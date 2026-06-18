رهبر جدید ایران اعلام کرد که با وجود دیدگاه متفاوت، به توافقی برای پایان جنگ در خاورمیانه با ایالات متحده رضایت داده و بر اجرای شروط آن تأکید دارد؛ واکنشها داخلی خوشبین و خارجی بدبین است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران، مجتبی خامنهای ، روز پنجشنبه در پیامی که از تلویزیون دولتی قرائت شد، اعلام کرد که علیرغم داشتن دیدگاه متفاوت، نهایتاً به توافقی با ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه رضایت داده است.
وی اشاره کرد که این تصمیم، ناشی از تعهدی است که رئیسجمهور محترم به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و دیگر اعضای آن از خود و دیگران برای حفظ حقوق مردم ایران و جبهه مقاومت بر عهده گرفتهاند. بنابراین، اجازهٔ اجرایی این توافق را صادر کرده است.
در همان پیام، رهبر تأکید کرد که ایران منتظر اجرای شروط مطرحشده در این توافق خواهد بود، اما این به معنای پذیرش نظرات دشمن نیست و مذاکرات حضوری آینده تنها در چارچوب منافع ملی و استقلال کشور خواهد بود. در ادامهٔ صحبتهای وی، به نقل از مسعود پزشکیان، گفته شد که رئیسجمهور تأکید کردهاند اگر طرف آمریکایی بخواهد در مذاکرات درخواستهای غیرمنطقی یا زیادهخواهی داشته باشد، ایران زیر بار آن نخواهد رفت.
این نکته نشان میدهد که ایران قصد دارد در مذاکرات خود نکات کلیدی و اساسی را که به امنیت و استقلال ملی خطر میاندازند، نپذیرد. همچنین، این اظهارات پس از شایعاتی که پیرامون نقش محمد باقر قالیباف در هدایت مذاکرات با آمریکا مطرح بود، توجهها را به سمت نقش مستقیم رهبر جدید جلب کرد؛ بهخصوص که در شب گذشته رئیس مجلس نیز از ضمیر اول یکنفره در تصمیمگیریهای کلان استفاده کرده بود که این امر شایعات را قدرتمندتر کرد.
از زمان سقوط علی خامنهای در ۲۸ فوریه که منجر به کشته شدن چندین مقام ارشد نظامی و دولتی شد، گمانهزنیهای فراوانی دربارهٔ وضعیت سلامت و توانمندیهای مجتبی خامنهای مطرح شده است. با این حال، مقامات جمهوری اسلامی برنامهریزی کردهاند تا مراسم تشییع پدرشان را در روزهای آینده برگزار نمایند. عدم حضور احتمالی رهبر جدید در این مراسم میتواند گمانهزنیها را تشدید کند و نگرانیها را در میان مردم و جامعه بینالمللی افزاش دهد.
واکنشهای داخلی نسبت به این توافق نشاندهندهٔ خوشبینی نسبی برخی ایرانیان است، در حالی که برخی دیگر، به ویژه در اسرائیل، نسبت به نتایج این توافق بسیار بدبینی هستند. این تحولات نشان میدهد که مسیر صلح در خاورمیانه همچنان با چالشهای فراوانی همراه است و نقش رهبری جدید ایران در تعیین جهتگیریهای آیندهٔ منطقهای از اهمیت ویژهای برخوردار خواهد بود
مجتبی خامنهای ایالات متحده توافق خاورمیانه جبهه مقاومت واکنشهای بینالمللی