مایک لوین، مفسر محافظه‌کار، در شبکه خبری فاکس هشدار داد رهبری جمهوری اسلامی حتی در صورت دستیابی به توافق با آمریکا، در نهایت برنامه هسته‌ای خود را از سر نخواهد گرفت. او همچنین ابراز نگرانی کرد دولت‌های آینده آمریکا، به‌ویژه دولت‌های دموکرات، ممکن است توافق احتمالی را به‌طور کامل اجرا نکنند.

لوین گفت جمهوری اسلامی «یک حکومت ایدئولوژیک و سخت‌گیر است. شبیه حکومت‌های کمونیستی یا فاشیستی معمولی نیست، بلکه یک حکومت اسلام‌گرای رادیکال است و معتقد است اقداماتش هدایت‌شده الهی است. این یک حکومت انقلابی است که ایدئولوژی‌اش را به گسترش و سلطه می‌سوزاند. » او اضافه کرد حتی اگر تهران اعلام کند از جاه‌طلبی‌های هسته‌ای دست می‌کشد، در مقطعی به آن بازخواهد گشت.

لوین همچنین ابراز نگرانی کرد دولت‌های آینده آمریکا، به‌ویژه دولت‌های دموکرات، ممکن است توافق احتمالی را به‌طور کامل اجرا نکنند





