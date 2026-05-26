مجموع فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران به حدود ۸۰۰ هزار نسخه رسید

مجموع فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ساعت ١٨ روز پنجم خردادماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۰۰ هزار نسخه و تعداد سفارشهای ثبتشده در سامانه به ۳۵۷ هزار و ۱۷۰مورد رسیده است. این نمایشگاه با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir آغاز بهکار کرد و دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود پایان داد.
مجموع فروش هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ساعت ١٨ روز پنجم خردادماه ۱۴۰۵ به حدود ۸۰۰ هزار نسخه و تعداد سفارشهای ثبتشده در سامانه به ۳۵۷ هزار و ۱۷۰مورد رسیده است.
ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، با اشاره به استقبال خوب مخاطبان از نمایشگاه مجازی کتاب هفتم گفت: از آغاز این رویداد فرهنگی تا ساعت ١٨ روز پنجم خردادماه ۱۴۰۵، مجموع سفارشهای ثبتشده در سامانه به ۳۵۷ هزار و ۱۷۰ مورد رسیده است. به گزارش صداوسیما، وی در خصوص تعداد آثار ارائهشده در نمایشگاه مجازی کتاب هفتم گفت: ناشران داخلی ۴۷۷ هزار و ٧٠٢ عنوان کتاب در بخشهای چاپی و دیجیتال را در سامانه بارگذاری کردهاند.
همچنین در بخش ناشران خارجی (لاتین و عربی) نیز ۱۸ هزار و ٤١٨ عنوان کتاب در معرض انتخاب علاقهمندان قرار گرفته است. او در ادامه به آمار عناوین فروختهشده اشاره کرد و افزود: تا ساعت ١٨ پنجم خرداد، ۱۳۳ هزار و ۸۲۶ عنوان کتاب به فروش رسیده است؛ از این تعداد، ۱۳۲ هزار و ۱۲۷ عنوان مربوط به آثار ناشران داخلی (چاپی و دیجیتال) و یک هزار و ۶۹۹ عنوان متعلق به بخش ناشران خارجی (عربی و لاتین) است.
قائممقام نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران درباره میزان نسخههای خریداریشده گفت: در مجموع ۷۹۵ هزار و ۸۴ نسخه کتاب توسط مخاطبان خریداری شده است که از این میان، ۷۹۲ هزار و ٢٤٦ نسخه سهم ناشران داخلی و ۲ هزار و ۸۳۸ نسخه سهم ناشران خارجی (عربی و لاتین) بوده است. حیدری در پایان گفت: سامانه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران تا ساعت ۲۴ امروز سه شنبه پنجم خرداد ۱۴۰۵ فعال است و همه عزیزانی که تاکنون نتوانستهاند فرآیند خرید و دریافت یارانه را تکمیل کنند، میتوانند از مدت زمان باقیمانده برای خرید کتاب استفاده کنند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir آغاز بهکار کرد. این نمایشگاه دوشنبه چهارم خرداد (۱۴۰۵) به کار خود پایان داد
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران مجموع فروش سفارشهای ثبتشده آثار ارائهشده عنوان کتاب نشر داخلی نشر خارجی عربی لاتین فروش کتاب نسخههای خریداریشده سامانه هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران یارانه فعالیت سامانه مدت زمان باقیمانده برای خرید کتاب
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
توضیح شاپرک درباره نامه استفاده از دامنه irشاپرک درباره نامه خود به پرداختیارها منوط به الزام استفاده از دامنه ir توضیحاتی ارائه کرد.
Read more »
وبسایت شیخحسین انصاریان از دسترس خارج شد + عکسدر سومین شب قدر ماه مبارک رمضان امسال و پس از سخنان شیخ حسین انصاریان ، منبری سرشناس تهران ، از ساعتی قبل دسترسی به پایگاه خبری این واعظ معروف تهران دچار اختلال شده و از دسترس خارج شده است
Read more »
نتایج قرعهکشی طرح مادران ایران خودرو اعلام شدنتایج قرعهکشی طرح مادران ایران خودرو اعلام شد و متقاضیان میتوانند جهت مشاهده نتایج به پروفایل خود در سایت فروش ایران خودرو به آدرس ikco.ir یا ikcosales.ir مشاهده کنند.
Read more »
سانتریفیوژهای ایرانی IR-۱ تا IR-۹؛ روایت جهش فناورانه کشور در غنیسازی اورانیومآخرین اخبار روز ایران و جهان ؛ خلاصه خبرهای امروز ایران را در خبرگزاری تسنیم بخوانید
Read more »
لینک سایت سامانه خوداظهاری خودروییسامانه اینترنتی خوداظهاری چندخودروئیها به نشانی FCS.NIOPDC.IR از (https://fcs.niopdc.ir/) ساعت ۹ صبح امروز سهشنبه، ۱۸ آذر ماه به منظور ثبتنام مالکان چندخودرو در دسترس عموم قرار گرفت.
Read more »
حفاظت از قدرت خرید کتابدوستان با کمپین بن طلاییدر راستای حمایت از کتابدوستان، کمپینی با عنوان بن طلایی برای افزایش قدرت خرید کتابها آغاز شده است. این کمپین در بستر آنلاین نمایشگاه کتاب ۱۴۰۵ برگزار میشود و کاربران میتوانند با خرید آنلاین کتاب از سایت نمایشگاه کتاب به آدرس https://book.icfi.ir/ بخشی از مبلغ خرید کتاب به صورت بن طلایی دریافت کنند.
Read more »