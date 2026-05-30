با توجه به اظهارات دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران، لیگ برتر در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بدون شناخت قهرمان و تیم‌های سقوط کرده، نیمه‌تمام باقی می‌ماند. همچنین، تکلیف حضور سپاهان در سطح اول فوتبال ایران به دلیل بحران مالی در فولاد مبارکه اصفهان که در جنگ ۴۰ روزه مورد هدف قرار گرفت، هنوز مشخص نیست.

با اعلام محمدرضا کشوری‌فرد، دبیر سازمان لیگ فوتبال ایران، لیگ برتر بیست و پنجم ناتمام ماند. او به سایت فدراسیون فوتبال گفت: «با توجه به وضعیت کشور در دوران جنگ و کمک به روند آماده‌سازی تیم ملی برای جام جهانی ، امکان برگزاری ادامه رقابت‌های بیست و پنجمین دوره لیگ برتر وجود نداشت.

» با توجه به این اظهارات، لیگ برتر در فصل ۱۴۰۴-۱۴۰۵ بدون شناخت قهرمان و تیم‌های سقوط کرده، نیمه‌تمام باقی می‌ماند. این درحالی است که پیش‌تر فدراسیون فوتبال گفته بود پس از جام جهانی، ۸ هفته باقی‌مانده لیگ را برگزار می‌کند تا تکلیف قهرمان و تیم‌های سقوط کرده این فصل مشخص شود. اما به گفته دبیر سازمان لیگ، پس از مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با معرفی نمایندگان ایران خارج از مهلت قانونی، لیگ برتر بیست و پنجم، «فریز» شده است.

لیگ برتر با شروع جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، نیمه‌کاره ماند؛ برخی تیم‌ها ۲۲ بازی، برخی ۲۳ بازی و حتی یک تیم، ۲۱ بازی انجام داده‌اند. با توجه به جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم، تیم‌های استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان،‌ تنها نماینده ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده خواهند بود. با این توضیح که سپاهان هنوز نتوانسته مجوز حرفه‌ای بدست بیاورد.

اگر سپاهان مجوز حرفه‌ای نگیرد گل‌گهر که در رده چهارم قرار دارد، به آسیا می‌رود. از سوی دیگر، پیش‌تر این از فدراسیون فوتبال شنیده شده بود که با توجه به نیمه‌کاره ماندن لیگ، در این فصل هیچ تیمی سقوط نمی‌کند، اما دو تیم از لیگ یک به لیگ برتر فصل آینده اضافه می‌شوند و لیگ ۱۸ تیمی برگزار خواهد شد.

به گفته محمدرضا کشوری‌فرد، کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت لازم را نداد که پس از برگزاری مسابقات لیگ برتر نمایندگان ایران برای حضور در لیگ‌های آسیایی معرفی شوند. او گفت: «ما هم طبق قانون و عرف جهان فوتبال مجبور شدیم برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران به جدول فریز شده (ثابت مانده) لیگ برتر رجوع کنیم. با توجه به مهلت تعیین شده تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ براساس جدول فعلی لیگ برتر باشگاه ها به ای‌اف‌سی معرفی می شوند.

» این تصمیم که از مدتها پیش به عنوان راه‌حل نهایی سهمیه آسیا شناخته می‌شد، درحالی یک روز به پایان مهلت قانونی اعلام می‌شود که در هفته‌های گذشته جنجال‌های زیادی دراین‌باره به راه افتاده بود و حتی پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی هم رایزنی کرده بود. کشوری‌فرد درباره پرسپولیس گفته است: «به دلیل اینکه باشگاه پرسپولیس در رتبه ششم جدول لیگ قرار دارد نمی تواند به رقابت های آسیایی معرفی شود.

تکلیف حضور سپاهان در سطح اول فوتبال ایران به دلیل بحران مالی در فولاد مبارکه اصفهان که در جنگ ۴۰ روزه مورد هدف قرار گرفت، هنوز مشخص نیست. به گفته او، «در آخرین مذاکرات اعلام شده است که «پروسه اداری، به احتمال بسیار زیاد، در همین هفته انجام می‌شود. » سرپرست تیم ملی گفت: «ایمیلی به فیفا زدیم تا بدانیم چه روزی ویزاها صادر می‌شود. ما هم به ویزای مولتی مکزیک نیاز داریم و هم به ویزای مولتی آمریکا.





