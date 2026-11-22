حسین ساجدی‌نیا رئیس سازمان مدیریت بحران کشور بر برگزاری مانور ۸ آذر در مدارس با هدف سنجش واقعی آمادگی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر زلزله تأکید کرد.

حسین ساجدی‌نیا ، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور ، با بیان اینکه هدف اصلی از اجرای مانور ایمنی در برابر زلزله در تاریخ ۸ آذرماه در سراسر مدارس کشور ، فراتر از یک نمایش نمادین است، بر ضرورت سنجش واقعی میزان آمادگی و تقویت توان پاسخگویی در شرایط اضطراری تأکید کرد. این مقام مسئول اعلام داشت که تمرکز اصلی بر شناسایی دقیق نقاط ضعف و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی از طریق آموزش‌های عملی به دانش‌آموزان و انتقال آن به خانواده‌ها است تا در نهایت امنیت جانی نسل آینده تضمین شود.

تغییر رویکرد به سمت پیشگیری و کاهش خطر

در تحلیل جدید مدیریت بحران، واکنش صرفاً پس از وقوع حادثه دیگر کافی نیست و پیشگیری، کاهش خطر و ارتقای آمادگی عمومی به ارکان اصلی این سیستم تبدیل شده‌اند. تجربه سوانح طبیعی نشان داده است که آموزش و آمادگی پیش از بروز بحران، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تلفات جانی و خسارات مالی ایفا می‌کند و مدارس به عنوان مهم‌ترین کانون‌های نهادینه‌سازی فرهنگ ایمنی، باید الگویی برای جامعه باشند.

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دانش‌آموزان می‌توانند آموخته‌های خود را در زمینه خودامدادی، دگرامدادی و رفتار صحیح هنگام زلزله به خانواده‌های خود منتقل کنند و از این طریق نقش موثری در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی ایفا نمایند. این انتقال دانش به عنوان یک ضریب امنیتی چند برابر، امنیت کل جامعه را افزایش می‌دهد و نشان می‌دهد که هر دانش‌آموز می‌تواند به یک کارشناس ایمنی کوچک تبدیل شود.

همکاری نهادهای اجرایی و سنجش عملیاتی

ساجدی‌نیا تأکید کرد که مانورهای آمادگی باید از حالت‌های نمادین خارج شده و به تمرین‌های عملیاتی، سناریومحور و قابل ارزیابی دقیق تبدیل شوند. سنجش فرآیند تخلیه اضطراری، شناسایی دقیق نقاط امن، مسیرهای خروج استاندارد، ارتباطات اضطراری و هماهنگی عوامل مسئول، از محورهای کلیدی این تمرین‌ها محسوب می‌شوند که باید به دقت اندازه‌گیری شوند.

حسین ساجدی‌نیا بر همکاری و تعامل سازنده میان سازمان مدیریت بحران کشور، وزارت آموزش و پرورش، جمعیت هلال احمر، سازمان آتش‌نشانی، اورژانس، استانداری‌ها و سایر دستگاه‌های خدمات‌رسان به شدت تأکید نمود. وی خاطرنشان کرد که آمادگی مؤثر تنها زمانی محقق می‌شود که تقسیم کار مشخص، ارتباطات مطمئن و هماهنگی عملیاتی میان تمامی دستگاه‌های مسئول وجود داشته باشد و هیچ نهادی از دایره مسئولیت خارج نباشد.

ثبت نتایج و جشنواره سراسری ایمنی

ارزش واقعی یک مانور به اقداماتی است که پس از پایان آن برای رفع نقاط ضعف و ارتقای آمادگی مدارس انجام می‌شود، بنابراین ثبت و تحلیل نتایج مانور، شناسایی کاستی‌ها و تدوین برنامه‌های اصلاحی الزامی است. رویکرد سازمان مدیریت بحران کشور، حرکت از مدیریت حادثه‌محور و واکنشی به سمت مدیریت ریسک‌محور، پیش‌نگر و تاب‌آور است که هدف نهایی آن اطمینان از کاهش آسیب‌پذیری و پاسخ مؤثرتر در برابر زلزله است.

علاوه بر تمرینات عملی، اولین فراخوان جشنواره سراسری مانور ایمنی در برابر زلزله در مدارس کشور در رشته‌های مختلفی شامل نقاشی، کاریکاتور، فیلم، عکس و شعر در تمام مقاطع تحصیلی اعلام شد. زمان ارسال آثار برای شرکت‌کنندگان از تاریخ ۵ تا ۲۰ آذر ۱۴۰۵ تعیین شده است و این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ ایمنی توسط خانواده‌ها و رسانه‌ها طراحی شده است.