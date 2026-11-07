ماموریت تشکیل دولت اسرائیل به گادی آیزنکوت واگذار شد

اسحاق هرتزوگ ماموریت تشکیل دولت را به گادی آیزنکوت واگذار کرد. نتانیاهو خواستار وحدت ملی شد. آیزنکوت مهلت ۲۸ روزه دارد.

اسحاق هرتزوگ ، رئیس‌جمهور اسرائیل ، در شب شامگاه شنبه ۱۶ آبان ماه، گادی آیزنکوت را که سخت‌ترین رقیب بنیامین نتانیاهو محسوب می‌شود، مأمور تلاش برای تشکیل دولت جدید کرد. این دستور رسمی در روز یکشنبه به آیزنکوت ابلاغ خواهد شد. این اقدام پس از انتخاباتی صورت گرفت که به بن‌بست سیاسی رسید و هیچ‌یک از دو رهبر اصلی نتوانستند راه مشخصی برای به قدرت رسیدن پیدا کنند.

واگذاری مأموریت و واکنش‌های فوری

سخنگوی اسحاق هرتزوگ تأیید کرد که رئیس‌جمهور از گادی آیزنکوت دعوت کرده است تا فردا در اقامتگاه ریاست‌جمهوری حضور یابد تا مأموریت تشکیل دولت به او واگذار شود. با اینکه ریاست‌جمهوری اسرائیل عمدتاً تشریفاتی است، اما یکی از وظایف مهم آن پس از انتخابات، انتخاب نامزدی برای تشکیل دولت ائتلافی است. این انتخاب نشان‌دهنده این است که آیزنکوت بیشترین حمایت را در میان نامزدها کسب کرده است.

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بنیامین نتانیاهو، باسابقه‌ترین نخست‌وزیر اسرائیل، ساعاتی پیش از اعلام این مأموریت در پیامی ویدیویی هشدار داد. او خواستار تشکیل دولت وحدت ملی با مشارکت همه احزاب اردوگاه ملی و احزاب صهیونیستی شد. نتانیاهو مدعی شد که چنین دولتی تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای همیشه از میان خواهد برد و اسرائیل را به عنوان تنها کشور یهودی حفظ خواهد کرد.

انتقادات حزب یاشار به نتانیاهو

اندکی پس از انتشار پیام نتانیاهو، حزب یاشار به رهبری گادی آیزنکوت، او را به دورویی متهم کرد. این حزب نتانیاهو را به ایجاد شکاف در جامعه اسرائیل و تضعیف دولت‌های وحدت ملی پیشین متهم نمود که خود توسط نتانیاهو تشکیل شده بود. حزب یاشار در بیانیه‌ای اعلام کرد کسی که جامعه را پراکنده کرده، اکنون سخن از وحدت می‌گوید.

حزب یاشار اضافه کرد که نتانیاهو به طور نظام‌مند و قاطعانه علیه وحدت عمل کرده است، حتی در دشوارترین جنگ تاریخ اسرائیل. این حزب اعلام کرد که دولت اضطراری ملی آیزنکوت تنها شامل نمایندگان کنست خواهد بود که از چهار اصل تعیین‌شده از سوی آیزنکوت حمایت کنند. این اصول شامل به رسمیت شناختن حماس به عنوان سازمان تروریستی و تعهد به نابودی توان نظامی آن است.

جزئیات انتخابات و کرسی‌های کنست

بر اساس آرای انتخابات ۲۷ اکتبر، حزب لیکود با کسب ۲۷ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست، بیشترین کرسی را به دست آورد. ائتلاف گسترده‌تر مذهبی و ملی‌گرای نتانیاهو در مجموع تنها ۵۳ کرسی کسب کرد که از اکثریت ۶۱ کرسی فاصله داشت. آیزنکوت با ۲۱ کرسی به دومین حزب بزرگ تبدیل شد. ائتلاف او متشکل از چهار حزب با گرایش‌های چپ میانه تا راست‌گرا، تنها ۴۸ کرسی به دست آورد.

گادی آیزنکوت ۶۶ ساله و فرزند مهاجرانی از مراکش است. اگر او به نخست‌وزیری برسد، نخستین نخست‌وزیر اسرائیل از جامعه یهودیان میزراحی خواهد بود. یهودیان میزرافی ریشه خانوادگی خود را به خاورمیانه و شمال آفریقا برمی‌گردانند. آیزنکوت که شخصیتی کم‌حرف دارد و از حضور پررنگ در رسانه‌ها پرهیز می‌کند، تنها در سال ۲۰۲۲ وارد عرصه سیاست شد.

چالش‌های پیش‌رو و احتمالات سیاسی

انتظار می‌رود پس از مأمور شدن آیزنکوت، هفته‌ها مذاکرات طولانی و دشوار آغاز شود. او ۲۸ روز فرصت دارد برای تشکیل دولت تلاش کند و این مهلت ممکن است ۱۴ روز دیگر تمدید شود. مسیرهای احتمالی برای رسیدن به قدرت شامل تشکیل دولت اقلیت با حمایت احزاب عرب از خارج دولت، ائتلاف با احزاب یهودی افراطی ارتدوکس، یا ایجاد دولت وحدت ملی با نتانیاهو است.

تحلیلگران احتمال تحقق هر سه گزینه را اندک می‌دانند. اگر آیزنکوت شکست بخورد، نامزد دیگری می‌تواند برای تشکیل دولت تلاش کند. اگر او نیز ناکام بماند، پارلمان می‌تواند فرد دیگری را معرفی کند. برای این فرایند مهلتی حدود ۱۰۰ روز تعیین شده است و در صورت ناکامی کامل، انتخابات دیگری برگزار خواهد شد. رهبران احزاب عرب که از سیاست‌های نژادپرستانه نتانیاهو خشمگین هستند، آیزنکوت را برای دریافت مأموریت معرفی کردند، هرچند او از ائتلاف مستقیم با احزاب عرب خودداری کرده است.