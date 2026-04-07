مجید خادمی، چهره پنهان دستگاه امنیتی ایران، در حملات آمریکا-اسرائیل کشته شد

مجید خادمی، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و از چهره‌های کلیدی دستگاه امنیتی ایران، در جریان حملات هوایی آمریکا-اسرائیل کشته شد. او که در لایه‌های پنهان اطلاعاتی فعالیت داشت، مسئولیت‌های مهمی در سازمان‌های اطلاعاتی و امنیتی بر عهده داشت. این خبر، ضربه‌ای به ساختار امنیتی جمهوری اسلامی تلقی می‌شود.

مجید خادمی ، بر خلاف بسیاری از فرماندهان سپاه پاسداران که از میدان‌های جنگ ایران و عراق یا سوریه سر برآورده‌اند، عمدتا محصول «لایه‌های پنهان و درونی» سیستم اطلاعاتی بود. او از حفاظت اطلاعات وزارت دفاع تا ریاست همزمان سازمان حفاظت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه، مسئولیت‌های خطیری را بر عهده داشت. خادمی که یکی از کلیدی‌ترین و محرمانه‌ترین چهره‌های دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به شمار می‌رفت، در دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (ششم آوریل ۲۰۲۶) در جریان حملات هوایی آمریکا-اسرائیل کشته شد.

مجید خادمی متولد روستای امیرحاجی‌لو از توابع شهر فسا در استان فارس بود. او از نسل اول پاسداران انقلاب اسلامی محسوب می‌شد و در دوره جنگ ایران و عراق و دهه ۱۳۶۰، بیشتر در نقش‌های ستادی و حفاظت اطلاعات فعالیت داشت، نه عملیات رزمی مستقیم. اطلاعات دقیقی از دوران کودکی و خانواده او در دسترس نیست؛ این یک ویژگی رایج در میان چهره‌های ارشد امنیتی ایران است. گفته می‌شود او دارای دکترای امنیت ملی و دکترای علوم دفاعی راهبردی بوده و در رسانه‌های رسمی گاهی با نام «مجید خادمی» و گاهی «مجید حسینی» یا «مجید خادمی حسینی» معرفی می‌شد. گزارش‌هایی وجود دارد که او در سخنرانی‌های خود به حضور در سوریه اشاره کرده و از نقش قاسم سلیمانی در آنجا تمجید کرده است.\مسیر شغلی خادمی در دهه ۱۳۹۰، با حضور فعال در ساختارهای اطلاعاتی سپاه پاسداران، از جمله جانشینی در سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، شکل گرفت. در اردیبهشت ۱۳۹۷ به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید و جایگزین اصغر میرجعفری شد. نقطه عطف دوران کاری او، در تیر ۱۴۰۱ با حکم مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، رخ داد؛ زمانی که به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران منصوب شد. این انتصاب بخشی از یک بازآرایی گسترده امنیتی پس از شکست‌ها و نفوذهای گسترده در ایران بود و به تضعیف شبکه نزدیک به حسین طائب، رییس پیشین سازمان اطلاعات سپاه، انجامید. خادمی مسئول ساختاری شد که سال‌ها بر آن نظارت داشت. دو سازمان کلیدی که خادمی در هر دو نقش داشت، سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه بودند. تمرکز سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بر امنیت درونی سپاه، شناسایی نفوذ، کنترل وفاداری و حفاظت از اسرار داخلی متمرکز است. در واقع این سازمان را می‌توان «ناظر بر ناظران» توصیف کرد. از سوی دیگر، سازمان اطلاعات سپاه مسئولیت امنیت خارجی، سرکوب اعتراضات داخلی، بازداشت‌ها، پرونده‌سازی سیاسی و مقابله با آنچه «فتنه» خوانده می‌شود را بر عهده دارد. خادمی سال‌ها در حفاظت اطلاعات فعالیت داشت و دسترسی‌اش به پرونده‌های حساس داخلی، نقاط ضعف فرماندهان و شبکه‌های نفوذی، او را به یکی از حساس‌ترین مهره‌های سیستم تبدیل کرده بود.\خادمی در گفت‌وگویی کم‌سابقه با وب‌سایت خامنه‌ای، تصویری صریح از دیدگاه خود به وضعیت کشور ارائه داد. او اعتراضات دی ماه را نه به‌عنوان یک خیزش داخلی، بلکه به‌عنوان طرحی با حمایت خارجی توصیف کرد و «پیش‌دستی» گسترده را «بخشی عادی از کار اطلاعاتی» دانست. در این گفت‌وگو، خادمی اعلام کرد که سپاه پاسداران، دو هزار و ۷۳۵ نفر را به اتهام ارتباط با شبکه‌های «ضد‌ امنیتی» احضار کرده، ۱۳ هزار نفر دیگر را «ارشاد» کرده، هزار و ۱۷۳ قبضه سلاح را ضبط کرده و ۴۶ نفر را به‌عنوان «افراد مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی» شناسایی کرده است. اهمیت این آمار بیشتر در رویکرد امنیتی‌ای نهفته است که در آن، پاسخ به ناآرامی‌ها با نظارت گسترده‌تر، مداخله زودهنگام‌تر و دامنه وسیع‌تر عملیات بازداشت همراه است. خادمی همچنین به نقل از خامنه‌ای گفت که به او توصیه کرده «به کار اطلاعاتی توجه کند» زیرا «این دوره شبیه سال ۶۰ است». این سخنان نشان‌دهنده یک تفسیر امنیتی از وضعیت فعلی کشور است، که در آن نه‌تنها مخالفان سازمان‌یافته، بلکه روندهای عادی اجتماعی و سیاسی نیز مساله امنیتی تلقی می‌شوند. در بخش دیگری از این گفت‌وگو، خادمی بر «شبکه ملی اطلاعات» تاکید کرد که طرحی حکومتی برای تشدید کنترل بر اینترنت و فضای ارتباطی در ایران است. این موضوع، به‌طور مستقیم او را به تلاش گسترده‌تر جمهوری اسلامی برای سانسور، کنترل دیجیتال و محدودسازی فضای اطلاعاتی داخلی، پیوند می‌زند. خادمی به جریان امنیتی قدیمی و «امنیت‌محور» نزدیک به محمدباقر ذوالقدر، قائم‌مقام سابق فرمانده کل سپاه، تعلق داشت. انتصاب او در سال ۱۴۰۱ عموما به عنوان بخشی از حذف یا تضعیف حلقه طائب تفسیر شد. او نماد تلاش برای «بازسازی اعتماد» در دستگاهی بود که بارها با بحران نفوذ مواجه شده بود. در ماه مارس ۲۰۲۶، برنامه پاداش برای عدالت (Rewards for Justice) در وزارت خارجه آمریکا، برای اطلاعات منجر به شناسایی یا اختلال در فعالیت پنج فرمانده ارشد سپاه پاسداران، از جمله مجید خادمی، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد. این پاداش نشان داد که خادمی نه فقط یک مدیر داخلی، بلکه یک هدف با ارزش بالا در جنگ اطلاعاتی بوده است. کشته شدن خادمی فراتر از حذف یک فرد است و ضربه‌ای به گره‌های کلیدی ساختار امنیتی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود





IranIntl / 🏆 3. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجید خادمی سپاه پاسداران حملات آمریکا-اسرائیل دستگاه امنیتی سازمان اطلاعات

United States Latest News, United States Headlines