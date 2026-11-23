مدیرعامل منطقه آزاد اردبیل خبر از صدور مجوز واردات، ترخیص و پلاک‌گذاری دائم خودروهای پنج‌ساله داد. این تصمیم با هدف گسترش تنوع خودروها و کاهش قیمت برای شهروندان اتخاذ شده است.

اسلام محمدی ، مدیرعامل منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل، اعلام کرد که مجوزهای لازم برای واردات، ترخیص و پلاک‌گذاری دائم خودروهای پنج سال کارکرده از این منطقه اخذ شده است. این تصمیم جدید، گزینه‌های موجود برای خریداران خودروهای خارجی را گسترش داده و امکان دسترسی به مدل‌های باکیفیت‌تر با قیمت مناسب‌تر را برای شهروندان فراهم می‌کند.

پیش از این، فرآیند ترخیص و پلاک‌گذاری خودروهای صفر کیلومتر در منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل آغاز شده بود و این روند همچنان با جدیت ادامه دارد. اکنون با صدور مجوز جدید، دامنه انتخاب متقاضیان خودروهای خارجی گسترده‌تر شده و سبد خدمات خودرویی منطقه تکمیل‌تر می‌شود.

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جزئیات مجوز پلاک‌گذاری و ترخیص خودرو

بر اساس اعلام رسمی اسلام محمدی، اخذ این مجوز در روزهای اخیر نهایی شده و امکان ترخیص خودروهایی که پنج سال از کارکرد آن‌ها می‌گذرد، فراهم شده است. این دستاورد مهم به این معناست که متقاضیان می‌توانند علاوه بر خودروهای نو، از خودروهای کارکرده با وضعیت فنی مناسب و قیمت پایین‌تر نیز استفاده کنند.

این تغییر رویکرد در مدیریت منطقه آزاد اردبیل، گامی اساسی در جهت تکمیل زیرساخت‌های خدماتی و رفاهی برای ساکنان استان محسوب می‌شود. مدیرعامل این منطقه تأکید کرده است که تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط بهتر برای سرمایه‌گذاران و شهروندان به کار خواهد گرفت و این روند با قوت ادامه دارد.

تأثیر بر اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری

اسلام محمدی با اشاره به اهمیت این مجوز در توسعه منطقه بیان کرد که امکان تردد خودروهای وارداتی در محدوده استان، گامی مهم در مسیر فعال‌سازی ظرفیت‌های منطقه آزاد و بهره‌مندی مردم از مزایای آن است. این موضوع به رونق تجارت، سرمایه‌گذاری، فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال در منطقه کمک خواهد کرد.

به گزارش این منبع، بیش از ۳۰۰ شرکت سرمایه‌گذاری برای فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد اردبیل اعلام آمادگی کرده‌اند. پس از طی فرایندهای قانونی، ثبت بیش از ۱۶۰ شرکت نهایی شده است و تعدادی از این شرکت‌ها در زمینه واردات خودرو فعالیت خواهند کرد. این روند نشان‌دهنده جذابیت منطقه برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی است.

وضعیت جغرافیایی و حقوقی منطقه آزاد

منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل در شهرستان بیله‌سوار (مغان) دایر شده و به عنوان چهارمین منطقه آزاد از مناطق ده‌گانه کشور شناخته می‌شود. این شهرستان در فاصله ۱۶۵ کیلومتری مرکز استان اردبیل و در مرز جمهوری آذربایجان واقع شده است. گمرک و پایانه مرزی این منطقه، تنها گذرگاه فعال مرزی استان اردبیل محسوب می‌شود.

منطقه آزاد اردبیل به موجب ماده واحده مجلس شورای اسلامی تأسیس شده و اساسنامه آن در اسفندماه سال ۱۴۰۲ در هیات دولت تصویب شد. طبق ماده پنج اساسنامه، اشتغال‌زایی، افزایش صادرات، جذب و توسعه سرمایه‌گذاری و تسهیل تولید و بازرگانی از اهداف اصلی این سازمان تعیین شده است.

توسعه زیرساخت‌های تجاری استان اردبیل

استان اردبیل با جمعیتی افزون بر یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر و ۱۲ شهرستان در شمال‌غربی ایران و همجوار با آذربایجان‌شرقی، زنجان، گیلان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد. مدیرعامل منطقه آزاد تأکید کرد که جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی در کنار واردات کالاهای اساسی و خودرو از اولویت‌های تعیین‌شده برای این منطقه است.

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