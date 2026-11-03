مازیار زارع با اشاره به حمایت‌های بی‌سابقه مردم بندرانزلی، اعلام کرد که برای موفقیت تیم ملوان می‌جنگد و به هواداران پشت نمی‌کند.

مازیار زارع سرمربی تیم فوتبال ملوان بندرانزلی در واکنش به حمایت‌های گسترده هواداران و مسئولان شهری، تأکید کرد که به احترام مردمی که در روزهای سخت کنار او بودند، از تیم برنخواهد گشت. این تصمیم پس از استعفای موقت وی در کنفرانس خبری شامگاه جمعه هشتم آبان ماه بعد از باخت یک بر دو مقابل چادرملو اردکان اتخاذ شد.

تحلیل انگیزه‌های ماندگاری در شرایط دشوار

زارع در گفت‌وگو با رسانه‌ها بیان داشت که محبت‌های مردم انزلی در سه تا چهار روز گذشته تجربه‌ای بی‌نظیر در زندگی حرفه‌ای اوست. وی خاطرنشان کرد که تحت تأثیر شدید حمایت زنان در بازی مقابل چادرملو قرار گرفته و این شور و اشتیاق، بار مسئولیت را بر دوش کادر فنی سنگین‌تر کرده است. سرمربی ملوان افزود که تمام دارایی‌های خود را مدیون مردم استان گیلان است و اگرچه گاهی فشار روانی وجود دارد، اما ترسی برای ادامه مسیر ندارد.

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رویکرد شخصی زارع در برابر حفظ موقعیت شغلی

وی با یادآوری دوران بازیگری خود گفت که در سی سالگی از فوتبال خداحافظی کرد و هرگز برای حفظ جایگاه روی نیمکت یا کسب منفعت مالی به هر قیمتی نجنگیده است. اما اکنون شرایط متفاوت است و هدف اصلی او سرپا نگه داشتن باشگاه در مقاطعی است که کمک‌های اندکی دریافت می‌شد. زارع تصریح کرد که آرش فهمیده از جمله افرادی بود که در آغاز تمرینات به باشگاه کمک کرد و اکنون نیز با اشکان پوررشید در هیات مدیره همکاری نزدیک دارد.

واکنش به حواشی بازی تراکتور و سربازی بیرانوند

مازیار زارع درباره ماجرای دیدار با تراکتور توضیح داد که تلاش زیادی برای آرام نگه داشتن جو میدان انجام داد و ترجیح داد درباره اتفاقات آن روز صحبت نکند. وی با قاطعیت اعلام کرد که مخالف تکرار مسابقه است و حتی گفته بود از روی جنازه‌اش رد شوند اما حاضر به برگزاری مجدد بازی نیست. همچنین درباره حضور علیرضا بیرانوند در ملوان برای خدمت سربازی، اعلام کرد که چنین موضوعی مطرح نشد و شرایط فنی و اجتماعی لازم برای این اتفاق فراهم نبود.