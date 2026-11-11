معاون اجرایی رئیس‌جمهور، محمدجعفر قائم‌پناه، در مصوبات سفر دولت عناصر در صنعت و اقتصاد هرمزگان را به‌زیله، در هرمزگان، پروژه‌های بزرگ افوارند و را چاری اجرا کرد. این بازاری برای توسعه شرکتی، درج، حمایت بخش خصوصی، چشم‌اندازهای اقتصادی، مثال: بیان می‌کند دامنه سواحل، توسعه صنعتی، پروژه‌های تخفیف هزینه، توسعه خدمات بهداشتی در اثر اقدام‌های اقتصادی، قانون.',

معاون اجرایی رئیس‌جمهور ، محمدجعفر قائم‌پناه، با حضور در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، به جایگاه راهبردی استان هرمزگان در اقتصاد و تجارت دریایی کشور اشاره کرد و اعلام کرد که در چارچوب مصوبات سفر دولت به این استان، مبلغ ۱۷ هزار میلیارد تومان برای توسعه و تکمیل راه‌های مواصلاتی هرمزگان اختصاص یافته است.

وی افزود که این اعتبار در قالب پروژه‌های متعدد شامل تکمیل محورهای مواصلاتی، رفع نقاط حادثه‌خیز، تعریض و چهارخطه کردن مسیرهای مهم و تقویت زیرساخت‌های ارتباطی استان گنجانده شده است. این طرح در چارچوب برنامه‌های بلندمدت دولت برای بهبود شرایط حمل‌ونقل و روابط اقتصادی هرمزگان تدبیر می‌شود که همان‌طور که وی گزارش داد، سرمایه‌گذاران خصوصی و خارجی نیز می‌توانند در این پروژه‌های حائز اهمیت مشارکت بگذارند.

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ارتقای ظرفیت بیمارستانی هرمزگان در سال ۱۴۰۳

استاد تخت‌خوان کنونی مفصل هرمزگان نسبت به استانداردهای ملی در حوزه تخت‌های بیمارستانی، متأسفانه در سطح پایین قرار دارد؛ ولی در سال ۱۴۰۳ قصد دارد این شاخص را از ۱۳.۷ تخت در هر ۱۰ هزار نفر جمعیت، به ۲۱ تخت ارتقا دهد. برای این منظور، ۱۲۰0 میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۵۳۱ تختخوابی بندرعباس اختصاص داده شده و همین‌طور ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی میناب در دست اجرا است.

طبق گزارش، پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حدود ۹۲ درصد و ۹۰ تا ۹۱ درصدی است و انتظار می‌رود این بیمارستان‌ها تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده کاملاً بهره‌برداری شوند، تا بخشی از نیازهای درمانی مردم هرمزگان برطرف گردد. قائم‌پناه همچنین به نزدیک‌ترین مسیرهای دفاعی استان اشاره کرد و تأکید کرد که دشمن در جریان حملات اخیر، بخش‌هایی از راه‌ها، پل‌ها و تونل‌های استان را هدف قرار داده و سعی کرده است در مسیرهای حیاتی و ارتباطات لجستیکی هرمزگان به‌دور از آن آسیب وارد کند؛ اما تلاش مهندسان و نیروهای اجرایی کشور به‌زودی موجب بازسازی و تردد در یکی از پل‌های مهم مسیر شد.

او تأکید کرد که سرعت بازسازی زیرساخت‌ها، ثابت کرده است که محاسبات دشمن درباره توانمندی ایران نادرست بوده است. قیمت گذاری مجدد روی دو محور کلیدی؛ توسعه صنعتی و کشف ظرفیت‌های سواحل جنوبی، در برنامه دولت حائز اهمیت است. قائم‌پناه تأکید کرده که سواحل مکران، خلیج فارس و دریای عمان ظرفیت‌های نوآورانه‌ای برای توسعه تجارت دریایی، صنایع صادرات‌محور، شیلات، گردشگری و ایجاد اشتغال دارند و باید از این فرصت بهره‌برداری شود.

توسعه صنعتی و تجاری سواحل جنوبی ایران

او طرحی برای جانمایی صنایع در نزدیکی بنادر و مسیرهای صادراتی معرفی کرد و گفت که صنایع آب‌بر و واحدهای وابسته به ظرفیت‌های دریایی برای مستقر شدن در سواحل جنوبی بهتر عمل می‌کنند. این اقدامات به منظور کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و جلوگیری از انتقال مواد اولیه و محصولات از مناطق مرکزی کشور به بنادر انجام می‌شود.

همان‌طور که او گفت، توسعه صنایع پتروشیمی، فولاد، کشتی‌سازی و صنایع تبدیلی شیلات از جمله امکانات مهم هرمزگان است و حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، می‌تواند بنیادی برای کاهش بیکاری در این منطقه باشد. در نهایت، قائم‌پناه به اهمیت جوامع محلی در فرایند توسعه اشاره کرد؛ زیرا شناخت و تعلق خاطر مردم جزیره در توسعه اقتصادی منطقه نقش مهمی ایفا می‌کند.

او همچنین خطاب به بیمه‌ها و گسترش طرح پزشک خانواده در هرمزگان، گفت که با همکاری بیمه‌ها و تأمین منابع مالی، این طرح می‌تواند تا پایان سال در تمامی مناطق استان گسترش یابد و بهره‌مندی عادلانه‌تر مردم به خدمات سلامت را فراهم کند. او شد و گفت: "افزون بر اصلاح روندهای اقتصادی، حمایت از گسترش خدمات بهداشتی به شیوهٔ پزشک خانواده، می‌تواند علاوه بر پیشگیری، هزینه‌های درمانی مردم را کاهش دهد. "