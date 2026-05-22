خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد که ارزش خالص دارایی‌های لیونل مسی، ستاره ۳۸ ساله فوتبال آرژانتین، با احتساب درآمدهای فوتبالی، سرمایه‌گذاری‌ها و قراردادهای تبلیغاتی، از یک میلیارد دلار فراتر رفته است. مسی در کنار کریستیانو رونالدو، از ثروتمندترین فوتبالیست‌های جهان به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، مسی در کنار کریستیانو رونالدو، از ثروتمندترین فوتبالیست‌های جهان به شمار می‌رود. رونالدو پس از پیوستن به النصر عربستان، نخستین فوتبالیست تاریخ شد که به ثروت میلیارد دلاری رسید. بلومبرگ نوشت که مسی از سال ۲۰۰۷ تاکنون بیش از ۷۰۰ میلیون دلار دستمزد و پاداش دریافت کرده است. او پس از قهرمانی در جام جهانی ۲۰۲۲، پیشنهاد سالانه ۴۰۰ میلیون دلاری عربستان سعودی را رد کرد و به اینتر میامی پیوست.

قرارداد مسی با اینتر میامی شامل حق خرید سهام باشگاه و همکاری با سرویس اپل‌تی‌وی پلاس است. مالک اینتر میامی اعلام کرده درآمد سالانه مسی از این باشگاه، با احتساب این امتیازها، بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است. مسی همچنین در حوزه‌های املاک، رستوران‌داری و ورزش سرمایه‌گذاری کرده و پدرش، خورخه مسی، مدیریت فعالیت‌های تجاری او را بر عهده دارد





