فرماندهی مرکزی آمریکا مدعی ادامه نظارت و گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ برای حمایت از محاصره بنادر ایران است، اما گزارش‌ها حاکی از عبور برخی ابرنفتکش‌های تحریم شده از تنگه هرمز است. این تحولات همزمان با افزایش نگرانی‌ها از تاثیر بحران خاورمیانه بر زنجیره‌های تأمین جهانی، مذاکرات احتمالی میان اسرائیل و لبنان، و همچنین فشارهای بین‌المللی برای آزادی فعالان حقوق بشر در ایران صورت می‌گیرد.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام ، اعلام کرد که نیروهای این کشور در حمایت از محاصره بنادر ایران، به نظارت و گشت‌زنی در آب‌های منطقه‌ ادامه می‌دهند. این اقدام در راستای فشارهای اقتصادی بر ایران صورت گرفته و هدف آن محدود کردن صادرات نفت و درآمدهای این کشور اعلام شده است. با این حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که این محاصره با چالش‌هایی روبرو شده و دسترسی برخی کشتی‌ها به آب‌های ایران همچنان ادامه دارد.

داده‌های کشتیرانی نشان می‌دهد که دومین ابرنفتکش تحت تحریم ایالات متحده، با وجود محاصره، از تنگه هرمز عبور کرده و وارد خلیج فارس شده است. این کشتی قادر به حمل دو میلیون بشکه نفت است و هنوز مقصد نهایی آن مشخص نیست. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که سنتکام ادعا کرده از زمان آغاز محاصره، ۱۰ کشتی بازگردانده شده‌اند و هیچ کشتی‌ای از تنگه عبور نکرده است. خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، نیز اعلام کرده است که این ابرنفتکش با وجود محاصره، به سمت بندر امام خمینی ایران حرکت کرده است. عبور این نفتکش یک روز پس از عبور نفتکش تحریم شده آلیسیا از تنگه هرمز صورت گرفته که به سمت عراق در حرکت بوده است. تحلیلگران معتقدند که محاصره بنادر ایران، صادرات نفت خام جمهوری اسلامی را کاهش خواهد داد، اما تهران می‌تواند با ذخیره نفت در مخازن ساحلی، تولید فعلی خود را برای هفته‌ها حفظ کند. صادرات نفت ایران در ماه مارس ۱.۸۴ میلیون بشکه در روز و در ماه آوریل ۱.۷۱ میلیون بشکه در روز بوده است که نسبت به سال گذشته اندکی افزایش یافته است. استیون میلر، مشاور ارشد کاخ سفید، اظهار داشت که دونالد ترامپ پیش از عملیات علیه ایران، به تهران فرصت داد تا کار درست را انجام دهد، اما آن‌ها نپذیرفتند و شکست بزرگی را متحمل شدند. او افزود که پس از آتش‌بس، ترامپ به جمهوری اسلامی پیشنهاد توافق داد، اما پاسخ تهران رضایت‌بخش نبود و در نهایت ترامپ با اجرای محاصره دریایی، ورق را علیه ایران برگرداند. در همین حال، سرویس خبری سازمان ملل متحد از تاثیر منفی بحران در خاورمیانه بر کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام خبر داده است. یک مقام ارشد برنامه توسعه سازمان ملل متحد در منطقه اقیانوس آرام گفته است که این کشورها در انتهای زنجیره تأمین قرار دارند و بحران انرژی به شدت بر جوامع آن‌ها تأثیر می‌گذارد. دولت‌ها در فیجی، تووالو، جزایر سلیمان و جزایر مارشال در تلاش برای صرفه‌جویی در مصرف سوخت، محافظت از خانواده‌ها و آسیب‌پذیرترین افراد و ادامه خدمات ضروری هستند. خطر اصلی این است که اختلال در انرژی در تنگه، قیمت سوخت، هزینه‌های حمل و نقل را در سراسر زنجیره‌های تأمین آسیا و اقیانوسیه افزایش دهد. در همین راستا، استرالیا و مالزی پنجشنبه در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که متعهد به همکاری برای تقویت تاب‌آوری زنجیره تامین انرژی خود و ارتقای جریان‌های تجاری پایدار هستند. این دو کشور نگرانی عمیق خود را در مورد درگیری در خاورمیانه و پیامدهای آن بر تامین انرژی و قیمت‌ها ابراز کردند. در تحولی دیگر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد که مذاکرات اسرائیل و لبنان پنجشنبه برگزار خواهد شد. او ابراز امیدواری کرد که بتواند کمی فاصله تنفسی میان دو کشور ایجاد کند و یادآور شد که رهبران دو کشور حدود ۳۴ سال است که با هم صحبت نکرده‌اند. سناتور ریک اسکات، نماینده جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، بر لزوم مقابله با برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد و گفت که یا باید این برنامه از بین برود یا مانند دوران اوباما با ایران مماشات شود. او با ترامپ در این زمینه موافق بود و از اقدامات او برای حفاظت از جان آمریکایی‌ها حمایت کرد. کمپین حقوق بشر ایران نیز خبر داد که ائتلافی از ۳۰ سازمان حقوقی بین‌المللی خواستار آزادی فوری و بی‌قید و شرط نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر ایرانی، شده‌اند. آن‌ها هشدار داده‌اند که بازداشت ستوده بخشی از کمپین خاموش کردن صدای وکلای مستقل در ایران است. ستوده ۱۲ فروردین ماه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده است. این ائتلاف همچنین خواستار آزادی رضا خندان، همسر ستوده، و پایان دادن به اقدامات تلافی‌جویانه علیه خانواده وی شده است. آن‌ها بر لزوم پایان دادن به آزار و اذیت وکلا و مدافعان حقوق بشر در ایران تأکید کرده و خواستار مداخله فوری نهادهای بین‌المللی شده‌اند





