لیگ برتر فوتبال ایران در شرایط بحرانی قرار دارد

لیگ برتر فوتبال ایران پس از شروع جنگ تحمیلی و ایجاد شرایط فورسماژور، با تعویق مسابقات مواجه شده و سپس ادامه لیگ به پس از پایان حضور ایران در جام جهانی موکول شد، قرارگرفتن فوتبال ایران در شرایطی پیچیده که هیچ تصمیم بدون هزینه نخواهد بود.
تعویق لیگ برتر فوتبال ایران به دلیل شرایط جنگی باعث شده با بحرانی کمسابقه مواجه شود. ادامه دادن لیگ به بهانه تعیین سهمیهها، چالشهای متنوعی را در پیش دارد.
در این شرایط، فدراسیون فوتبال باید زمان تصمیمگیری را بسیار محدود کرده و گزینه پرهزینهترین تصمیم را انتخاب کند. با توجه به اینکه سه تیم در صدر جدول شانس قهرمانی دارند، معرفی نکردن قهرمان از جنبههای حقوقی و جنجالی بودنش میتوانست بسیار چالشبرانگیز باشد. برای تعیین نمایندگان ایران در رقابتهای آسیایی، فدراسیون میتواند از جدول فعلی لیگ، الگوبرداری از لیگ امارات یا مدلهای دیگر استفاده کند.
با وجود مشکلاتی که برای تیمهای بالنشین مانند استقلال و سپاهان در مجوز حرفهای پیشبینی میشود، فدراسیون باید برای آنها نیز به صورت شفاف و حقوقی تصمیم بگیرد
