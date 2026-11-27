کمیسیون سیاست‌های اتحادیه اروپا در مجلس ایتالیا با طرح اصلاح قانون شکار سال ۱۹۹۲ موافقت رسمی داشت اما ایرادات جدی مطرح کرد. این اقدام واکنش شش سازمان محیط زیستی را برانگیخت.

طرح اصلاح قانون شکار سال ۱۹۹۲ در ایتالیا که با حمایت دولت جورجا ملونی تهیه شده است، با چالش جدی از سوی نهاد ناظر بر انطباق قوانین داخلی با استانداردهای اتحادیه اروپا مواجه شده است. کمیسیون سیاست‌های اتحادیه اروپا در مجلس نمایندگان این کشور، اگرچه نظر رسمی و مثبت خود را درباره طرح شماره AC 2984 اعلام کرده، اما ایرادات اساسی را نسبت به بخش‌های کلیدی این لایحه برجسته ساخته است.

نظر کمیسیون و انتقادات سازمان‌های محیط زیستی

استفانو کاندیانی، نماینده حزب لیگا و تهیه‌کننده نظر کمیسیون، تاییدیه رسمی این نهاد را ارائه داده است؛ با این حال، شش سازمان بزرگ محیط زیستی و حمایت از حیوانات معتقدند که نگرانی‌های مطرح‌شده عملاً تصویب این طرح را غیرممکن می‌سازد. این نهادها از جمله سازمان‌های ENPA، LAC، LAV، لگامبینته، LIPU و صندوق جهانی طبیعت در ایتالیا، روز جمعه ۲۷ نوامبر بیانیه‌ای مشترک صادر کردند و ادعا کردند که کمیسیون در عمل بخش‌های اساسی اصلاحات را رد کرده است.

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این سازمان‌ها در بیانیه خود صراحتاً اعلام کردند که اصلاحات در همین مرحله به پایان می‌رسد و تلاش برای تصویب نسخه فعلی، نقض تعهدات ایتالیا در قبال اتحادیه اروپا خواهد بود. آن‌ها استدلال می‌کنند که حتی با وجود تاییدیه ظاهری کمیسیون، وجود ایرادات فنی در مواد حساس طرح، مانع از عبور ایمن آن از مسیر قانونی می‌شود.

ایرادات کلیدی درباره طعمه زنده و زمان‌بندی شکار

مهم‌ترین بخش‌های مورد اعتراض، مرتبط با استفاده از پرندگان زنده به عنوان طعمه برای جذب پرندگان دیگر و همچنین اجازه به دولت‌های منطقه‌ای برای نادیده گرفتن نظر موسسه ملی پژوهش‌های محیط زیستی ایتالیا (ISPRA) است. سازمان‌های مخالف معتقدند این موارد، آشکارترین موارد تعارض با قوانین سخت‌گیرانه اروپایی به شمار می‌روند.

به گفته سازمان‌های مخالف، کمیسیون پارلمانی در بررسی خود به نگرانی‌هایی استناد کرده که کمیسیون اروپا پیش‌تر در نامه‌ای به تاریخ ۱۸ دسامبر ۲۰۲۵ مطرح کرده بود. یکی از این نگرانی‌ها استفاده از پرندگان زنده به عنوان طعمه است؛ موضوعی که پیش‌تر نیز در چارچوب سازوکار موسوم به "EU Pilot" مورد انتقاد کمیسیون اروپا قرار گرفته بود. این سازوکار مرحله‌ای غیررسمی برای بررسی مشکلات احتمالی اجرای قوانین اتحادیه اروپاست که می‌تواند پیش از آغاز روند رسمی رسیدگی به تخلف یک کشور عضو به کار گرفته شود.

تحلیل حقوقی مواد ۱۱ و تعارض با دستورالعمل‌ها

علاوه بر مسائل مربوط به طعمه‌گیری، امکان شکار در مزارع گردشگری کشاورزی و مراکز شکار پس از پایان فصل قانونی نیز از دیگر محورهای اختلاف است. منتقدان تأکید می‌کنند که این اجازه با دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا درباره حفاظت از زیستگاه‌ها و پرندگان در تضاد آشکار است و هیچ توجیه قانونی برای آن وجود ندارد.

همچنین ماده ۱۱ طرح اصلاحی، به دلیل امکان شکار در دوره مهاجرت پیش از تولیدمثل پرندگان، با دستورالعمل اروپایی حفاظت از پرندگان ناسازگار ارزیابی شده است. سازمان‌های محیط زیستی کمیسیون کشاورزی مجلس نمایندگان را که مسئول اصلی بررسی طرح است، متهم کرده‌اند که نظر کمیسیون سیاست‌های اتحادیه اروپا را نادیده گرفته و این بی‌توجهی را اقدامی غیرمسئولانه دانسته‌اند.

وضعیت فعلی لایحه در پارلمان و چشم‌انداز آینده

با وجود اعتراضات گسترده، نمایندگان ائتلاف حاکم همچنان امکان اصلاح و ادامه بررسی طرح را مطرح می‌کنند. لائورا کاواندولی، نماینده حزب لیگا و یکی از گزارشگران طرح، روز جمعه اعلام کرد که ملاحظات کمیسیون‌های پارلمانی مانع اصلاح متن نمی‌شود و دولت بر ادامه مسیر اصرار دارد. این اظهارنظر نشان‌دهنده شکاف بین رویکرد سیاسی دولت و الزامات حقوقی بین‌المللی است.

نشریه تخصصی شکار "کاچیا مگزین" نوشته است که با توجه به آغاز بررسی بودجه و محدودیت زمانی باقی‌مانده از دوره کنونی پارلمان، مشخص نیست فرصت کافی برای تصویب اصلاحات وجود داشته باشد. روز جمعه ۲۷ نوامبر، طرح در صحن علنی مجلس نمایندگان وارد مرحله بحث عمومی شد؛ مرحله‌ای که نخستین گام بررسی در صحن محسوب می‌شود و در آن رای‌گیری انجام نمی‌گیرد. در نتیجه، برخلاف ادعای سازمان‌های محیط زیستی مبنی بر پایان یافتن اصلاحات، طرح هنوز رسما متوقف یا رد نشده است و سرنوشت نهایی آن به تصمیم نهایی نمایندگان و بررسی مجدد در سنا بستگی دارد.