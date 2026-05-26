وزیر اقتصاد در یادداشتی با عنوان «ماموریت وزارت اقتصاد در توسعه دیپلماسی اقتصادی» در روزنامه اعتماد نوشت: دیپلماسی اقتصادی به عنوان یکی از ابزارهای کلیدی ارتقای قدرت ملی مدت‌هاست از سطح یک «شعار حاشیه‌ای» عبور کرده و به «ضرورت راهبردی» بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور تبدیل شده است. در این چارچوب تاکید وزیر اقتصاد بر اینکه دیپلماسی اقتصادی نباید در چارچوب سنتی وزارت امور خارجه محصور بماند، بلکه باید به یک ماموریت محوری برای وزارت اقتصاد و دستگاه‌های تابعه آن تبدیل شود، هم از منظر نظری و همچنین تجربی کاملا قابل دفاع و حتی ضروری است.

در گام نخست ضروری است در ساختار وزارت اقتصاد، بازتعریف و بازآرایی نهادی در جهت تقویت « دیپلماسی اقتصادی و توسعه بازارهای خارجی » با اختیارات روشن، منابع انسانی متخصص و دسترسی مستقیم به اطلاعات تولیدکنندگان و صادرکنندگان صورت گیرد.

در گام دوم، وزارت اقتصاد می‌تواند با تعریف سازوکارهای رسمی همکاری مشترک با وزارت امور خارجه، سازمان توسعه تجارت، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای تنظیم‌گر مالی، نقش محوریت خود را در دیپلماسی اقتصادی تثبیت کند. در گام سوم، اگر دیپلماسی اقتصادی قرار است در خدمت تولید صادرات‌محور باشد، وزارت اقتصاد باید همزمان دو مسیر را دنبال کند: اصلاحات داخلی تسهیل‌گر صادرات و ابتکارات خارجی گشاینده بازار





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

دیپلماسی اقتصادی توسعه بازارهای خارجی توسعه صادرات‌محور توسعه اقتصادی توسعه بازارهای منطقه‌ای

United States Latest News, United States Headlines