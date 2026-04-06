مجلس طرح خروج از NPT را در دستور کار قرار داد: پاسخ به تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی

عضو هیات رئیسه مجلس از تهیه طرح خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) خبر داد. این طرح در واکنش به آنچه تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی خوانده میشود، در مجلس در حال بررسی است. همچنین، مجلس بر بررسی مسائل امنیتی و اقتصادی، از جمله مدیریت تنگه هرمز و همکاری نزدیک با دولت تمرکز دارد.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، با اشاره به تحولات اخیر و ضرورت واکنش مناسب به اقدامات آمریکا و رژیم صهیونیستی ، از تهیه طرحی برای خروج از پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای ( NPT ) خبر داد. این طرح که در مرحله جمعآوری امضا توسط نمایندگان مجلس قرار دارد، در پاسخ به آنچه که تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشور خوانده میشود، تدوین شده است. عباس پاپیزاده، با تاکید بر اهمیت وظایف نظارتی مجلس در سال جدید، به برگزاری جلسات کمیسیونهای تخصصی با وزرای مربوطه اشاره کرد.
وی اظهار داشت که این جلسات با هدف بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی، رفع مشکلات احتمالی در حوزه قانونگذاری و ایجاد همکاری نزدیک بین مجلس و دولت برگزار میشوند. کمیسیونهای مجلس، از جمله کمیسیون کشاورزی، صنایع و اقتصادی، بهطور تخصصی مسائل مربوط به حوزههای خود را پیگیری میکنند و گزارشهای اقدامات خود را به هیأت رئیسه ارائه میدهند. این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی همچنین به طرحهای دیگری که در دستور کار مجلس قرار دارند، اشاره کرد. وی از طرحی در مورد مدیریت تنگه هرمز خبر داد که به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شده است و در حال بررسی است. این طرح با هدف افزایش امنیت و مدیریت موثر این آبراه استراتژیک تدوین شده است. پاپیزاده همچنین به اهمیت آمادگی کشور برای مقابله با چالشهای امنیتی و اقتصادی اشاره کرد و بر لزوم حفظ منافع ملی تاکید کرد. با توجه به شرایط حساس منطقه و افزایش تنشها، مجلس شورای اسلامی وظیفه خود میداند که با اتخاذ تصمیمات مناسب و پیگیری مسائل مهم، از منافع و امنیت کشور دفاع کند. این اقدامات شامل بررسی قوانین، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی و همکاری با دولت در جهت حل مشکلات و پیشبرد اهداف ملی است. همچنین، مجلس تلاش میکند تا با برقراری ارتباط با سایر کشورها و سازمانهای بینالمللی، به حفظ صلح و ثبات در منطقه کمک کند و از طریق دیپلماسی فعال، از حقوق و منافع ملت ایران دفاع نماید. در همین راستا، توجه ویژهای به مسائل هستهای و امنیت ملی میشود و تلاش میشود تا با اتخاذ تصمیمات متناسب با شرایط، از هرگونه تهدیدی جلوگیری به عمل آید. علاوه بر این، مجلس به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم نیز توجه ویژهای دارد و با تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد دولت، در جهت بهبود وضعیت اقتصادی و رفاه اجتماعی گام برمیدارد. در این راستا، تلاش میشود تا با حمایت از تولید داخلی، ایجاد اشتغال و مبارزه با فساد، به توسعه پایدار کشور کمک شود. همچنین، مجلس به مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز توجه دارد و با تصویب قوانین و سیاستهای مناسب، در جهت ارتقای فرهنگ و ارزشهای اسلامی و ایرانی تلاش میکند. این اقدامات شامل حمایت از هنر، ادبیات، ورزش و سایر فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است
در دوشنبه تاریخی میان ایران و آمریکا در فرودگاه دوحه چه گذشت؟ / روایتی از بنبست شکنی دیپلماتیک سازمان اطلاعات سپاهدرحالیکه ایران سطح کاهش معاهدات پادمانی (NPT) را کاهش داد؛ آمریکا به تبادل و آزادسازی منابع بلوکهشده رضایت داد، این معادله اقدامی فرا دیپلماتیک و ناشی از وزنگیری تهران است.
اسلامی: موضوعات باقیمانده بین ایران و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافتسخنگوی کمیسیون امنیت گفت: اسلامی خاطرنشان کرد که مبنای تعاملات ایران و آژانس NPT و پادمان است و موضوعات باقیمانده بین ما و آژانس به ۲ مکان تقلیل یافته است.
غریب آبادی: در صورت استفاده از مکانیسم ماشه، رئیس جمهور اسبق در آن زمان اعلام کرد که ایران از NPT خارج خواهد شدمعاون وزیر خارجه گفت: ایران در نامهای رسمی، در زمان رئیسجمهور اسبق اعلام کرده که در صورت استفاده از اسنپبک و بازگشت تحریمهای شورای امنیت از NPT خارج خواهد شد.
قطر: تاسیسات هستهای اسرائیل باید تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی باشدوزارت خارجه قطر با صدور بیانیهای رسمی خواستار قرارگرفتن تاسیسات هستهای رژیم صهیونیستی تحت نظارت آژانس بینالمللی انرژی اتمی و الحاق این رژیم به پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای (NPT) شد.
ایران هرگز بهدنبال سلاح هستهای نبوده و نیست/ اجازه ندهیم آینده منطقه ما در اتاقهای فکر قدرتهای فرامنطقهای شکل بگیردوزیر خارجه کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از طرفهای معاهده عدم اشاعه (NPT)، بر اساس مبانی دینی و اخلاقی خود هرگز بهدنبال سلاح هستهای نبوده و نیست.
ایران: غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصدی طبق NPT ممنوع نیستیادداشت توضیحی ایران در مورد گزارش مدیر کل به شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی با عنوان «موافقتنامه پادمانی NPT با جمهوری اسلامی ایران» منتشر شد.
