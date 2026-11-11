رئیس‌جمهور ایران در کنفرانس کاپ 31 آنتالیا اعلام کرد حملات به تأسیسات سوختی ایران باعث انتشار 1.5 میلیون تن دی‌اکسید کربن شد و تأثیرات جدی بر محیط زیست در بر دارد.

رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان در کنفرانس تا حدود 31 ام COP 31 در ترکیه، هشدار داد که حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات سوختی ایران ، منجر به آزادسازی 1.5 میلیون تن دی‌اکسید کربن در جو شده است. مسیود پزشکیان ثابت کرد که تخریب از طریق انفجار مواد آتش‌سوز، مصرف زیاد سوخت و آتش‌سوزی‌های وسیع، به سرعت میزان گازهای گلخانه‌ای را به‌ارتفاعی ناستاندارد رساند.

رئیس‌جمهور ایران مسعود پزشکیان در کنفرانس تا حدود 31 ام COP 31 در ترکیه، هشدار داد که حملات آمریکا و اسرائیل به تأسیسات سوختی ایران، منجر به آزادسازی 1.5 میلیون تن دی‌اکسید کربن در جو شده است.

مسیود پزشکیان ثابت کرد که تخریب از طریق انفجار مواد آتش‌سوز، مصرف زیاد سوخت و آتش‌سوزی‌های وسیع، به سرعت میزان گازهای گلخانه‌ای را به‌ارتفاعی ناستاندارد رساند.

محاسبه انتشار دی‌اکسید کربن

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مطابق برآوردها، حمله به مراکز سوخت در عسلویه حدود 500 هزار تن دی‌اکسید کربن را تولید کرد؛ در حالی که حمله به مخازن سوخت اطراف تهران، حدود یک میلیون تن دی‌اکسید کربن را آزاد کرد. این تخمین‌ها بر پایه داده‌های هواشناسی و شیمیایی ارائه شده‌اند.

این تخمین نشان می‌دهد که تخریب زیرساخت‌های سوختی ایران، بر خلاف هدف اقتصادی، پیامدهای زیست‌محیطی متعددی دارد.

تأثیرات زیست‌محیطی و بین‌المللی

مجلس علمی ایران ادعا می‌کند که این حملات باعث تخریب اکوسیستم‌های حفاظت‌شده و آسیب رساندن به منابع آبی در مناطق مختلف ملی شده‌اند.

پزشکیان از سازمان‌های بین‌المللی خواست که مطالعات و مستندسازی دقیقی از خسارات زیست‌محیطی ناشی از عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل آغاز شود و سازوکارهای جبران خسارت ایجاد گردد.

پیشرفت‌های انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

رئیس‌جمهور سلامت به نفع زیرساخت‌های انرژی پاک اشاره کرد؛ ظرفیت نصب‌شده شبکه‌های خورشیدی و بادی در دو سال گذشته از 1250 مگاوات تا بیش از 6150 مگاوات افزایش یافته است.

در سال جاری، تولید برق پاک در ایران به بیش از 4.5 میلیارد کیلووات‌ساعت رسید؛ این امر باعث جلوگیری از انتشار حدود 2.5 میلیون تن دی‌اکسید کربن شد.

ویژگی آینده‌نگری و صلح‌پذیری

پزشکیان عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه را محکوم کرد، می‌گوید که تخریب زیرساخت‌ها، منابع آبی و اکوسیستم‌ها باعث فاجعه انسانی و زیست‌محیطی می‌شود.

رئیس‌جمهور ایران تاکید کرد که صلح و حفاظت از محیط زیست، جدایی‌ناپذیر است؛ برقراری صلحی پایدار، از پیش لازم برای حفظ سیاره زمین و جلوگیری از فاجعه‌های ناشی از جنگ است.