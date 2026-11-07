ماموریت تشکیل دولت به گادی آیزنکوت سپرده شد

رییس‌جمهور اسراییل گادی آیزنکوت را با ۶۷ کرسی مامور تشکیل دولت کرد. او ۲۸ روز فرصت دارد تا ائتلاف را نهایی کند و نتانیاهو خواستار وحدت ملی شد.

اسحاق هرتزوگ ، رییس‌جمهور اسراییل، روز شنبه ۱۶ آبان ماه رسماً گادی آیزنکوت ، رهبر حزب یاشار ، را برای تشکیل کابینه جدید این کشور مأمور کرد. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که آیزنکوت موفق شد حمایت ۶۷ عضو کنست را برای تصدی کرسی نخست‌وزیری به دست آورد. در مقابل، بنیامین نتانیاهو ، نخست‌وزیر فعلی، تنها ۴۶ نماینده را به حمایت خود درآورده بود.

فرآیند قانونی و مهلت ۲۸ روزه آیزنکوت

بر اساس اعلام دفتر ریاست‌جمهوری اسراییل، مراسم رسمی واگذاری مأموریت تشکیل دولت به گادی آیزنکوت، روز یکشنبه ساعت پنج بعدازظهر در اقامتگاه ریاست‌جمهوری در اورشلیم برگزار خواهد شد. این فرآیند قانونی پس از گفت‌وگوهای جداگانه هرتزوگ با آیزنکوت و نتانیاهو و نیز رایزنی‌های سیاسی با چهره‌های مختلف کلان‌شهرها شکل گرفته است. آیزنکوت پس از دریافت حکم رسمی، دقیقاً ۲۸ روز زمان دارد تا ائتلاف حاکم را نهایی و دولت جدید را معرفی کند. این مهلت کوتاه، فشار روانی و سیاسی زیادی را بر رهبر حزب یاشار وارد می‌کند.

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در صورتی که گادی آیزنکوت نتواند در این بازه زمانی ۲۸ روزه به توافق نهایی برسد، قانون به او اجازه می‌دهد از اسحاق هرتزوگ درخواست کند حداکثر ۱۴ روز دیگر به این مهلت اضافه شود. این امکان به معنای یک تمدید کلی است و نه دو مرحله‌ی دیگر. اگر در نهایت حتی با اضافه شدن ۱۴ روز نیز دولت شکل نگیرد، مأموریت تشکیل کابینه به نماینده‌ای که بیشترین تعداد کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد، واگذار خواهد شد. تا پیش از این تصمیم، نتانیاهو به دلیل داشتن ۴۶ کرسی، گزینه بعدی برای این مأموریت محسوب می‌شد.

واکنش‌های سیاسی و هشدارهای نتانیاهو

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر کنونی اسراییل، بلافاصله پس از اعلام مأموریت آیزنکوت، موضع‌گیری تندی را در پیش گرفت. او مستقیماً از احزاب متعلق به بلوک "تغییر" خواسته است که برای تشکیل یک دولت وحدت ملی با ائتلاف فعلی او همکاری کنند. نتانیاهو با هشدارهای جدی نسبت به مشارکت احزاب عربی در کابینه جدید، آن‌ها را "حامی تروریسم" خواند. او تأکید کرد که تشکیل هرگونه دولتی با مشارکت این احزاب، منجر به نابودی کشور اسراییل خواهد شد.

نخست‌وزیر سابق در عین حال تأکید کرد که هر دولت وحدت ملی باید حتماً شامل تمام متحدان ائتلاف پیشین او باشد. این ائتلاف شامل حزب لیکود، احزاب راست افراطی "صهیونیسم مذهبی" و "قدرت یهودی" و همچنین احزاب مذهبی ارتدوکس است. نتانیاهو در اظهارات خود هیچ اشاره‌ای به این نکته نکرد که رهبری چنین دولتی وحدت‌گرا بر عهده چه کسی خواهد بود. این ابهام، شائبه‌های رقابت برای کرسی نخست‌وزیری را در دل ائتلاف‌های راست‌گرا زنده نگه می‌دارد.

تأثیرات عملی و گام‌های بعدی در اسراییل

تعیین سرنوشت سیاسی اسراییل در دستان گادی آیزنکوت و حمایت ۶۷ نفر از ۱۲۰ نماینده کنست نهاده شده است. شکاف ۲۱ کرسی‌ای میان آیزنکوت و نتانیاهو نشان‌دهنده تغییر موازنه قدرت در پارلمان این کشور است. اکنون همه نگاه‌ها به تلاش‌های آیزنکوت برای حفظ این اقلیت ۶۷ نفره و جلوگیری از فروپاشی ائتلاف معطوف است. عدم موفقیت در تشکیل دولت در مهلت تعیین شده، می‌تواند اسراییل را به سمت انتخابات زودهنگام جدید سوق دهد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ثبات سیاسی و اجرای برنامه‌های امنیتی و اقتصادی در اسراییل مستقیماً به توانایی گادی آیزنکوت در مدیریت مذاکرات ائتلافی بستگی دارد. نتانیاهو با تلاش برای ایجاد بلوک وحدت ملی، سعی در بازپس‌گیری نفوذ سیاسی خود دارد. با این حال، تاریخ‌های دقیق و محدودیت زمانی ۲۸ روزه، امکان تأخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان را از بین برده است. جامعه سیاسی اسراییل اکنون در انتظار نتایج مذاکرات مخفی و علنی آیزنکوت با احزاب میانه‌رو و مذهبی است.