سرپرست خانواده یک برنامه‌نویس جوان کانادایی که در اثر اضطراب و افکار خودکشی خودکامه شد، شرکت OpenAI و مدیرعاملش را به‌خاطر عدم واکنش به هشدارهای مکرر در گفت‌وگوهایش با ChatGPT متهم می‌کند؛ این پرونده از میان نوزده اقدام قضایی مشابه در این زمینه، یکی است.

در پی مرگ تراژیک یک دختر ۲۴ ساله اهل کانادا، مادر او در ایالات متحده اقدام به طرح دادخواست رسمی علیه شرکت اوپن‌ای‌آی، خالق سامانه گفت‌وگوگر هوش مصنوعی ChatGPT، و مدیرعامل این شرکت، سم آلتمن، کرده است.

آنتی‌دردی کریر که در مونترال به‌عنوان توسعه‌دهنده وب مشغول به کار بود، سال ۲۰۲۳ به‌صورت آزمایشی از ChatGPT برای رفع مشکلات فنی رایانه‌ها و کنسول‌های بازی استفاده می‌نمود؛ اما به تدریج این تعامل به فضای شخصی‌تری تبدیل شد که در آن احساسات عمیق، تنهایی و نارضایتی‌های روحی‌اش را به ربات بازگو می‌کرد. مادرش، کریستی کریر، می‌گویند پس از مدتها گفتگوهای رازآلود و ابراز افکار خودکشی توسط دخترشان در سامانه، علائم هشداردهنده‌ای که می‌توانستند به مداخلهٔ سریع‌العمل منجر شوند، نادیده گرفته شدند.

حتی با وجود مصرف داروهای تجویزی و حضور منظم در جلسات روان‌درمانی، آنتی‌دردی به‌طور مستمر با ChatGPT در ارتباط بود و نگرانی‌هایش نسبت به پایان دادن به زندگی‌اش را بارها و بارها به این پلتفرم بیان می‌کرد





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Openai Chatgpt مسئولیت‌پذیری هوش مصنوعی خودکشی دعوی حقوقی

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