در Provided News، مجلس نمایندگان آمریکا باvocatu قطعنامه‌ای با اکثریت آرا، مخالفت خود با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره را اعلام کرد. این اقدام پس از ناکامی در yüklenmesi نهاده مشابه در ۲۱ مه صورت گرفت و با ۲۱۵ آرای مثبت تصویب شد. بی‌آنکه جنگ را پایان دهد، این قطعنامه نمادین‌ترین نشانه مخالفت Albany با سياست جنگی ترامپ quell ایران است و انتظار می‌رود سنا نیز آن را بررسی کند.

مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامه‌ای که توسط دموکرات‌ها تهیه شده بود، مخالفت خود را با جنگ احتمالی دونالد ترامپ علیه ایران اعلام کرد.

این قطعانه پیش از تصویب چند هفته به قطعنامه مشابهی که در ۲۱ مه مطرح شده بود، اما به دلیل عدم حضور کافی از دستور کار خارج شده بود، اشاره دارد. در نهایت قطعنامه با ۲۱۵ رأی موافق در مقابل ۲۰۸ رأی مخالف تصویب شد و چهار نماینده جمهوری‌خواه همراه با تمامی دموکرات‌ها آن را پشتیبانی کردند.

متن قطعنامه خواستار خروج نیروهای مسلح آمریکا از درگیری‌های نظامی با ایران است، مگر آنکه کنگره اعلان جنگ یا مجوز برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران صادر کند. بی‌آنکه ترامپ را ملزم به پایان جنگ کند، این قطعنامه نمادین‌ترین اظهار مخالفت مجلس با سياست جنگی او در quell ایران است.

جمهوری‌خواهان در سال جاری سه قطعنامه مشابه دیگر را رد کرده بودند و آخرین رای‌گیری قبلی با تساوی ۲۱۲ به ۲۱۲ پایان یافته و دموکرات‌ها آن را نشانه افزایش مخالفت افکار عمومی با جنگ تلقی کرده بودند. مارک پوکان، نماینده دموکرات ویسکانسن، امیدواری کرد که سنا نیز این قطعنامه را تصویب کند تا کنگره بتواند اختیارات دولت در جنگ با ایران را محدود کند.

قبلاً، پس از رد قطعنامه‌های مشابه، سناتورهای آمریکایی از ترامپ خواسته بودند برای هرگونه اقدام نظامی بیشتر علیه ایران از کنگره مجوز بگیرد





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قطعنامه مخالفت با جنگ دونالد ترامپ ایران کنگره آمریکا مجلس نمایندگان

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