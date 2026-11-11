رئیس سازمان حج و زیارت، علیرضا رشیدیان، درباره نوسان هزینه‌های حج ۱۴۰۶ و چالش‌های قرارداد با ایالات عربستان، ارزیابی می‌کند که عواملی چون قیمت سوخت، خدمات پرواز و تأمین ارز تأثیر زیادی بر هزینه نهایی حج دارند.

علیرضا رشیدیان ، رئیس سازمان حج و زیارت ، در گفتگویی با رسانه‌ها توضیح داد که هزینه نهایی حج ۱۴۰۶ هنوز مشخص نیست و بستگی به قراردادهای نهایی با عربستان دارد. او اشاره کرد که اعطای بلیط‌های پرواز برای زائران، افزایش هزینه‌های سوخت و قیمت‌های خدماتی تأثیر مهمی بر هزینه‌های کل حج دارد.

دوران قراردادهای حج و تأثیر قیمت‌های خدماتی

رشیدیان به این نکته اذعان داشت که قراردادهای قبلی در دهه هفتاد به گونه‌ای بود که ۵۰ درصد صندلی‌های پروازهای ایرانی و سعودی به یکدیگر واگذار می‌شدند، اما گفته شد این قرارداد شاید هرگز به طور کامل اجرا نشده باشد. او گفت که در حال حاضر با مسئولان دولت عربستان درباره استفاده از ظرفیت پروازی شرکت‌های سعودی مشورت می‌کنند، با این شرط که قیمت و کیفیت خدمات مورد نظر باشد.

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به علاوه، او فهرستی از هزینه‌های خدماتی را ذکر کرد که در سال گذشته به هر زائر ۱۴۰۰ ریال سعودی پرداخت می‌شد، در حالی که امسال حداقل ۳۱۰۰ ریال سعودی توسط وزارت حج عربستان برای بسته‌های خدماتی تقرر شده است، که بیش از دو برابر بود. هزینه پزشکی برای هر زائر هم از دو ریال به ۴۸ ریال افزایش یافته است.

نقش بانک مرکزی و تأمین ارز برای حج

رشیدیان توضیح داد که تأمین ارز ضروری است و باید توسط بانک مرکزی اعلام شود. او تأکید کرد که هرچه نرخ ارز پایین‌تر باشد، هزینه نهایی حج برای زائر کمتر خواهد شد. وی اشاره کرد که هزینه ارزی در سال گذشته تقریبا ۴۶۰۰ دلار بوده است و انتظار می‌رود که این مبلغ برای سال آینده بالا رود.

علاوه بر این، هزینه بلیط رفت‌وبرگشت هر زائر در سال گذشته ۴۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده که به دلیل تغییر مسیرهای پرواز در اثر جنگ و مشکلات زیست‌محیطی، افزایش یافته است. این هزینه سالیانه در آینده نیز پیش‌بینی می‌شود که افزایش یابد، زیرا قیمت سوخت، قطعات و سایر فاکتورهای داخلی نیز در حال رشد است.

تأثیرات بر زائران و وضعیت مالی سازمان حج

رشیدیان نکته مهمی را در مورد اینکه سازمان حج و زیارت یک سازمان غیرانتفاعی است، ذکر کرد. او یادآور شد که در سال ۱۴۰۴، برخی از زائران مجبور شدند به صورت زمینی از عربستان برگشت، و در پایان ماه پاییز سال گذشته به هر کدام ۲۲ میلیون تومان پرداخت شد. این بحران‌های مالی و نیاز به کاهش هزینه برای زائران، فشار بر سازمان حج ایجاد کرده‌است.

رییس سازمان حج و زیارت اعلام کرد که در سال آینده، با توجه به نوسان قیمت بلیت‌های پروازی داخلی و نوسان‌های ارزی، هزینه‌های حج برای زائران بالا خواهد رفت. او امیدوار است که مذاکرات حل‌وفصل با شرکت‌های هواپیمایی سعودی به حل این مسائل کمک کنند تا بتوان هزینه‌های نهایی حج را کنترل کرد.