مجلس نمایندگان آمریکا قطعنامه مخالفت با جنگ ترامپ علیه ایران را تصویب کرد

در Provided News، مجلس نمایندگان آمریکا باvocatu قطعنامهای با اکثریت آرا، مخالفت خود با هرگونه اقدام نظامی علیه ایران بدون مجوز کنگره را اعلام کرد. این اقدام پس از ناکامی در yüklenmesi نهاده مشابه در ۲۱ مه صورت گرفت و با ۲۱۵ آرای مثبت تصویب شد. بیآنکه جنگ را پایان دهد، این قطعنامه نمادینترین نشانه مخالفت Albany با سياست جنگی ترامپ quell ایران است و انتظار میرود سنا نیز آن را بررسی کند.
مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه با تصویب قطعنامهای که توسط دموکراتها تهیه شده بود، مخالفت خود را با جنگ احتمالی دونالد ترامپ علیه ایران اعلام کرد.
این قطعانه پیش از تصویب چند هفته به قطعنامه مشابهی که در ۲۱ مه مطرح شده بود، اما به دلیل عدم حضور کافی از دستور کار خارج شده بود، اشاره دارد. در نهایت قطعنامه با ۲۱۵ رأی موافق در مقابل ۲۰۸ رأی مخالف تصویب شد و چهار نماینده جمهوریخواه همراه با تمامی دموکراتها آن را پشتیبانی کردند.
متن قطعنامه خواستار خروج نیروهای مسلح آمریکا از درگیریهای نظامی با ایران است، مگر آنکه کنگره اعلان جنگ یا مجوز برای استفاده از نیروی نظامی علیه ایران صادر کند. بیآنکه ترامپ را ملزم به پایان جنگ کند، این قطعنامه نمادینترین اظهار مخالفت مجلس با سياست جنگی او در quell ایران است.
جمهوریخواهان در سال جاری سه قطعنامه مشابه دیگر را رد کرده بودند و آخرین رایگیری قبلی با تساوی ۲۱۲ به ۲۱۲ پایان یافته و دموکراتها آن را نشانه افزایش مخالفت افکار عمومی با جنگ تلقی کرده بودند. مارک پوکان، نماینده دموکرات ویسکانسن، امیدواری کرد که سنا نیز این قطعنامه را تصویب کند تا کنگره بتواند اختیارات دولت در جنگ با ایران را محدود کند.
قبلاً، پس از رد قطعنامههای مشابه، سناتورهای آمریکایی از ترامپ خواسته بودند برای هرگونه اقدام نظامی بیشتر علیه ایران از کنگره مجوز بگیرد
قطعنامه مخالفت با جنگ دونالد ترامپ ایران کنگره آمریکا مجلس نمایندگان
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
تحت فشار قرار گرفتن پرسنل درمانگاه راستروش کرج توسط نیروهای بسیجفرمانده سپاه البرز همزمان با روز پرستار به برخی بیمارستانها و مراکز درمانی این استان سر زده. شماری از اعضای کادر درمان در بیمارستانها و مراکز درمانی که گلها و شیرینیهای اهدا شده را نپذیرفته و تحت فشار نیروهای امنیتی قرار گرفتهاند. اخبار_ایران
Read more »
نتیجه پژوهش فصلنامه شورای نگهبان: در نظام پارلمانی اختیارات ولیفقیه بیشتر میشودفصلنامه«دانش حقوق عمومی»،وابسته به شورای نگهبان در شماره اخیر خود به موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی و نقش رهبری در نظام پارلمانی پرداخته و به صراحت نوشته نقش علی_خامنهای به عنوان رهبر در نظام_پارلمانی بیشتر خواهد شد. سیاست گزارشی از beehnam
Read more »
رسانه عبری از پیامهای تهدیدآمیز مصر به تلآویو خبر دادکانال عبری i۲۴ news گزارش داد که مصر «پیامهای تهدیدآمیزی» به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است.
Read more »
رسانه عبری: مصر اسرائیل را تهدید کردکانال عبری i۲۴ news گزارش داد که مصر «پیامهای تهدیدآمیزی» به رژیم صهیونیستی ارسال کرده است.
Read more »
آزادی پس از بازداشت فعالان دو ناوگان ساختی به قلمروی اسرائیلviet nam news
Read more »
Iranian NewsIranian news with topics such as sanctions, military attacks, and diplomatic negotiations.
Read more »