گزارش‌ها از آماده‌شدن نفت‌کش‌های ایرانی برای عبور از محاصره دریایی آمریکا حکایت دارد، در حالی که داده‌های کپلر کاهش شدید بارگیری نفت ایران را نشان می‌دهد.

صابرین‌نیوز، رسانه وابسته به سپاه پاسداران، پنج‌شنبه در کانال تلگرامی خود گزارش داد که تهران در حال بررسی نادیده گرفتن محاصره دریایی آمریکا و ازسرگیری صادرات نفت است. این گزارش ساعاتی پس از آن منتشر شد که یک سرویس ردیابی کشتی‌ها اعلام کرد به نظر می‌رسد ایران برای صادرات نفت آماده می‌شود. صابرین‌نیوز در مطلبی با برچسب غیررسمی نوشت ده‌ها نفت‌کش ایرانی برای حرکت به سوی چین آماده می‌شوند.

به گفته سمیر مدنی، از بنیان‌گذاران تانکرترکرز، روز پنج‌شنبه یک نفت‌کش در خلیج فارس نفت خام ایران را از یک شناور دیگر دریافت می‌کرد. او به رویترز گفت اگر این نفت‌کش از محاصره عبور کند، نخستین صادرات موفق دریایی نفت خام ایران از اواخر تیرماه خواهد بود. مدنی نام این نفت‌کش را فاش نکرد، اما تاکید کرد که این شناور تحت تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا نیست.

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مسیر محاصره و کاهش بارگیری نفت ایران

آمریکا ۲۳ تیر ۱۴۰۵ محاصره دریایی را دوباره برقرار کرد و از آن زمان جریان نفت ایران به چین با اختلال جدی روبه‌رو شده است. حکومت ایران تا چند هفته به بارگیری نفت‌کش‌ها ادامه داد، اما داده‌های کپلر که ایران‌اینترنشنال بررسی کرده نشان می‌دهد هیچ محموله جدید ایرانی از محاصره عبور نکرده و به چین، خریدار اصلی نفت ایران، نرسیده است.

بر اساس برآوردهای کپلر و ورتکسا که رویترز به آن‌ها استناد کرده، ایران در اسفندماه سال پیش روزانه حدود دو میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی بارگیری می‌کرد. این رقم در تیرماه به حدود ۷۴۰ هزار بشکه در روز و در مرداد به ۲۲۰ هزار تا ۲۵۵ هزار بشکه در روز کاهش یافت. کپلر در آبان هیچ بارگیری نفت خام یا میعانات گازی ثبت نکرد؛ نخستین ماه کامل بدون بارگیری از زمان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷.

پالایشگاه‌های چینی تا مدتی نفت ایران را از نفت‌کش‌هایی دریافت می‌کردند که هنگام آغاز محاصره خارج از محدوده آن بودند. این شناورها در اواسط تیرماه نزدیک به ۹۰ میلیون بشکه نفت حمل می‌کردند. بنا بر داده‌های کپلر، تا ۱۸ مهرماه تنها هشت میلیون بشکه از این ذخیره باقی مانده بود و وال‌استریت ژورنال به نقل از تحلیلگران این شرکت گزارش داد که این ذخیره تا اواخر مهرماه به پایان رسیده است.

دیدگاه کارشناسان و رسانه‌های وابسته به سپاه

همایون فلکشاهی، مدیر تحلیل نفت خام کپلر، در مهرماه به ایران‌اینترنشنال گفت از دست رفتن بازار اصلی صادرات، ایران را ناچار کرده تولید خود را به حدود ۱٫۸ میلیون بشکه در روز کاهش دهد. او این رقم را تقریبا معادل نصف تولید پیش از جنگ و نزدیک به میزان مصرف داخلی کشور دانست.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، روز پنج‌شنبه در یادداشتی از دولت خواست کاروانی از نفت‌کش‌ها را به چین بفرستد. این خبرگزاری استدلال کرد که احتمال اقدام تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه پایانه‌های نفتی امارات متحده عربی، عربستان سعودی و قطر می‌تواند واشینگتن را از شلیک به نفت‌کش‌ها بازدارد. صابرین‌نیوز نیز نوشت تهران به دولت‌های منطقه هشدار داده است که در صورت حمله آمریکا به نفت‌کش‌های ایرانی عازم چین وارد جنگ خواهد شد.

عبدالله باباخانی، تحلیلگر انرژی، در شبکه‌های اجتماعی نوشت اگر آمریکا به نفت‌کش‌های ایرانی حمله کند یا آن‌ها را توقیف کند، ممکن است جمهوری اسلامی بنادر و پایانه‌های نفتی منطقه را هدف قرار دهد. گزارش رویترز مقصد محموله‌های احتمالی را مشخص نکرده و نشانه‌ای از آماده‌شدن نفت‌کش‌های دیگر برای حرکت ارائه نداده است.

پیامدهای اقتصادی و تحولات پیش‌روی تهران

فلکشاهی توضیح داد پالایشگاه‌های چینی معمولا پول محموله‌ها را یک تا دو ماه پس از تحویل پرداخت می‌کنند. این فاصله به تهران امکان می‌دهد پس از توقف ارسال محموله‌ها نیز مدتی درآمد ارزی داشته باشد. او برآورد کرد پول آخرین محموله‌ها ممکن است تا اواسط آذرماه به ایران برسد.

به گفته فلکشاهی، در صورت تداوم محاصره، تهران ممکن است ماهانه بین سه تا شش میلیارد دلار درآمد نفتی از دست بدهد. او همچنین پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ بیش از ۲۵ درصد کوچک شود. ایران در نتیجه عملیات انزوای اقتصادی آمریکا با کمبود ارز روبه‌رو شده است.

فرماندهی مرکزی آمریکا روز ۲۵ آبان اعلام کرد نیروهایش از خردادماه مسیر ۱۵۰ کشتی تجاری را تغییر داده و پنج شناور را از کار انداخته‌اند. واشینگتن همچنین گروه ویژه دروازه آهنین را برای محدود کردن تجارت از طریق مرزهای زمینی ایران و دریای خزر تشکیل داده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، پنج‌شنبه ۲۸ آبان در گفت‌وگویی تلفنی از هواپیمای ریاست‌جمهوری در مسیر بازگشت از چین به اکسیوس گفت برای گرفتن هیچ تصمیمی عجله ندارد و منتظر می‌ماند ببیند پس از آغاز سال جدید چه اتفاقی می‌افتد. اکسیوس این سخنان را به معنای موکول شدن تصمیم درباره گام بعدی به سال جدید میلادی دانست.

کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد باراک راوید، نویسنده این گزارش، پیش‌تر نوشته بود تصمیم ترامپ درباره ایران ممکن است پیش یا پس از اول ژانویه، برابر با ۱۱ دی، گرفته شود. همین کانال به نقل از یک مقام آمریکایی نزدیک به ترامپ نوشت زمان ارائه اطلاعات تازه اسرائیل درباره ایران تردیدهایی در دولت آمریکا ایجاد کرده است.

هشدار موساد و ابعاد اطلاعات منتشرشده

کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از یک منبع آگاه نوشت رومن گوفمن، رییس موساد، هشدار داده تاخیر در اقدام نظامی ممکن است آمریکا و اسرائیل را ناچار کند در آینده در شرایط دشوارتری وارد عمل شوند. به گزارش این کانال، اطلاعات ارائه‌شده در سفر گوفمن علاوه بر توسعه سلاح‌های شیمیایی و آزمایش در این زمینه، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را نیز در بر می‌گرفت.