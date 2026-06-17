لیونل مسی با هتتریک در بازی آرژانتین مقابل الجزایر در جام جهانی ۲۰۲۶، تعداد گلهای خود را به ۱۶ رساند و در کنار میروسلاو کلوزه به صدر جدول برترین گلزنان تاریخ مسابقات رسید.
لیونل مسی ، اسطوره فوتبال آرژانتین ، در بازی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل الجزایر نمایشی فراموشنشدنی ارائه داد و با هتتریک خود، تیمش را به پیروزی قاطع ۴-۱ رساند.
این پیروزی نه تنها آرژانتین را در صدر گروه خود قرار داد، بلکه مسی را به اولین بازیکنی تبدیل کرد که در شش دوره جام جهانی گلزنی کرده است. او با ۱۶ گل زده در تاریخ جام جهانی، به رکورد میروسلاو کلوزه، آلمانی افسانهای رسید و اکنون در کنار او به عنوان برترین گلزنان تاریخ این مسابقات شناخته میشود.
هواداران حاضر در ورزشگاه بار دیگر شاهد جادوی مسی بودند؛ جایی که او با ضربات دقیق و حرکات بینظیر، دروازه الجزایر را سه بار گشود و تاریخسازی کرد. مسی پس از بازی در مصاحبهای احساسی گفت: رختکن ما بسیار متحد است و این اتحاد رمز موفقیت ماست. احساس خوشحالی بسیار زیادی دارم زیرا توانستیم یک حریف سرسخت را شکست دهیم. خوش شانس بودیم که در این بازی با این نتیجه پیروز شدیم.
من مدیون هواداران هستم که اینگونه از من حمایت میکنند و بار دیگر ورزشگاه را پر کردند. او درباره گریه کردنش در جریان بازی توضیح داد: روزهای سختی را تجربه کردم و به همین دلیل تحت تأثیر قرار گرفتم و گریه کردم. از همتیمیها و کادر فنی تشکر میکنم. من همیشه نهایت تلاش خود را به کار میگیرم.
مسی همچنین به تماشای فیلم مستند نادال اشاره کرد و گفت: احساس کردم که به زندگی من بسیار نزدیک است. من نیز مانند او همیشه در زمین نهایت تلاشم را کردهام و از این حیث به او شباهت دارم. این هتتریک در شرایطی به دست آمد که مسی از رکورد رونالدو نازاریو، مهاجم برزیلی نیز عبور کرد. رونالدو با ۱۵ گل در رده سوم قرار دارد و مسی نه تنها از او پیشی گرفت، بلکه به کلوزه رسید.
مسی در واکنش گفت: این افتخار بزرگی است که با این بزرگان رقابت کنم. رونالدو نازاریو از بزرگترین بازیکنانی است که تاکنون دیدهام اما این آمار هستند و نه چیز دیگر. من تنها به فکر بازی و کمک به تیم هستم. او افزود: از کودکی عاشق فوتبال بودهام و تنها دوست دارم که بازی کنم.
وقتی در شرایط بدنی خوبی باشم، نهایت تلاشم را میگذارم. این پیروزی برای آرژانتین که مدافع عنوان قهرمانی است، بسیار حیاتی بود. تیم مسی در بازی نخست خود با نتیجه ضعیفی متوقف شده بود، اما این پیروزی روحیه تیم را بازگرداند. همتیمیهای مسی از جمله لائوتارو مارتینس و انزو فرناندز نیز خوش درخشیدند و نشان دادند که آرژانتین برای تکرار قهرمانی مصمم است.
هواداران در ورزشگاه و سراسر جهان این پیروزی را جشن گرفتند و مسی را تشویق کردند. او اکنون در آستانه تاریخسازی دوباره است؛ زیرا در صورت گلزنی در بازیهای بعدی، میتواند به تنهایی به صدر برسد. این رقابت با کلوزه که خداحافظی کرده، ادامه دارد و مسی فرصت دارد رکوردی جاودانه از خود به جای بگذارد
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