سناتور گراهام با اشاره به جنگ جاری و تنش‌های منطقه‌ای، افزود تاکنون هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که رهبران کنونی رژیم ایران در اهداف خود تغییری ایجاد کرده باشند. او همچنین از پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواست تا فشارها علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد.

سناتور جمهوری‌خواه ایالت کارولینای جنوبی ، خواستار افزایش فشار نظامی آمریکا بر رژیم ایران شد و گفت هنوز اهداف بیشتری برای حمله وجود دارد. او با اشاره به جنگ جاری و تنش‌های منطقه‌ای ، افزود تاکنون هیچ نشانه‌ای وجود ندارد که رهبران کنونی رژیم ایران در اهداف خود تغییری ایجاد کرده باشند.

سناتور گراهام همچنین از پرزیدنت ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، خواست تا فشارها علیه جمهوری اسلامی را افزایش دهد. او با اشاره به ادامه وضعیت فعلی در تنگه هرمز و بن‌بست در مذاکرات، گفت هرچه تنگه هرمز بیشتر بسته بماند و ما بیشتر دنبال توافقی برویم که هرگز حاصل نمی‌شود، ایران قوی‌تر می‌شود.

سناتور گراهام همچنین نگرانی‌ها درباره تأثیر عملیات نظامی علیه رژیم ایران بر انتخابات آمریکا را کم‌اهمیت دانست و گفت حتی اگر موضعش درباره جلوگیری از هسته‌ای شدن رژیم ایران به قیمت از دست دادن کرسی‌اش تمام شود، حاضر به پرداخت این هزینه است





