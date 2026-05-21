ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی بهشهر در درگیری با مظنونان به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با دو سرنشین مظنون دست یافتند و درگیری منجر به مصدومیت مامور و جان باختن متهم شد.

ماموران یگان امداد فرماندهی انتظامی بهشهر در کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با دو سرنشین مظنون دست یافتند و درگیری با آنها به وقوع پیوست که منجر به مصدومیت مامور و جان باختن متهم شد. موضوع در دست بررسی مراجع قضایی و انتظامی است.
ماموران یگان امداد این فرماندهی حین انجام مأموریت و کنترل محورهای مواصلاتی به یک دستگاه خودرو سواری پژو پارس با دو سرنشین مظنون که در بازرسی از آن مقادیری سلاح سرد کشف کردند.
یکی از همدستان متهمان برای فراری دادن آنها از چنگ قانون با چاقو به سمت ماموران پلیس حمله ور و یکی از ماموران را از ناحیه قفسه سینه مصدوم که با واکنش ماموران پلیس و استفاده از قانون بهکارگیری سلاح فرد مورد نظر زمینگیر و به علت جراحات وارده سریعا به مرکز درمانی منتقل شد. متهم پس از انتقال به مرکز درمانی با توجه به تلاشِ پزشکان جان خود را از دست داد.
همکار مصدوم نیز سریعا به مرکز درمانی منتقل و تحت مداوا قرار گرفت که موضوع در دست بررسی مراجع قضایی و انتظامی است
Crime Police Incident Motive Victim