لیگ برتر به حالت تعلیق درآمد، ادامه مسابقات به بعد از جام جهانی موکول شد

پس از حمله جنایتکارانه رژیم آمریکا - صهیونیستی به خاک کشورمان، لیگ برتر به حالت تعلیق درآمد. پس از آتش بس نیز با تصمیم سازمان لیگ، ادامه مسابقات به بعد از جام جهانی 2026 موکول شد. این اتفاق باعث شد بحث انتخاب نمایندگان فوتبال ایران برای فصل بعد مسابقات باشگاه‌های آسیا به معضلی جدی و محلی برای اختلاف بین تیم‌ها تبدیل شود. فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ برای جلوگیری از این چالش، در نامه‌ای از کنفدراسیون فوتبال آسیا خواستند مهلت معرفی نمایندگان ایران در آسیا را تا شهریورماه تمدید کند. کنفدراسیون فوتبال آسیا اما با رد درخواست فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ ایران، در پاسخ اعلام کرده است امکان تغییر زمان‌بندی اعلامی برای معرفی تیم‌ها وجود ندارد و فدراسیون فوتبال باید حداکثر تا 10 خردادماه نمایندگان خود را معرفی کند. با دریافت پاسخ استعلام جدید فدراسیون فوتبال، احتمالاً تا یک هفته آینده تصمیم نهایی درباره سهمیه‌های ایران در آسیا گرفته خواهد شد.

