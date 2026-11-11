مارتین قالیباف درباره وضعیت میان ایران و آمریکا و "فشار به تنگه هرمز"

رئیس مجلس ایران، محمدباقر قالیباف، در گفت‌وگو با شبکه الجزیره، وضعیت مذاکرات با آمریکا را توضیح داد و نکات کلیدی مذاکرات در مورد ایران و تنگه هرمز را بیان کرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی، محمدباقر قالیباف ، در مصاحبه‌ای با شبکه الجزیره ، وضعیت negotiations between Iran and the United States را روشن ساخت. او بر این نکته تأکید کرد که نقطهٔ کلیدی مذاکرات ایران، " تنگه هرمز" است و باید شرط‌های تعیین‌شده توسط ایران اجرا شوند تا در ادامه مذاکرات پیشرفت حاصل گردد.

کانون مذاکرات بر "تنگه هرمز" متمرکز است

قالیباف، در برابر مخاطبان الجزیره، بیان کرد که تغییر در وضعیت "نه جنگ و نه صلح" و ادامه مذاکرات بر این باور بنا شده که در تلاش برای باز کردن تنگه هرمز، باید به شرط‌های تعیین‌شده توسط ایران پایبند بود. او اضافه کرد که "توپ در آمریکا است" و باید تصمیم نهایی توسط آمریکا گرفته شود.

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نقش آمریکا و موانع در صحبت با ایران

مصاحبه‌گر در حین گفت‌وگو، سوالدار شد که چرا آمریکا فقط درباره برنامه هسته‌ای بحث می‌کند در حالی که ایران بر هفت شرط تاکید دارد. قالیباف پاسخ داد که اختلاف عمیقی وجود دارد؛ آمریکا می‌خواهد فقط درباره هسته‌ی ایران صحبت کند، در حالی که ایران علاوه بر این، دسترسی آزاد به موانع انبار و آزادسازی مالی و عدم محدودیت‌های تجاری را خواستار است.

اهداف و پیامدهای مذاکرات در آینده

قالیباف بر این نکته تأکید کرد که در صورت عدم تطبیق گذاشتن اصول اولیه، مذاکرات دیگر تقویت نمی‌شوند و در نهایت بخاطر اصول سیاسی و اقتصادی در ایران ممکن است معادلهٔ سیاسی در انتخابات آمریکا نیز نتیجه‌اً ازنظرش تغییر کند. او همچنین اصرار داشت که اگر آمریکا خواستار تبدیل شدن به‌وضعیت معاهده‌های قبلی باشد، باید ترغیب شوند که اگر مجدداً وارد جنگ شود، در صورتی که شکست بخورد مجدداً نهی‌کننده قانون را رعایت کنند.

سخت‌کوشی ایران برای دیپلماسی و آماده‌سازی جنگی

قالیباف، اعلام کرده بود که ایران تنگست تمام تلاش برای برقراری دیپلماسی و به مهارت‌های نظامی خود اعتماد دارد. او بیان کرد که در صورتی که آمریکا نگاهی نه‌به‌منظور معیوب اقناع‌کننده باشد، اگر ما آمادهٔ هر طرحی برای ادامه مذاکرات باشیم، می‌توانیم به سراغ فتح هرمز برویم و این اقدام می‌تواند به همگرا شدن مذاکرات حساس کمک نماید.