دولت آمریکا بر اجرای مالیات سنگین بر تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ اصرار دارد و این تصمیم، تیم‌های غیراروپایی را با چالش‌های مالی جدی مواجه کرده است. تیم ملی فوتبال ایران نیز با کاهش قابل توجه درآمد خود از مسابقات روبرو شده است.

رئیس‌جمهور آمریکا، جو بایدن، همچنان بر اجرای مالیات سنگین بر تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ در ایالات متحده آمریکا اصرار دارد. با وجود تلاش‌های فیفا برای معافیت مالیاتی تیم‌ها، دولت آمریکا به این درخواست پاسخ منفی داده و تصمیم خود را برای دریافت مالیات از تیم‌های غیراروپایی که در این مسابقات شرکت می‌کنند، ثابت کرده است.

این تصمیم باعث شده که بسیاری از تیم‌ها، از جمله تیم ملی فوتبال ایران، با چالش‌های مالی جدی مواجه شوند. بر اساس گزارش‌های اخیر، تیم ملی فوتبال ایران با حضور در مرحله گروهی جام جهانی، حداقل ۱۲.۵ میلیون دلار پاداش دریافت خواهد کرد، اما بخش قابل توجهی از این مبلغ باید به عنوان مالیات به دولت آمریکا پرداخت شود.

این مالیات در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است و در ایالت کالیفرنیا، که دو بازی تیم ملی ایران در آن برگزار می‌شود، تا ۱۳ درصد از درآمد تیم‌ها کسر می‌شود. این موضوع به معنای کاهش قابل توجه درآمد تیم‌ها از مسابقات است. فیفا اخیراً اعلام کرده است که مجموع پاداش تیم‌های شرکت‌کننده در جام جهانی ۱۰۰ میلیون دلار افزایش یافته و ۱۵ درصد بیشتر از قبل شده است.

با این حال، این افزایش پاداش به دلیل مالیات سنگین دولت آمریکا، فایده چندانی برای تیم‌ها نخواهد داشت. گزارش‌های نشریه گاردین نشان می‌دهد که فیفا نتوانسته دولت آمریکا را به معافیت مالیاتی تیم‌ها متقاعد کند و این تصمیم، تیم‌های شرکت‌کننده را با چالش‌های مالی جدی مواجه کرده است.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که این نوسانات در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت و بازار مالی با تغییرات قابل توجهی مواجه خواهد شد





