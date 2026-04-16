اسطوره فوتبال انگلیس، گری لینهکر، فاش کرد که کریستیانو رونالدو او را در شبکههای اجتماعی آنفالو کرده است. لینهکر دلیل این اقدام را علاقه خود به لیونل مسی و برتر دانستن او نسبت به رونالدو عنوان کرد.
گری لینهکر ، اسطوره فوتبال انگلیس و مجری نام آشنای دنیای ورزش ، به تازگی پرده از دلیل احتمالی آنفالو شدن خود توسط کریستیانو رونالدو در شبکههای اجتماعی برداشته است.
به نظر میرسد این اقدام ستاره پرتغالی النصر، واکنشی به اظهارنظرهای مداوم لینهکر در مقایسه مسی و رونالدو و برتری قائل شدن او برای ستاره آرژانتینی بارسلونا (و حالا اینتر میامی) باشد.
لینهکر که سابقه بازی در دوران طلایی بارسلونا را در کارنامه خود دارد، همواره ارادت خاصی به لیونل مسی نشان داده و این علاقه را نیز پنهان نکرده است. این رویکرد آشکار، ظاهراً از دید رونالدو پنهان نمانده و منجر به قطع ارتباط مجازی بین این دو چهره برجسته دنیای فوتبال شده است.
لینهکر در گفتوگویی صمیمانه با پادکست «د رست ایز فوتبال» (The Rest Is Football) به این موضوع پرداخت و با لحنی شوخطبعانه، دلیل این اقدام رونالدو را تبیین کرد. او گفت: 'کریستیانو رونالدو به هیچ وجه از من خوشش نمیآید. من هیچ حرف توهینآمیزی درباره او نزدم، بلکه تنها حقیقت را بیان کردم و معتقدم که در مجموع، مسی فوتبالیست برتری است. به همین دلیل، او من را در اینستاگرام آنفالو کرد. البته من از این موضوع عبور کردهام و اجازه نمیدهم این قضیه مرا اذیت کند.'
این اعتراف لینهکر با خنده حاضران در پادکست، از جمله آلن شیرر و مایکا ریچاردز، همراه شد. لینهکر که ظاهراً از این واکنشها لذت میبرد، در ادامه با بذلهگویی افزود: 'من همیشه او را دوست خواهم داشت. بارها با او ملاقات کردهام و میدانم که از دست من دلخور است، اما این اشکالی ندارد. و راستی، اگر کریستیانو این صحبتها را میشنود، لطفاً به من زنگ بزن! دوباره با هم دوست شویم.'
این شوخیها نشان میدهد که لینهکر با وجود قطع ارتباط مجازی، همچنان به احترام و علاقه خود نسبت به رونالدو پایبند است، هرچند که از نتیجه این مقایسههای همیشگی در دنیای فوتبال با طنز برخورد میکند.
این اتفاق بار دیگر بحث همیشگی 'بهترین بازیکن تاریخ' را داغ کرده و نشان میدهد که حتی بزرگان فوتبال نیز ممکن است از چنین مقایسههایی تاثیر پذیرند و واکنش نشان دهند. در نهایت، این لینهکر بود که با رویکردی صریح اما دوستانه، به این موضوع پرداخت و آن را بهانهای برای یک گفتوگوی جذاب و شوخطبعانه تبدیل کرد.
