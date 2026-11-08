لیونل مسی آقای گلی لیگ آمریکا شد؛ اینترمیامی به تساوی رضایت داد

لیونل مسی با ثبت ۲۶ گل برای دومین فصل متوالی آقای گلی لیگ فوتبال آمریکا شد، در حالی که اینترمیامی در آخرین بازی فصل عادی برتری سه گله خود مقابل شارلوت را از دست داد.

لیونل مسی ، ستاره آرژانتینی اینترمیامی ، با ثبت ۲۶ گل برای دومین فصل متوالی عنوان آقای گلی لیگ فوتبال آمریکا را به دست آورد. این اتفاق در حالی رخ داد که اینترمیامی در آخرین مسابقه فصل عادی، برتری سه گله خود مقابل شارلوت را از دست داد و با نتیجه سه بر سه به تساوی رضایت داد.

این دیدار که مقابل شارلوت برگزار شد، برای اینترمیامی نتیجه‌ای تلخ به همراه داشت. تیم مسی در نیمه نخست با گل‌های ایان فرای، لوئیس سوارز و رودریگو دی‌پل با نتیجه سه بر صفر پیش افتاده بود، اما در نیمه دوم شارلوت با دو گل لیل عباده و گل دقیقه ۹۰ رودولفو آلوکو، بازی را به تساوی کشاند.

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مسی بدون گل در آخرین بازی فصل عادی

لیونل مسی در آخرین بازی فصل عادی گلزنی نکرد و ضربه او در وقت‌های تلف‌شده به تیر دروازه برخورد کرد. با این حال، این ستاره آرژانتینی فصل عادی را با ۲۶ گل به پایان رساند و توانست عنوان آقای گلی را حفظ کند.

مسی با چهار گل بیشتر از پتر موشا، مهاجم دالاس، برای دومین فصل پیاپی در صدر جدول گلزنان قرار گرفت. این موفقیت نشان می‌دهد که حضور مسی در خط حمله اینترمیامی همچنان نقش تعیین‌کننده‌ای در نتایج تیم داشته است.

جایگاه اینترمیامی در جدول کنفرانس شرق

اینترمیامی با این تساوی به ۶۰ امتیاز رسید و در رده دوم کنفرانس شرق قرار گرفت. تیم مسی به‌این‌ترتیب در جایگاهی ایستاد که امکان ورود مستقیم به مرحله بعد را برایش فراهم می‌کند، هرچند این جایگاه بدون شکست نیوانگلند رولوشن مقابل اورلاندو سیتی تثبیت نمی‌شد.

در سوی دیگر جدول، نشویل با ۷۷ امتیاز و ثبت رکورد جدید امتیازگیری، صدرنشین کنفرانس شرق شد. این رکورد نشان می‌دهد که رقابت بالا در کنفرانس شرق تا پایان فصل عادی ادامه داشته و هر امتیاز اهمیت ویژه‌ای داشته است.

برنامه پلی‌آف و مسیر اینترمیامی تا قهرمانی

دور نخست پلی‌آف از ۱۸ نوامبر آغاز می‌شود و اینترمیامی در این مرحله به مصاف کلمبوس کرو خواهد رفت. مرحله نخست پلی‌آف به‌صورت سری سه‌مسابقه‌ای برگزار می‌شود و هر تیم باید در این سری‌ها نتیجه بگیرد.

اینترمیامی برای ادامه مسیر قهرمانی باید از سد تیم هفتم کنفرانس شرق عبور کند. تیم مسی با توجه به فشردگی جدول و نتیجه تساوی آخرین بازی، باید در دور نخست پلی‌آف با تمرکز کامل وارد میدان شود تا بتواند مسیر خود را ادامه دهد.