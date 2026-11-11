مجلس آمریکا استیضاح پیت هگست را رد کرد/ ماندگاری وزیر جنگ در دولت ترامپ

مجلس نمایندگان آمریکا با ۲۱۱ رأی موافق در برابر ۲۰۴ مخالف، قطعنامه استیضاح پیت هگست را مسدود کرد. این تصمیم به ماندگاری وزیر جنگ در کابینه ترامپ کمک می‌کند.

مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه با رای‌گیری رسمی، طرح استیضاح پیت هگست ، وزیر دفاع این کشور، را ناکام گذاشت و راه را برای ادامه حضور او در کابینه دولت دونالد ترامپ هموار کرد. این تصمیم پس از ماه‌ها تنش سیاسی و انتقاد شدید اعضای حزب دموکرات از عملکرد وزارتخانه تحت مدیریت هگست اتخاذ شد.

نتایج رای‌گیری مجلس آمریکا درباره هگست

در نشستی که با حضور اکثریت نمایندگان برگزار شد، نتیجه نهایی رای‌گیری نشان داد که ۲۱۱ نفر از نمایندگان به موافقت با حفظ پیت هگست در سمت خود رأی دادند، در حالی که ۲۰۴ نفر با طرح استیضاح مخالفت کردند. این شکاف رأی نشان‌دهنده حمایت نسبی جمهوری‌خواهان از وزیر جنگ و همچنین وجود گروهی قابل توجه از دموکرات‌ها بود که ترجیح دادند فرآیند استیضاح را متوقف کنند تا از بلوک‌سازی بیشتر در کنگره جلوگیری شود.

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استراتژی دفاعی هگست و واکنش‌های سیاسی

پیت هگست پس از مشخص شدن نتایج رای‌گیری، استیضاح احتمالی را نه به عنوان یک تهدید، بلکه به عنوان فرصتی برای توجیه سیاست‌های سخت‌گیرانه علیه ایران تعبیر کرد. او در بیانات خود اعلام کرد که رویکرد تهاجمی وزارت جنگ در قبال تهران، ضروری برای حفظ امنیت ملی آمریکاست و هرگونه تلاش برای عزل او، می‌تواند به نفع رقبای ژئوپلیتیک واشنگتن تمام شود. تحلیلگران معتقدند این موضع‌گیری ممکن است هزینه‌های سیاسی برای دولت ترامپ ایجاد کند.

خط مشی فشار اقتصادی بر ایران

همزمان با تحولات سیاسی در کنگره، مائرو روبیو، سناتور جمهوری‌خواه، تأکید کرد که دونالد ترامپ راهبرد "فشار حداکثری" بدون تعیین ضرب‌الاجل زمانی برای ایران را برگزیده است. مقامات آمریکایی بارها اعلام کرده‌اند که قصد ندارند با تهران توافقی که آن را غیرمنطقی یا احمقانه بدانند، امضا کنند. این خط مشی نشان می‌دهد که تغییرات داخلی در کابینه ترامپ تأثیر چندانی بر مواضع کلان خارجی آمریکا نسبت به خاورمیانه نخواهد داشت.

دیدگاه‌های بین‌المللی درباره تنش‌ها

در سوی دیگر ماجرا، حمد بن جاسم بن جبر آل ثانی، نخست‌وزیر سابق قطر، روایتی متفاوت از وضعیت دیپلماتیک ارائه داد. او اشاره کرد که اختلافات میان تهران و واشنگتن عمیق‌تر و گسترده‌تر از آن است که با بیانیه‌های معمول حل‌وفصل شود. گزارش‌های منطقه‌ای حاکی از آن است که قطر همچنان به عنوان میانجی عمل می‌کند، اما فاصله دیدگاه‌های دو طرف در مورد برنامه هسته‌ای و نفوذ منطقه‌ای کاهش نمی‌یابد.

پیامدهای آتی برای سیاست خارجی آمریکا

با رد استیضاح هگست، حالا تمرکز کنگره و رسانه‌ها به سمت نظارت بر اجرای واقعی تحریم‌ها و اقدامات نظامی احتمالی معطوف شده است. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که اگر هگست بتواند ادعاهای خود مبنی بر بازدارندگی ایران را ثابت کند، جایگاهش در دولت ترامپ تقویت خواهد شد، اما در غیر این صورت، منتقدان در سنا ممکن است مجدداً دست به اقدام بزنند. آینده روابط واشنگتن و تهران در گرو عملکرد عملیاتی پیت هگست در ماه‌های پیش رو خواهد بود.