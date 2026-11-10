مائوریسیو پوچتینو؛ گزینه جانشینی مایکل کریک در منچستریونایتد

گزارش اتلتیک و گاردین از علاقه مائوریسیو پوچتینو به هدایت منچستریونایتد خبر می‌دهد. بند فسخ حدود ۱۰ میلیون دلاری قرارداد او با تیم ملی آمریکا در این تصمیم نقش مهمی دارد.

اتلتیک گزارش داده که مائوریسیو پوچتینو ، سرمربی تیم ملی فوتبال آمریکا، یکی از گزینه‌های جانشینی مایکل کریک در منچستریونایتد است. این گزارش در شرایطی منتشر شده که مایکل کریک تا صبح سه‌شنبه همچنان سرمربی این باشگاه انگلیسی بود و هنوز برکنار نشده بود.

به نوشته اتلتیک، قرارداد پوچتینو بند فسخی حدود ۱۰ میلیون دلاری دارد و در صورت انتقال دستیارانش به باشگاه دیگر، باید مبلغ بیشتری پرداخت شود. پوچتینو یکی از چند نامی است که برای هدایت منچستریونایتد مطرح شده است.

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بند فسخ قرارداد پوچتینو و تبعات مالی آن

بند فسخ قرارداد مائوریسیو پوچتینو حدود ۱۰ میلیون دلار است و مبلغ آن در صورت جدایی دستیاران او افزایش می‌یابد. این موضوع مهم‌ترین مانع مالی بر سر راه انتقال احتمالی او به منچستریونایتد به شمار می‌رود.

اتلتیک نوشته است که اگر پوچتینو تصمیم به جدایی بگیرد، این اتفاق دست‌کم از نظر مالی به سود فدراسیون فوتبال آمریکا خواهد بود. دلیل این امر آن است که او تنها چند ماه پیش، پس از پایان جام جهانی، می‌توانست بدون پرداخت مبلغ فسخ قرارداد از تیم ملی جدا شود.

پوچتینو در سال ۲۰۲۴ هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده گرفت و این تیم را در جام جهانی ۲۰۲۶ تا مرحله یک‌هشتم نهایی پیش برد. بسیاری از کارشناسان فوتبال آمریکا این نتیجه را ناامیدکننده ارزیابی کردند.

موضع پوچتینو و گزارش‌های رسانه‌ای درباره علاقه او

مائوریسیو پوچتینو تاکنون درباره گزارش‌های منتشرشده در مورد منچستریونایتد اظهارنظر علنی نکرده است. او پس از تمدید قراردادش با تیم ملی آمریکا گفت که هدف تیمش پایبندی به قرارداد تا آخرین روز آن است.

پوچتینو همچنین گفت که قرارداد چهارساله را با باور به حضور واقعی در این تیم امضا کرده و در غیر این صورت، امضای چنین قراردادی کار درستی نیست. قرارداد فعلی او تا پایان جام جهانی ۲۰۳۰ اعتبار دارد.

در مقابل، گاردین به نقل از چند منبع گزارش داده که پوچتینو به پیوستن به منچستریونایتد علاقه‌مند است. همین منابع تأکید کرده‌اند که این علاقه دوطرفه است، هرچند تا این لحظه توافق رسمی اعلام نشده است.

منچستریونایتد، تیم ملی آمریکا و چشم‌انداز پیش رو

منچستریونایتد پس از بدترین شروع فصل خود در چهار دهه گذشته با خطر سقوط از لیگ برتر انگلیس روبه‌رو شده است. اتلتیک نوشته که انتظار می‌رود این باشگاه مایکل کریک را برکنار کند.

اتلتیک معتقد است پوچتینو ممکن است وسوسه شود ماموریت نجات و احیای منچستریونایتد را بپذیرد. در مقابل، او باید میان ادامه روند پیشرفت با تیم ملی آمریکا و تلاش برای نجات این باشگاه تصمیم بگیرد.

پوچتینو اکنون در مرکز ملی فوتبال آمریکا در فایت‌ویل ایالت جورجیا حضور دارد. تیم ملی آمریکا برای مسابقه یک‌چهارم نهایی لیگ ملت‌های کونکاکاف مقابل هائیتی آماده می‌شود. مسابقه رفت روز جمعه در میامی برگزار می‌شود و دیدار برگشت سه روز بعد در سینسیناتی خواهد بود.

سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا، در محل حضور داشت و با شماری از خبرنگاران صحبت کرد. او درباره آینده پوچتینو اعلام موضع جزئیاتی نکرد.

آرسن ونگر و رقابت انتخاباتی فیفا

به گزارش همین رسانه، مقام‌های ارشد فوتبال اروپا در هفته‌های اخیر تلاش کرده‌اند آرسن ونگر را برای ورود به رقابت انتخاباتی متقاعد کنند. این مربی ۷۷ ساله اکنون به‌طور جدی در حال بررسی این پیشنهاد است.

برخی حامیان ونگر به بی‌بی‌سی گفته‌اند که حتی اگر او پس از پیروزی در انتخابات، پیش از پایان دوره چهارساله ریاست خود کناره‌گیری کند، از نامزدی او حمایت خواهند کرد. با این حال، سن بالای ونگر تردیدهایی درباره توان او برای هدایت بلندمدت فوتبال جهان ایجاد کرده است.

احتمال ورود ونگر به انتخابات در شرایطی مطرح شده که جایگاه جانی اینفانتینو پس از جنجال طرح ناکام واگذاری سهام تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی با چالش روبه‌رو شده است. یوفا از مخالفان اصلی این طرح بوده و خواستار شفاف‌سازی درباره روند تصمیم‌گیری فیفا شده است.

اینفانتینو در یکی از جلسات شورای فیفا بابت این طرح عذرخواهی کرد، اما توضیح روشنی درباره چگونگی تدوین آن ارائه نداد. آرسن ونگر که پیش‌تر از حامیان اینفانتینو بود، پس از بالا گرفتن انتقادها فاصله گرفت و گفت که در تدوین این طرح نقشی نداشته و نخستین بار از طریق گزارش‌های رسانه‌ای از آن مطلع شده است. او همچنین گفت کنار گذاشتن این طرح کاملا ضروری بود.