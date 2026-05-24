لیندسی گراهام: توافق احتمالی با ایران یک کابوس برای اسرائیل است

لیندسی گراهام، سناتور جمهوریخواه، توافق احتمالی آمریکا و ایران را یک کابوس برای اسرائیل خواند و تاکید کرد که اگر قرار به توافق بود، اصلا چرا جنگ شروع شد؟ او همچنین به احتمال اینکه ایران به عنوان یک قدرت مسلط دیده شود، اشاره کرد و گفت که مهار آن نیازمند راهکار دیپلماتیک است.
لیندسی گراهام ، سناتور جمهوریخواه روز شنبه همزمان با انتشار اخبار مربوط به «توافق احتمالی» میان آمریکا و ایران، منطق پشت این توافق را زیر سوال برد و آن را یک «کابوس» برای اسرائیل خواند و تاکید کرد که اگر قرار به توافق بود، اصلا چرا جنگ شروع شد؟
گراهام که یکی از حامیان ازسرگیری حملات آمریکا علیه ایران بوده است، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داد که دستیابی به توافق موجب میشود که ایران به عنوان یک قدرت مسلط دیده شود:«اگر توافق برای پایان دادن به مناقشه با ایران به این دلیل امضا شود که فکر میکنیم نمیتوان از تنگه هرمز در برابر تروریسم ایران محافظت کرد و این کشور هنوز توانایی نابودی زیرساختهای اصلی نفت خلیج فارس را دارد، در این صورت ایران به عنوان یک قدرت مسلط دیده خواهد شد که مهار آن نیازمند راهکار دیپلماتیک است.
»او در ادامه افزود: «این تصویر که ایران توانایی اخلالگری ابدی در تنگه هرمز و وارد کردن خسارات سنگین به زیرساختهای نفتی خلیج فارس را دارد، توازن قوا را در منطقه به شدت تغییر میدهد و با گذشت زمان به کابوسی برای اسرائیل تبدیل خواهد شد. » گراهام همچنین اشاره کرد: «علاوه بر این، اگر این تصورات درست باشد، این سوال پیش میآید که اصلا چرا جنگ شروع شد؟
من به این ایده که نمیشود جلوی توانایی ترورافکنی ایران در تنگه هرمز را گرفت و منطقه نمیتواند از خود در برابر توان نظامی ایران محافظت کند، بدبین هستم. »آقای گراهام ساعاتی پیش از اعلام نظر در ایکس به آکسیوس گفته بود که برخی از رهبران منطقه، ترامپ را تحت فشار گذاشتهاند تا با حمله به ایران، این کشور را تضعیف کند و از این طریق، توافق بهتری به دست آورد.
او در مقابل افزود که برخی دیگر از رهبران منطقه و شماری از مشاوران ارشد رئیسجمهور، او را ترغیب کردهاند تا همین توافق فعلی روی میز را بپذیرد. به گفته او، این گروه استدلال میکنند که تضمین امنیت تنگه هرمز در برابر نفوذ ایران ممکن نیست و در صورت حمله به ایران، این کشور توانایی نابود کردن بخش زیادی از زیرساختهای نفتی خلیج فارس را دارد
توافق احتمالی آمریکا و ایران لیندسی گراهام کابوس برای اسرائیل ایران به عنوان یک قدرت مسلط دیده شود مهار آن نیازمند راهکار دیپلماتیک است