری عملیات علیه ایران هستند. این در حالی است که ۱۳ کشتی از نقض محاصره خودداری کرده و تغییر مسیر داده‌اند.

پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز گذشته در پنتاگون اعلام کرد که محاصره بنادر ایران «هر چقدر لازم باشد» ادامه خواهد یافت. وی که به همراه ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح، و دریادار برد کوپر، فرمانده سنتکام، در یک کنفرانس خبری حضور یافته بود، از مقام‌های تهران خواست تا در گام بعدی «عاقلانه» تصمیم‌گیری کنند.

این اولین نشست خبری مقامات بلندپایه نظامی آمریکا از زمان آغاز محاصره دریایی بنادر ایران در روز دوشنبه ۲۴ فروردین ماه، پس از بی‌نتیجه ماندن دور اول مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا با میانجیگری پاکستان در اسلام‌آباد، بود.

آقای هگست در ابتدای این جلسه خبری، پیام آمریکا به «رژیم ایران» را روشن ساخت: «انتخاب عاقلانه‌ای داشته باشید.» وی افزود که در صورت عدم همکاری و «انتخاب بد» از سوی حکومت ایران، آمریکا توانایی از سرگیری عملیات جنگی را دارد. وزیر دفاع آمریکا با قاطعیت اعلام کرد: «ما شما را زیرنظر داریم و آماده‌ایم تا به دستور رئیس‌جمهور و تنها با فشردن یک دکمه اقدام کنیم.» او همچنین اشاره کرد که در حال حاضر تنها کمتر از ۱۰ درصد از توان نیروی دریایی آمریکا در محاصره تنگه هرمز به کار گرفته شده و ارتش آمریکا «با قدرتی بیش از هر زمان دیگری در حال تجدید قوا است»، قدرتی که به گفته وی، ایران توانایی جایگزینی آن را ندارد.

در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره وضعیت فرماندهی نظامی ایران، آقای هگست اذعان داشت که گرچه این توانایی کاهش یافته، اما انگیزه «بسیار زیادی» برای آتش‌بس در ایران وجود دارد. وی رفتار برخی را «غیرمیهن‌پرستانه» خواند و ابراز داشت که درک طرفداری برخی از جریان‌ها در این میان دشوار است.

ژنرال دن کین، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا، در ادامه این نشست بر دستور صریح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، برای برقراری آتش‌بس تأکید کرد و گفت که نیروهای آمریکایی در هر لحظه، حتی به‌صورت فوری، آماده از سرگیری عملیات رزمی علیه ایران هستند. وی توضیح داد که محاصره اعمال شده نه تنها تنگه هرمز، بلکه بنادر و سواحل ایران را شامل می‌شود و تمامی کشتی‌هایی که قصد ورود یا خروج از بنادر ایران را دارند، صرف‌نظر از ملیتشان، تحت تأثیر این اقدام قرار می‌گیرند. اجرای این محاصره هم در آب‌های سرزمینی ایران و هم در آب‌های بین‌المللی صورت خواهد گرفت.

ژنرال کین از اینکه تاکنون نیازی به ورود نیروهای آمریکایی به هیچ کشتی در منطقه نبوده، ابراز رضایت کرد. وی همچنین اشاره کرد که در زمان آغاز محاصره، هفت کشتی برای فرماندهی مرکزی آمریکا «نگران‌کننده» محسوب می‌شدند، اما پس از اجرای عملیات و با استفاده از ابزارهای اطلاعاتی، ردیابی و شناسایی این کشتی‌ها آغاز شد. ژنرال کین با نمایش تصویری از نیروهای آمریکایی در حال وادار کردن یک کشتی ایرانی به بازگشت، توضیح داد که این اقدام با اعزام یک گروه ضربتی دریایی و هشدار مبنی بر عدم نقض محاصره صورت گرفته است. او تأیید کرد که ۱۳ کشتی «انتخاب عاقلانه» را برگزیده و مسیر خود را تغییر داده‌اند.

ساعاتی پس از پایان کنفرانس خبری، سنتکام در به‌روزرسانی اعلام کرد که طی ۷۲ ساعت گذشته، ۱۴ کشتی مسیر خود را تغییر داده و بازگشته‌اند. سنتکام در حساب رسمی خود در شبکه ایکس نوشت: «نیروهای آمریکایی در حال اجرای یک محاصره بر شناورهایی هستند که تلاش می‌کنند وارد یا خارج از بنادر ایران شوند. این نیروها متمرکز، هوشیار و بسیار باانگیزه هستند.»

دریاسالار برد کوپر، فرمانده سنتکام، نیز در این کنفرانس خبری حضور داشت و به سفرهای اخیر خود به خاورمیانه اشاره کرد. وی بیان داشت که نیروهای آمریکایی در ۱۵ روز گذشته در حال «طراحی و به‌روزرسانی» شیوه‌ها، تاکتیک‌ها و روش‌های عملیاتی خود بوده‌اند. فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد که دیدارهایی با رئیس ستاد ارتش اسرائیل برای اطمینان از هماهنگی نزدیک بین دو طرف انجام شده و این هماهنگی همچنان برقرار است. دریاسالار کوپر با توصیف اسرائیل به عنوان «بهترین هم‌تیمی»، بر دستاوردهای مشترک نظامی دو کشور تأکید کرد. وی همچنین از گفتگو با متحدان منطقه‌ای برای تقویت امنیت خبر داد و این متحدان را «هم‌تیمی‌های بسیار عالی» نامید





محاصره بنادر ایران پنتاگون عملیات نظامی آمریکا خلیج فارس تنش با ایران

United States Latest News, United States Headlines