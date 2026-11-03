لوکاشنکو: حمله به ایران و ونزوئلا برای غارت منابع بود

رئیس‌جمهور بلاروس در کنفرانس مینسک حمله آمریکا به ایران و ونزوئلا را ناشی از رقابت بر سر منابع دانست و سازمان ملل را ناتوان در حفظ صلح خواند.

الکساندر لوکاشنکو رئیس‌جمهور بلاروس در چهارمین کنفرانس بین‌المللی مینسک درباره امنیت اوراسیا که سه‌شنبه در پایتخت این کشور برگزار شد، با بیان اینکه وقایع اخیر جهان متأثر از رقابت‌های غیرمسئولانه قدرت‌ها بر سر دستیابی به منابع سایر کشورهاست، علت تجاوز آمریکا به ایران را همین موضوع دانست.

علت حمله آمریکا به ایران و ونزوئلا

لوکاشنکو در سخنرانی خود با اشاره به وقایع اخیر در ایران پرسید چرا رهبر عالی آن کشته شده است؟ وی پاسخ داد که دلیل اصلی ثروت منابع ایران است که برای دهه‌های آینده کافی خواهد بود. همچنین به ربودن رئیس‌جمهور ونزوئلا اشاره کرد و گفت آیا کسی به نفت نیاز دارد؟ بله ذخایر عظیمی وجود دارد اما تمام این مسائل می‌توانست بدون رفتار نابخردانه حل شود.

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رئیس‌جمهور بلاروس افزود که ونزوئلا نفت خام سنگین تولید می‌کند که پالایشگاه‌های ایالات متحده در فرآوری آن تخصص دارند. همکاری کاملاً امکان‌پذیر بود اما آنها نیمه‌شب به این کشور حمله کردند. وی هشدار داد که شاید این سرنوشت رؤسای جمهوری باشد اما همسر مادورو چه گناهی کرده بود؟ آمریکایی‌ها اکنون نمی‌دانند چگونه وضعیت را مدیریت کنند.

نقد سازمان ملل و خطر جنگ جهانی سوم

لوکاشنکو تصریح کرد که به دلیل تساهل نهادهای بین‌الملل، قدرت حقوق بین‌الملل کاملاً تحت‌الشعاع قانون زور قرار گرفته است. این مسئله پیش از هر چیز در سازمان ملل صدق می‌کند. وی با وجود احترام به این سازمان گفت سخن بسیار است اما اقدامی صورت نمی‌گیرد. بیم آن وجود دارد که سازمان ملل مانند جامعه ملل فروپاشد.

رئیس‌جمهور بلاروس ادامه داد که مقامات غربی بر ساختار سازمان ملل مسلط هستند و سردرگمی حاکم است. سیاست‌های رئیس‌جمهور آمریکا باعث ایجاد دوقطبی در جهان شده و انتقادات برانگیخته است. تصور از طریق غیرقابل اجتناب از جنگ جهانی سوم می‌شود که می‌تواند به یک درگیری تبدیل شود.

هشدار به اروپا و آینده مناقشه اوکراین

وی با اشاره به اظهارنظرها درباره درگیری نظامی اروپا با روسیه در سال ۲۰۳۰ میلادی گفت برخی جنگ‌طلبان اروپا مشتاق آزمون و خطا هستند. آنها می‌خواهند من و ولادیمیر پوتین را تنبیه کنند اما این کار سودی ندارد. تنها به این دلیل که مانع جنگ سوم هسته‌ای می‌شوم شایسته جایزه صلح هستم.

لوکاشنکو خاطرنشان کرد اگر جایزه نوبل به سرگئی لاوروف بدهند مایه شرمساری است. وی بر پایان دادن به مناقشه اوکراین در کوتاه‌ترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت پیش‌زمینه‌های لازم برای توقف وجود دارد زیرا همه طرف‌ها خسته‌اند. اگر جنگ متوقف نشود ناگزیر سر از جنگ سوم درآورد.

رئیس‌جمهور بلاروس تصریح کرد روسیه در حال حاضر با تمام غرب می‌جنگد. حتی صدای گفت‌وگوی برخی غربی‌ها را در سنگرها شنیده است. پس از پایان مناقشه غرب نمی‌تواند بازسازی کند. اوکراینی‌ها باید بدانند ما با روس‌ها و مردم باید بسازند تا ملت‌ها این دوران را پشت سر بگذارند. در این کنفرانس حدود ۶۰۰ نفر از مقامات ۵۰ کشور حضور داشتند.