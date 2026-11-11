سفیر آمریکا در اسرائیل اعلام کرد شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای ناشی از نارضایتی از گرانی است. هاکبی احتمال حملات جدید علیه تهران را تأیید و حمایت از نتانیاهو را ضروری دانست.

مایک هاکبی ، سفیر ایالات متحده آمریکا در اسرائیل، طی مصاحبه‌ای با رسانه‌های این کشور به صراحت رد کرد که شکست حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا ربطی به درگیری‌های احتمالی با ایران داشته باشد. او بر این باور است که عوامل اقتصادی داخلی، به‌ویژه گرانی شدید و افزایش هزینه‌های زندگی، نقش اصلی در تصمیم‌آوردن رای‌دهندگان ایالات متحده ایفا کرده‌اند. این اظهارنظر در حالی مطرح می‌شود که تنش‌های منطقه‌ای همچنان یکی از دغدغه‌های اصلی سیاست خارجی واشنگتن محسوب می‌شود.

ریشه‌یابی شکست انتخاباتی جمهوری‌خواهان

بر اساس تحلیل‌های هاکبی، نارضایتی شهروندان آمریکایی از وضعیت اقتصادی، محرک اصلی نتایج انتخابات اخیر بوده است. او تأکید کرد که فشارهای تورمی و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، تأثیر مستقیمی بر رأی‌دهندگان گذاشته و شکست کاندیداهای جمهوری‌خواه را به دنبال داشته است. دیپلمات آمریکایی با تأکید بر این نکته که جنگ با ایران عامل تعیین‌کننده نبوده، خواستار درک درست جامعه جهانی از دلایل داخلی این شکست سیاسی شده است. این دیدگاه نشان می‌دهد که نگرانی‌های اقتصادی در سطح اولویت‌های رای‌دهندگان آمریکایی در صدر قرار دارد.

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احتمال حملات جدید علیه تهران و موضع ترامپ

علی‌رغم انکار رابطه شکست انتخاباتی با سیاست‌های خارجی، هاکبی در همان مصاحبه هشدار داد که گزینه نظامی و حملات جدید علیه ایران همچنان روی میز است. او اشاره کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور پیشین و نامزد مورد حمایت او، بر استمرار این تهدیدات تأکید دارد و این رویکرد به عنوان بخشی از استراتژی بازدارندگی در نظر گرفته می‌شود. این اظهارات حاکی از آن است که با وجود تمرکز بر مسائل داخلی، فضای نظامی در قبال تهران در اولویت‌های امنیتی ایالات متحده باقی مانده است. هاکبی ضمن تایید این احتمال، نشان داد که فشارهای سیاسی و نظامی بر ایران همچنان ادامه خواهد داشت.

تحلیل روابط واشنگتن و تل‌آویو

سفیر آمریکا در تل‌آویو همچنین حمایت دونالد ترامپ از بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را یک تصمیم کاملاً صحیح و هوشمندانه ارزیابی کرد. او بیان کرد که سطح اعتماد و همکاری میان دو دولت در سطح بسیار بالایی قرار دارد و این پیوند استراتژیک، پایگاه اصلی سیاست منطقه‌ای واشنگتن را تشکیل می‌دهد. هاکبی با اشاره به نزدیکی دیدگاه‌های دو طرف، اعلام کرد که همکاری‌های امنیتی و اطلاعاتی همچنان با شدت ادامه می‌یابد. این بیانیه نشان‌دهنده استحکام اتحاد استراتژیک بین دو متحد اصلی در خاورمیانه است.

تأثیرات مستقیم بر ثبات منطقه‌ای

اظهارات اخیر هاکبی می‌تواند پیامدهای قابل توجهی بر معادلات امنیتی منطقه داشته باشد. با تأکید بر احتمال حملات نظامی و همچنین حفظ پیوند محکم با اسرائیل، سیگنال‌های هشداردهنده‌ای به بازیگران منطقه‌ای ارسال می‌شود. تحلیلگران معتقدند که این ترکیب از فشار اقتصادی داخلی آمریکا و تهدیدات خارجی می‌تواند باعث تغییراتی در رفتارهای دیپلماتیک کشورهای منطقه شود. همچنین، واکنش‌ها به این اظهارنظرها می‌تواند تعیین‌کننده جهت‌گیری‌های بعدی در سیاست‌های منطقه‌ای باشد.