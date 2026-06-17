رئیس‌جمهور فرانسه در نشست گروه هفت از یادداشت تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرد و بر لزوم آتش‌بس کامل و فوری در لبنان تاکید نمود. وی همچنین درباره تحولات اوکراین، نقشه راه جهانی کرونا و مسائل منطقه‌ای صحبت کرد.

رئیس‌جمهور فرانسه در نشست گروه هفت گام McIntyre آتش‌بس لبنان را کامل و فوری خواستار شد. وی از تفاهم ایران و آمریکا استقبال کرد و گفت که این تفاهم وضعیت بی‌ثباتی را پایان می‌دهد.

ماکرون همچنین بر لزوم تضمین حاکمیت لبنان تأکید کرد و اعلام کرد که کشورهای گروه هفت به طور یکپارچه از این توافق حمایت می‌کنند. در بخش دیگری از صحبت‌هایش، رئیس‌جمهور فرانسه به جنگ اوکراین اشاره کرد و گفت که توازن نیروها تغییر کرده و نیروهای اوکراینی به جلو حرکت می‌کنند. وی همچنین درباره نقشه راه جهانی برای مقابله با کرونا و تعهد گروه هشت痱 بحث‌های مشابهی داشت.

در ادامه، سخنگوی وزارت خارجه ایران تأکید کرد که ایران به عنوان دولت ساحلی همراه عمان برای اطمینان از تردد ایمن کشتی‌ها در تنگه هرمز تدابیر لازم را اتخاذ خواهد کرد. فراتر از آن، ماکرون هشدار داد که اگر اسرائیل به سیاست خود ادامه دهد، نمی‌توانند رفتار عادی داشته باشند و نقض حاکمیت لبنان را نمی‌پذیرند. در FTCء News هستند. این پیام در ادامه به بحث‌های دیگر درباره طلا، قهرمانی جام جهانی 2026 و حوادث پلیس نیویورک پرداخته است





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