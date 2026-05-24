در هفته سی و هشتم فوتبال لیگ برتر انگلیس، تیم‌های آرسنال، منچسترسیتی، منچستریونایتد، استون ویلا و لیورپول به ترتیب به لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند. همچنین، تیم‌های بورنموث و ساندرلند به لیگ اروپا راه یافتند و برایتون به پلی‌آف لیگ کنفرانس رفت. در جدول، تغییری چشمگیر در سبک بازی لیگ جزیره ایجاد شد و این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

هفته سی و هشتم فوتبال لیگ برتر انگلیس با برد آرسنال و منچستریونایتد، توقف لیورپول و شکست منچسترسیتی پیگیری شد. فصل 2025-2026 رقابت‌های فوتبال لیگ برتر انگلیس ، عصر امروز با برگزاری 10 دیدار به پایان رسید و تکلیف سهمیه‌ها و همچنین تیم‌های سقوط کننده مشخص شد.

در یکی از بازی‌های مهم هفته سی و هشتم، تیم آرسنال که هفته گذشته قهرمانی‌اش را مسجل کرد، در خانه کریستال پالاس به برتری 2 بر یک رسید و فصل را با کسب بیست و ششمین برد خود به پایان رساند. در این بازی گابریل ژسوس در دقیقه 42 و نونی مادوئکه در دقیقه 48 برای آرسنال و ژان فیلیپ ماتتا در دقیقه 89 برای میزبان گلزنی کردند.

در دیگر بازی مهم امروز تیم منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد 2 بر یک به استون ویلا باخت. آنتوان سمنیو در دقیقه 23 برای سیتی و اولی واکتینز در دقایق 47 و 61 برای میهمان موفق به گلزنی شدند. این آخرین دیداری بود که پپ گواردیولا روی نیمکت سیتی نشست. این مربی اسپانیایی با این شکست خانگی به حضور 10 ساله‌اش در تیم آبی‌پوش شهر منچستر پایان داد.

امروز همچنین تیم منچستریونایتد در خانه برایتون 3 بر صفر پیروز شد. پاتریک دورگو، برایان امبئومو و برونو فرناندز برای شیاطین سرخ گلزنی کردند. برونو فرناندز در این بازی یک پاس گل هم داد تا تعداد پاس گل‌هایش را به عدد 21 رساند و از رکورد تیری آنری و کوین دی‌بروینه عبور کرد و تاریخ‌ساز شد.

امروز یک بازی مهم نیز در ورزشگاه تاتنهام برگزار شد؛ جایی که این تیم با گل دقیقه 42 پالینیا از سد اورتون گذشت و با 41 امتیاز بقایش را در لیگ برتر قطعی کرد. اگر تاتنهام در این بازی شکست می‌خورد، به دسته پایین‌تر سقوط می‌کرد.

بدین ترتیب تیم‌های آرسنال، منچسترسیتی، منچستریونایتد، استون ویلا و لیورپول راهی لیگ قهرمانان اروپا شدند، بورنموث و ساندرلند به لیگ اروپا راه یافتند، برایتون به پلی‌آف لیگ کنفرانس رفت و تیم‌های وستهام، برنلی و وولوز نیز به دسته اول سقوط کردند. تغییر چشمگیر سبک بازی در لیگ جزیره؛ آیا این همان فوتبالی است که می خواهید





EtemadOnline / 🏆 9. in İR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

لیگ برتر انگلیس نتایج بازی‌های مهم تغییر سبک بازی تیم‌های صعود کننده تیم‌های سقوط کننده

United States Latest News, United States Headlines