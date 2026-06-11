اعضای مجلس نمایندگان آمریکا با تصویب لایحه جدید، سه وزارتخانهٔ تجارت و اقتصاد و امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کردند که راهکارهایی جدید طراحی و تدوین کنند که از طریق آن‌ها بتوان زنجیره‌ای را شناسایی و قطع کرد که حکومت ایران با بهره‌گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه پهپادی خود دست می‌یابد.

مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه، ۱۹ خرداد، لایحه ‌ای را با اکثریت آرا تصویب کرد که هدف آن بستن راه استفاده از فناوری‌های آمریکایی و غربی در پهپادهای ایرانی است.

اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، با تصویب این لایحه، سه وزارتخانهٔ تجارت و اقتصاد و امور خارجه و دفاع ایالات متحده را موظف کردند که راهکارهایی جدید طراحی و تدوین کنند که از طریق آن‌ها بتوان زنجیره‌ای را شناسایی و قطع کرد که حکومت ایران با بهره‌گیری از آن به فناوری‌های حیاتی برای برنامه پهپادی خود دست می‌یابد. طبق تأکید حامیان این مصوبه در گفت‌وگو با رادیو اروپای آزاد/رادیو آزادی، قانون جدید قرار است پاسخگوی مسئله‌ای باشد که تاکنون راه‌حلی برای آن یافت نشده است: سر در آوردن قطعات الکترونیکی تولیدشده در غرب از پهپادهای ایرانی به‌رغم تصویب تحریم و کنترل صادرات





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