مارک مارکز، اسطوره موتوجی‌پی، پایان فصل ۲۰۲۶ را برای بازنشستگی تعیین کرد. این خبر همراه با جزئیات آخرین مسابقات و واکنش‌های همزمان در فوتبال آرژانتین و ایران است.

مارک مارکز ، موتورسوار اسپانیایی و دارنده هشت قهرمانی در کلاس برتر موتوجی‌پی ، رسماً بازنشستگی خود را اعلام کرد. این قهرمان ۳۳ ساله که پیش‌تر رکوردهای جاکومو آگوستینی و والنتینو روسی را نیز جابه‌جا کرده بود، مشخص کرد که آخرین حضور رسمی او در گرندپری والنسیا در روز یکشنبه از فصل ۲۰۲۶ خواهد بود. او با وجود تمدید قرارداد تا سال ۲۰۲۸ با تیم دوکاتی ، تصمیم قطعی برای پایان دوران حرفه‌ای خود گرفته است.

روش خاص اعلام بازنشستگی مارکز

مارکز به جای برگزاری نشست‌های خبری رسمی و کلاسیک، این خبر را در جریان پخش زنده اولین جلسه تمرینی و در حالی که در گاراژ نشسته بود، اعلام کرد. او با بالا بردن کارت‌هایی به سبک فیلم سینمایی "در واقع عشق" (Love Actually) توجه همگان را جلب کرد. متن کارت‌ها حاوی پیامی قدردانی از همه کسانی بود که در این سفر حضور داشتند و تایید می‌کرد که این آخرین مسابقه او در موتوجی‌پی است.

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سوابق درخشان و واکنش تیم دوکاتی

مارکز نخستین قهرمانی خود را در سال ۲۰۱۳ با تیم هوندا کسب کرد و پس از شش عنوان قهرمانی با این تیم، در دو فصل اخیر با دوکاتی درخشید. او اکنون به دهمین عنوان قهرمانی جهان خود با احتساب کلاس‌های ۱۲۵ سی‌سی و موتو۲ و همچنین هشتادمین پیروزی در کلاس برتر دست یافته است. تیم دوکاتی نیز با انتشار بیانیه‌ای رسمی، این خبر را تایید کرده و والنسیا را پایان همکاری با این ستاره اعلام کرد.

اتهامات جدید علیه سرمربی فوتبال آرژانتین

در حوزه ورزش‌های توپی، فلورنسیا مرکاو، بازیکن ۳۲ ساله باشگاه ریورپلاته، جزئیات جدیدی از آزارهای دیه‌گو گواچی را افشا کرد. او گفت تنها یک هفته پس از پیوستن به تیم، سرمربی جدید از او عکس‌های برهنه خواست و پس از امتناع، تهدید به کشتن او و خانواده‌اش کرد. این فشارها منجر به اقدام به خودکشی مرکاو و ثبت شکایت جدید نزد فیفا شد.

ابعاد سیاسی پرونده گواچی در آرژانتین

پرونده دیه‌گو گواچی اکنون ابعاد سیاسی یافته است. همسر او، آندره‌آ گواچی، در تدوین لایحه‌ای برای تشدید مجازات اتهام‌زنی دروغین در پرونده‌های جنسی نقش داشته است. منتقدان معتقدند این لایحه در دولت راست‌گرای خاویر میلی، حقوق زنان را تضعیف می‌کند. مرکاو با وجود ترس از انتقام‌جویی، بر اصرار خود برای پیگیری تا پایان مسیر تاکید دارد.

واکنش مالک تراکتور به نتایج آسیایی

در فضای فوتبال ایران، علی زنوزی، مالک باشگاه تراکتور، شرایط تیم را در لیگ نخبگان آسیا نقد کرد. او انتخاب عمان به عنوان میزبان را اشتباه صددرصدی خود دانست و به مشکلات سفرهای طولانی بازیکنان اشاره کرد. زنوزی با پذیرش شکست پنج‌گله اخیر، خود را مقصر اصلی دانست و خواستار درک هواداران از خستگی تیم شد.

پیگیری پرونده انزلی و حمایت از کادر فنی

زنوزی اعلام کرد که پرونده اتفاقات دیدار با ملوان در انزلی به کمیته استیناف ارجاع شده و در صورت عدم رضایت به فیفا یا CAS منتقل خواهد شد. او همچنین از تهیه گزارشی درباره کوتاهی داوران در ۱۰ تا ۱۲ مسابقه خبر داد. مالک تراکتور با انتقاد از شعارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، از کادر فنی و بازیکنان برای نیم‌فصل حمایت کرد.