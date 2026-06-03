مجزده هاشمی بازرگانی، شهروند زندانی در زندان مرکزی قزوین، در یک فایل صوتی از زندان به بیان روایتی تکان‌دهنده از بازداشت شبانه، ضرب‌وشتم، بازجویی‌های طولانی، فشار برای اعتراف اجباری و نگرانی از وضعیت مادر سالخورده‌اش پرداخته است. او در این فایل صوتی که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسیده است، می‌گوید درحالی که با «مادر پیر و بیمار» خود زندگی می‌کرده، نیمه‌شب ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ با یورش شبانه ماموران حکومتی به منزلش و «پس از تخریب در با کمک دستگاه برش آهن»، با خشونت بازداشت شده و پس از بازداشت، تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفته است.

کمتر از یک دقیقه پیش، مژده هاشمی بازرگانی، شهروند زندانی در زندان مرکزی قزوین ، در یک فایل صوتی از زندان به بیان روایتی تکان‌دهنده از بازداشت شبانه ، ضرب‌وشتم ، بازجویی‌های طولانی ، فشار برای اعتراف اجباری و نگرانی از وضعیت مادر سالخورده‌اش پرداخته است.

او در این فایل صوتی که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسیده است می‌گوید درحالی که با «مادر پیر و بیمار» خود زندگی می‌کرده، نیمه‌شب ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ با یورش شبانه ماموران حکومتی به منزلش و «پس از تخریب در با کمک دستگاه برش آهن»، با خشونت بازداشت شده و پس از بازداشت، تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفته است. مژده هاشمی بازرگانی در بخشی از این روایت اضافه می‌کند: «پس از انتقال به اداره آگاهی، با باتوم به سر، گردن و بدنم کوبیدند؛ ضرباتی که باعث آسیب، درد شدید، و وخامت حال جسمی‌ من شده است.

» مژده همچنین از بازجویی‌های طولانی، فشار برای نوشتن و امضای مطالب دیکته‌شده، و تهدیدهای مداوم سخن گفته و خاطرنشان کرد بازجوها تلاش کردند با تقطیع حرفهایش در یک فیلم اعتراف اجباری او را به‌عنوان «تروریست» معرفی و با اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با آمریکا و اسرائیل و دریافت پول از خارج، برایش پرونده‌سازی کنند. خانم هاشمی که به «ارسال موقعیت مکانی مناطق نظامی برای دشمن» متهم شده است، این اتهام را رد کرده و با اشاره به وضعیت سخت زندگی خود می‌گوید اگر واقعا پولی گرفته بود، وضع زندگی‌اش این نمی‌بود.

او ضمن ابراز نگرانی شدید از وضعیت مادر سالخورده و بیمار خود تاکید کرد که مادرش توان انجام کارهای روزمره، تهیه غذا، چای، یا رفتن به پزشک را ندارد و پس از بازداشت دخترش «بی‌پناه» مانده است. مژده هاشمی همچنین می‌گوید مأموران از او فیلم گرفته‌اند و تصویرش را در شبکه استانی قزوین پخش کرده‌اند تا با تکرار روش ضدانسانی، زندانی را بشکنند و او را در برابر جامعه تحقیر کنند و اعتراف اجباری را به‌عنوان واقعیت جا بزنند.

او به اتهام ارسال موقعیت مکانی یک مکان نظامی برای «دشمن» بازداشت شده است. اتهامی که قویا آن را رد می‌کند. اتهام‌ جاسوسی، شرکت در اعتراضات دی، و عضویت در گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی از جمله ادعاهای مقامات قضایی علیه بسیاری از شهروندان ایران بوده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همچنین در این مدت برای ده‌ها شهروند دیگر به اتهاماتی چون شرکت در اعتراضات، ارسال اطلاعات به خارج از کشور و ارتباط با دولت‌های متخاصم، احکام بسیار سنگین و شدید، از زندان‌های بلندمدت تا اعدام، صادر کرده است





VOA Farsi صدای آمریکا / 🏆 17. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

مجزده هاشمی بازرگانی زندان مرکزی قزوین بازداشت شبانه ضرب‌وشتم بازجویی‌های طولانی فشار برای اعتراف اجباری نگرانی از وضعیت مادر سالخورده‌اش مادر سالخورده و بیمار تخریب در با کمک دستگاه برش آهن با خشونت بازداشت شده تحت فشار شدید جسمی و روانی قرار گرفته با باتوم به سر، گردن و بدنم کوبیدند ضرباتی که باعث آسیب، درد شدید، و وخامت حال جسم با تکرار روش ضدانسانی، زندانی را بشکنند تصویرش را در شبکه استانی قزوین پخش کرده‌اند تاکتی برای تقطیع حرفهایش در یک فیلم اعتراف اجب ارسال موقعیت مکانی مناطق نظامی برای دشمن متهم شده است این اتهام را رد کرده و با اشاره به وضعیت سخت ز بی‌پناه مانده است تصویرش را در شبکه استانی قزوین پخش کرده‌اند تا تاکتی برای تقطیع حرفهایش در یک فیلم اعتراف اجب تاکتی برای تقطیع حرفهایش در یک فیلم اعتراف اجب

United States Latest News, United States Headlines