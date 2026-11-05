لیست کامل داوران هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال ایران

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران و کمک‌های هفته دوازدهم لیگ برتر را اعلام کرد. رده‌بندی کامل قضات و ناظران میادین این هفته را در این مطلب مشاهده کنید.

کمیته داوران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، لیست کامل قضات میادین را برای برگزاری رقابت‌های هفته دوازدهم لیگ برتر خلیج فارس اعلام کرد. این تصمیم مهم برای برگزاری یک دیدار در روز پنج‌شنبه و ادامه مسابقات تا پایان روز شنبه اتخاذ شده است. انتخاب دقیق این تیم‌ها نشان‌دهنده اهمیت بالا و حساسیت ویژه به جریان منصفانه بازی‌ها در این مرحله از فصل است. هر گروه داوران با دقت و بر اساس معیارهای فدراسیون انتخاب شده‌اند تا بتوانند قضاوت‌های دقیق و استانداردی را ارائه دهند.

امیر عرب‌براقی سرپرستی یکی از مسابقات را بر عهده دارد

در صدر لیست اعلام شده، مسابقه‌ای با قضاوت امیر عرب‌براقی قرار دارد که با همراهی کمک‌داوران امیرمحمد داوودزاده و سعید باهنر برگزار خواهد شد. در این دیدار، حسن اسماعیلی به عنوان داور چهارم و شهاب محمدی به همراه ناصر جنگی به عنوان داور و کمک‌داور VAR حضور خواهند داشت. محمدرضا ابوالفضلی نیز به عنوان ناظر رسمی این مسابقه تعیین شده است تا بر روند اجرای صحیح قوانین نظارت دقیق داشته باشد.

Also read فایننشال تایمز: همکاری‌های نظامی روسیه و ایران گسترش یافته است

تیم‌های قضاوت دیگر مسابقات هفته دوازدهم لیگ برتر

ایمان کهیش سرپرستی مسابقه دیگر را بر عهده دارد و در کنار او محمدعلی پورمتقی و فرزاد ایمانی‌نژاد به عنوان کمک‌داوران فعالیت می‌کنند. علی سام داور چهارم و محمدرضا تارخ و محمدعلی صلاحی نیز تیم VAR را در این بازی تشکیل می‌دهند که ناظر آن سید علی‌اصغر مومنی خواهد بود. در مسابقه دیگری، میثم عباسپور با همراهی علی‌اکبر نوری و علیرضا ممبنی سوت آغاز را به صدا درمی‌آورند که داور چهارم آن مهدی انصارنژاد است. احمد محمدی و آتنا لشنی نیز در خط VAR این مسابقه قرار دارند و اسماعیل صفیری ناظر رسمی آن است.

وحید زمانی، مرتضی منصوریان، بیژن حیدری، سید وحید کاظمی، کوپال ناظمی و حسن اکرمی از دیگر داوران اصلی هستند که این هفته در میادین حضور دارند. در بازی قضاوت شده توسط وحید زمانی، علی احمدی و محسن سلطانی کمک‌داوران و میثم صفاری داور چهارم هستند که تیم VAR شامل موعود بنیادی فرد و کیوان علیمحمدی می‌شود و آرمان اسعدی ناظر است. در دیدار مرتضی منصوریان، امیررضا آشورماهانی و امین زاهدی کمک‌داوران و رضا مرادی داور چهارم هستند که تیم VAR شامل احسان اکبری و مسعود حقیقی است و ناظر آن احمد صالحی می‌باشد.

در مسابقه بیژن حیدری، بهمن عبدالهی و احد سلطانی کمک‌داوران و حسین زمانی داور چهارم هستند که تیم VAR شامل موعود بنیادی فرد و فرهاد مروجی است و ناظر آن حیدر شکور است. سید وحید کاظمی نیز با دانیال باشنده و وحید سیفی به عنوان کمک‌داوران و شاهین یزدانی به عنوان داور چهارم در صحنه حاضر خواهد بود. تیم VAR این بازی میثم حیدری و حامد سیری هستند و ناظر آن رسول فروغی است. کوپال ناظمی نیز با علیرضا ایلدروم و محسن بابایی در کنار هم فعالیت می‌کنند و ناظر آن حسین خانبان است.

حسن اکرمی به عنوان داور نهایی لیست اعلام شده با حمیدرضا افشون و علیرضا صیاد در کنار هم قضاوت می‌کنند. پوریا افشاریان داور چهارم و امیر عرب‌براقی و آبان نصیری به عنوان تیم VAR در این بازی حضور دارند و داود رفعتی نیز ناظر رسمی این دیدار تعیین شده است. این لیست گسترده و دقیق نشان‌دهنده تلاش فدراسیون برای مدیریت صحیح حجم بالای بازی‌ها و تضمین کیفیت قضاوت در هفته دوازدهم است.