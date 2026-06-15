لیندزی گراهام: توافق پیشنهادی دولت ترامپ با حکومت ایران، دستاوردی مهم برای منطقه است

لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی، با بازنشر بخشی از مصاحبه جیدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با شبکه سیانبیسی، از توافق پیشنهادی دولت ترامپ با حکومت ایران حمایت کرد و آن را «دستاوردی مهم» برای منطقه دانست. او همچنین به یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، دولت ترامپ متن این سند را در روزهای آینده منتشر خواهد کرد.
لیندزی گراهام، سناتور ارشد جمهوریخواه از ایالت کارولینای جنوبی، روز دوشنبه ۲۵ خرداد با بازنشر بخشی از مصاحبه جیدی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، با شبکه سیانبیسی، از توافق پیشنهادی دولت ترامپ با حکومت ایران حمایت کرد و آن را « دستاوردی مهم » برای منطقه دانست.
سناتور گراهام در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پیشنهادی که معاون رئیس جمهوری و دولت ترامپ برای پایان دادن به مناقشه ایران ارائه کردهاند، میتواند منطقه را دگرگون کند و دستاوردی بزرگ باشد که به صلحی گستردهتر منجر شود. » او همچنین به یادداشت تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت بر اساس اطلاعاتی که در اختیار دارد، دولت ترامپ متن این سند را در روزهای آینده منتشر خواهد کرد.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، روز یکشنبه ۲۵ خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی تروت سوشال، از کامل شدن توافق با جمهوری اسلامی ایران خبر داد. او روز دوشنبه نیز در شبکه اجتماعی تروت سوشال اعلام کرد که کشتیها، از جمله شمار زیادی نفتکش، عبور از تنگه هرمز را از سر گرفتهاند.
دولت ترامپ پیشتر اعلام کرده بود که یادداشت تفاهم با حکومت ایران چارچوبی برای پایان دادن به درگیریها، بازگشایی کامل تنگه هرمز، و جلوگیری دائمی از دستیابی رژیم ایران به سلاح هستهای ایجاد خواهد کرد. مقامات آمریکایی گفتهاند مزایای احتمالی این توافق برای ایران به پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش و راستیآزمایی آنها بستگی دارد. ولکر تورک: جمهوری اسلامی از «فضای جنگی» برای تشدید سرکوب مخالفان سوءاستفاده میکندپرزیدنت ترامپ: کشتیهای حامل نفت در حال عبور از تنگه هرمز هستن
توافق پیشنهادی دولت ترامپ با حکومت ایران دستاوردی مهم منطقة پایبندی جمهوری اسلامی به تعهداتش راستیآزمایی آنها فضای جنگی تنگه هرمز کشتیهای حامل نفت