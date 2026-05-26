مجموع فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به حدود ۸۰۰ هزار نسخه رسید

مجموع فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ساعت ١٨ روز پنجم خردادماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۰۰ هزار نسخه و تعداد سفارش‌های ثبت‌شده در سامانه به ۳۵۷ هزار و ۱۷۰مورد رسیده است. این نمایشگاه با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir آغاز به‌کار کرد و دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود پایان داد.

ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از نمایشگاه مجازی کتاب هفتم گفت: از آغاز این رویداد فرهنگی تا ساعت ١٨ روز پنجم خردادماه ۱۴۰۵، مجموع سفارش‌های ثبت‌شده در سامانه به ۳۵۷ هزار و ۱۷۰ مورد رسیده است. به گزارش صداوسیما، وی در خصوص تعداد آثار ارائه‌شده در نمایشگاه مجازی کتاب هفتم گفت: ناشران داخلی ۴۷۷ هزار و ٧٠٢ عنوان کتاب در بخش‌های چاپی و دیجیتال را در سامانه بارگذاری کرده‌اند.

همچنین در بخش ناشران خارجی (لاتین و عربی) نیز ۱۸ هزار و ٤١٨ عنوان کتاب در معرض انتخاب علاقه‌مندان قرار گرفته است. او در ادامه به آمار عناوین فروخته‌شده اشاره کرد و افزود: تا ساعت ١٨ پنجم خرداد، ۱۳۳ هزار و ۸۲۶ عنوان کتاب به فروش رسیده است؛ از این تعداد، ۱۳۲ هزار و ۱۲۷ عنوان مربوط به آثار ناشران داخلی (چاپی و دیجیتال) و یک هزار و ۶۹۹ عنوان متعلق به بخش ناشران خارجی (عربی و لاتین) است.

قائم‌مقام نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران درباره میزان نسخه‌های خریداری‌شده گفت: در مجموع ۷۹۵ هزار و ۸۴ نسخه کتاب توسط مخاطبان خریداری شده است که از این میان، ۷۹۲ هزار و ٢٤٦ نسخه سهم ناشران داخلی و ۲ هزار و ۸۳۸ نسخه سهم ناشران خارجی (عربی و لاتین) بوده است. حیدری در پایان گفت: سامانه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۵ فعال است و همه عزیزانی که تاکنون نتوانسته‌اند فرآیند خرید و دریافت یارانه را تکمیل کنند، می‌توانند از مدت زمان باقیمانده برای خرید کتاب استفاده کنند.

هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیست‌وششم اردیبهشت با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir آغاز به‌کار کرد. این نمایشگاه دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود پایان داد





